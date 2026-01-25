24.01.2026, 18:48 55556
До $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия
Казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и вице-премьер Монголии Хассуурийн Ганхуяг рассмотрели вопросы по увеличению двустороннего товарооборота до $500 млн в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба правительства РК.
По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $121,5 млн, в том числе экспорт - $113 млн, импорт - $8,6 млн. В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлеб, мучные и кондитерские изделия, пищевые продукты, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Импорт из Монголии представлен мясом и мясными продуктами, кашемиром, обувью, коврами и изделиями из шерсти", - уточнили в правительстве.
Подчеркивается, что казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов, а также презентации индустриальных и свободных экономических зон и экспортного потенциала Казахстана.
Кроме того, стороны обсудили возможности расширения экспорта казахстанской аграрной продукции, а также перспективы поставок ветеринарных вакцин с возможной локализацией их производства.
Монгольская сторона также выразила интерес к углублению взаимодействия в сферах стандартизации, ветеринарной защиты и животноводства. По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев и глава парламента Монголии обсудили вопросы межпарламентской дипломатии и торгово-экономического сотрудничества двух стран.
24.01.2026, 12:10 86456
Экспорт Казахстана в страны СПЕКА увеличился на 15%
Фото: Depositphotos
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт Казахстана в страны Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии увеличился на 15% и достиг $6,7 млрд, сообщает пресс-служба Министерство национальной экономики РК.
Торгово-экономическое взаимодействие Казахстана со странами СПЕКА демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и странами СПЕКА составил $8,7 млрд, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Казахстана вырос на 15% и достиг $6,7 млрд, что отражает расширение участия казахстанских производителей в региональных цепочках поставок", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 2023 году Казахстан в полном объеме выполнил обязательства по соглашению Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, став одной из немногих стран региона, завершивших данный процесс.
Казахстан успешно использует цифровые инструменты для поддержки бизнеса. В целях повышения прозрачности и доступности информации для бизнеса в Казахстане функционирует Национальный торговый портал tradeinfo.kz, содержащий описание более 80 процедур импорта, экспорта и транзита. Портал интегрирован с региональной платформой Central Asia Gateway, которая была признана ООН лучшим торговым порталом в мире", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд.
23.01.2026, 17:01 136781
Может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос, может ли курс доллара вырасти до 1500 тенге.
Само слово "проводить" девальвацию, это значит, что утром ты принял решение, а вечером провел ее. Так вот "проводить" девальвацию - такого слова нет. Это не в руках ни Национального банка, ни какого-то другого органа. Курс формируется под влиянием спроса и предложения (…) Административно провести девальвацию до 1000-1500, так же как и опустить курс до 150 у Национального банка и в целом у государственного аппарата нет таких возможностей, ни желаний", - пояснил глава Нацбанка на брифинге в ведомстве.
По его словам, курс должен быть адаптивным, и он зависит от экономики. Сейчас курс сбалансированный и отвечает как как фундаментальным факторам, так и балансу спроса и предложения на рынке.
Курс может быть таким, каким его делает экономика. Но 1500 тенге - я даже не хочу комментировать это. Понятно, что это абсолютно неправильный уровень, и у нас даже в самых радикальных прогнозах у нас близко этого нет", - заверил глава НБ РК.
Он добавил, что если Нацбанк продолжит совместно с правительством грамотную макроэкономическую и отраслевую политику, чтобы страна была обеспечена всеми видами продуктов, то вопрос инфляции станет менее актуальным.
Напомним, что по итогам 2025 года тенге укрепился на 3,7%.
23.01.2026, 13:10 145601
Не будут взиматься пени и штрафы: глава правительства назвал 2026 год переходным для бизнеса
На учет встали более семи тысяч субъектов бизнеса - новых плательщиков НДС
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросам развития фискальной политики и цифровизации информационных систем Министерства финансов назвал 2026 год переходным для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взиматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям", - отметил Олжас Бектенов.
