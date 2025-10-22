Порядка 1,5 млн тонн составил транзит казахстанской нефти через Азербайджан в 2024 году
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году транзит нефти через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для СМИ по итогам двусторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Важной темой встречи президентов двух стран стало сотрудничество в энергетической сфере.
С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах - значительно увеличить этот объем. Импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит наши позиции в экспорте "зеленой" энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана", - сказал Токаев.
Далее президент сообщил, что во время переговоров был рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе стратегически важного Транскаспийского международного транспортного маршрута.
В прошлом году объем грузоперевозок по нему вырос на 62% и составил 4,5 миллиона тонн. Показатели текущего года тоже обнадеживают: рост составил 2%. С зарубежными партнерами мы работаем над синхронным устранением так называемых узких мест, установлением единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это, безусловно, повысит эффективность, обеспечит бесперебойность поставок по всему маршруту и, как мы планируем, позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн", - сказал глава государства.
Также президенты уделили внимание расширению торгово-экономических связей. Достигнута договоренность принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перспективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до одного миллиарда долларов.
С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять план или Дорожную карту, как сейчас принято говорить развития сотрудничества в промышленной сфере. Для финансирования перспективных взаимовыгодных проектов условились активизировать деятельность казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций. Отмечена необходимость дальнейшего расширения контактов между деловыми кругами двух стран. В этой связи большое значение имеет проходящий в рамках визита казахско-азербайджанский бизнес-форум", - заметил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Мы констатируем идентичность позиций по всем актуальным вопросам международной политики. Подчеркнута важность координации работы в рамках многосторонних структур. Выражено обоюдное стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Как известно, президент Ильхам Гейдар оглу Алиев выполнил историческую миссию подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном посредничестве президента США Дональда Трампа. Казахстан официально приветствовал это важное событие. Уверен, достигнутые договоренности укрепят атмосферу доверия на Южном Кавказе и откроют новые возможности для всеобщего прогресса", - подытожил свое выступление президент Казахстана.
Напомним, в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.