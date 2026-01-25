До $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия

Казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов

Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и вице-премьер Монголии Хассуурийн Ганхуяг рассмотрели вопросы по увеличению двустороннего товарооборота до $500 млн в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба правительства РК.





По итогам января-ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $121,5 млн, в том числе экспорт - $113 млн, импорт - $8,6 млн. В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлеб, мучные и кондитерские изделия, пищевые продукты, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Импорт из Монголии представлен мясом и мясными продуктами, кашемиром, обувью, коврами и изделиями из шерсти", - уточнили в правительстве.





Подчеркивается, что казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию для установления прямых деловых контактов, а также презентации индустриальных и свободных экономических зон и экспортного потенциала Казахстана.





Кроме того, стороны обсудили возможности расширения экспорта казахстанской аграрной продукции, а также перспективы поставок ветеринарных вакцин с возможной локализацией их производства.





Монгольская сторона также выразила интерес к углублению взаимодействия в сферах стандартизации, ветеринарной защиты и животноводства. По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.