По данным правительства, со вступлением в силу с 1 января 2026 года нового Налогового кодекса 454 тыс. налогоплательщиков подтвердили осуществление деятельности по упрощенной декларации; 138 тыс. физических лиц зарегистрированы как самозанятые, из них 122 тыс. ранее не были зарегистрированы. На учет встали более 7 тыс. субъектов бизнеса - новых плательщиков НДС.
Премьер-министр страны Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетной задачей государственных органов является формирование сервисности, обеспечение прозрачности и справедливого подхода к налогоплательщикам.
Также о проводимой работе по внедрению новой цифровой архитектуры Комитета государственных доходов, переводу налогового и таможенного администрирования на микросервисную модель доложил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
В целях оптимизации фискальных процессов КГД введены в действие 5 современных цифровых платформ вместо предыдущих 12 устаревших информационных систем. Это позволило упростить процедуры налогообложения, создать благоприятные условия для добросовестного бизнеса и усилить контроль за нарушениями. С начала текущего года обработано порядка 500 тыс. заявлений по переходу на упрощенный режим налогообложения. 800 тыс. форм налоговой отчетности - уже в новых ИС органов госдоходов. Цифровые сервисы обслуживают порядка 1,7 млн субъектов бизнеса. В день систему посещают в среднем более 87 тыс. налогоплательщиков", - заявили в правительстве.
По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам держать на особом контроле проводимую работу по масштабной цифровизации.
● Министерству финансов поручено обеспечить качественное рассмотрение конструктивных предложений общественности и экспертов с внесением конкретных предложений;
● территориальным департаментам государственных доходов - обеспечить надлежащую реализацию принятых реформ на местах, а также проведение системной разъяснительной работы для бизнеса и населения;
● Министерству искусственного интеллекта - обеспечить информационные системы Министерства финансов высокоскоростными каналами связи и серверными мощностями;
● Министерству финансов совместно с Министерством искусственного интеллекта - проработать вопрос обеспечения Комитета государственных доходов необходимыми вычислительными мощностями;
● Министерствам торговли, финансов и искусственного интеллекта до 1 июля текущего года расширить применение Национального каталога товаров на электронных торговых площадках и маркетплейсах, с дальнейшим получением ценовой информации по товарам.
Ранее премьер поручил проанализировать предложения бизнеса и населения по новому Налоговому кодексу.
22.01.2026, 16:36 203846
Дефицит пастбищ остается критическим, несмотря на возврат миллионов гектаров - сенатор
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Сакен Арубаев заявил, что возвращенные земли не решают проблему, в стране сохраняется дефицит пастбищ.
По словам Сакена Арубаева, несмотря на масштабную работу по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных земель в государственную собственность, пастбищный вопрос по-прежнему остается острым и напрямую влияет на развитие животноводства и социальную устойчивость сельских территорий.
В своем депзапросе он сообщил, что на сегодняшний день в собственность государства возвращено 14,3 млн гектаров земель, из которых 12,7 млн га составляют пастбищные угодья. При этом 8,5 млн га уже повторно вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Однако в ряде регионов дефицит пастбищ сохраняется в критических объемах.
В Мангистауской области дефицит пастбищ составляет 2,3 млн гектаров, в Туркестанской - более 531 тыс. гектаров, в Алматинской - 758,8 тыс. гектаров, в Кызылординской - 403,2 тыс. гектаров, в Костанайской - 379 тыс. гектаров. При этом часть возвращенных пастбищных угодий расположена на значительном удалении от населенных пунктов, не обеспечена водными источниками и инфраструктурой либо непригодна для полноценного использования с учетом природно-климатических условий", - отметил Сакен Арубаев.
Отдельное внимание в запросе уделено проблеме перевода части сельскохозяйственных земель в категорию государственного лесного фонда. В ряде регионов, включая Жамбылскую область, пастбища, традиционно использовавшиеся для сезонного выпаса скота, оказались недоступными, несмотря на то что многие из этих участков фактически не выполняют лесоразведочную функцию.
В этой связи сенатор предложил разработать специальную государственную программу по инвентаризации удаленных пастбищных угодий и развитию необходимой инфраструктуры, провести комплексные научные и геоботанические исследования с формированием единой цифровой базы пастбищ, а также создать правовые механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель, формально относящихся к государственному лесному фонду, но пригодных для использования в животноводстве.
21.01.2026, 14:51 260721
Казахстан экспортировал 5,1 млн тонн зерна нового урожая
Поставки зерна в Узбекистан увеличились на 40,2%
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан с сентября 2025 года по 15 января 2026 года экспортировал 5,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщает пресс-служба Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта достигал 4,3 млн тонн. Таким образом, наблюдается существенный рост поставок зерна на внешние рынки. Наибольшая положительная динамика зафиксирована по основным направлениям экспорта", - проинформировали в министерстве со ссылкой на "Қазақстан темір жолы".
В частности, поставки зерна в Узбекистан увеличились на 40,2% - с 1670 тыс. тонн до 2341 тыс. тонн.
Значительный рост отмечен и в направлении Кыргызстана: объем экспорта вырос на 76,5% - с 85 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. В Афганистан экспорт зерна увеличился на 71,6% - с 204 тыс. тонн до 350 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
21.01.2026, 13:00 264976
Когда начнется строительство трех ТЭЦ в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал, когда начнется строительство трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба правительства.
В этой связи поручаю фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Строительные работы должны начаться уже в апреле. Взять на особый контроль ход строительства по расширению ГРЭС-2. Также в текущем году должна быть завершена подготовка технической документации проектов ТЭЦ в Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе", - заявил премьер-министр.
Кроме того, Олжас Бектенов отметил необходимость системного подхода к развитию энергетического сектора с учетом растущих потребностей экономики и населения страны. В связи с этим Минэнерго и фонду "Самрук-Казына" дан ряд поручений.
Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок разработать национальный проект по развитию угольной генерации и внести в правительство. В рамках растущей потребности страны в энергоресурсах главой государства было указано на необходимость активизации геологоразведочных работ, освоения новых месторождений углеводородов и обеспечения своевременного запуска крупных газоперерабатывающих заводов. Поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" к концу февраля внести детальный план освоения новых перспективных месторождений нефти и газа. Также фонду "Самрук-Казына" обеспечить жесткий контроль за соблюдением графика реализации проектов по газопереработке и ежемесячно информировать меня лично", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая призвал заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций.
21.01.2026, 11:42 268851
В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов
Стоимость авиатоплива "в крыло" снижена с $1200 до $940 за тонну
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил о проводимой работе по снижению цены на авиатопливо в стране.
На курултае отмечено, что цена на авиатопливо слишком высокая, неконкурентоспособна в сравнении с аэропортами сопредельных государств. По поручению главы государства в контексте развития авиахабов стоимость авиатоплива "в крыло" снижена с $1200 до $940 за тонну с дальнейшим целевым снижением до $890 за тонну", - сообщил Ерлан Аккенженов.
Отмечено, что это позволило улучшить конкурентоспособность и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, таких как Air Atlanta, Hungary Airlines, One Air, в отечественных аэропортах. Работа в данном направлении будет продолжена.
20.01.2026, 18:20 253576
ЕАБР прогнозирует рост экономики Казахстана на 5,5% в 2026 году
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рост валового внутреннего продукта в 2026 году будет обеспечен инвестиционной активностью и структурными изменениями в экономике Казахстана, сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.
Аналитики ЕАБР прогнозируют прирост ВВП за счет:
• запуска 100 новых проектов в обрабатывающей промышленности и АПК,
• модернизации инфраструктуры энергетики и коммунального сектора,
• наращивания несырьевого экспорта.
Эксперты ожидают замедления инфляции на уровне 9,7% благодаря:
• сохранению высоких процентных ставок,
• отсрочке повышения тарифов на услуги ЖКХ.
Как следует из прогноза, базовая ставка сохранится на уровне 18% до второго квартала 2026 года. По мере устойчивого замедления инфляции регулятор начнет плавно снижать ставку.
Среднегодовой курс тенге ожидается на уровне 535 тенге за доллар, чему будут способствовать высокая базовая ставка, сохранение нормы продажи валютной выручки квазигоссектором и рост несырьевого экспорта.
