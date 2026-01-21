Не дожидаясь окончания строительства АЭС: Токаев призвал заняться введением в строй новых энергомощностей
Фото: Павлодарэнерго
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая призвал заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций, сообщает Акорда.
Следует также иметь в виду, что дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами. Поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики. Производство электроэнергии в Казахстане в объеме 123,1 миллиарда киловатт-часов явно недостаточно для успешного выполнения всех наших планов. Об этом я четко сказал на недавнем заседании Совета безопасности. Другими словами, конкурентные преимущества нашей страны должным образом не задействованы", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Казахстан обладает колоссальными запасами угля - около 33 миллиардов тонн.
При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь - наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Развитию угольной генерации нужно придать статус национального проекта. ", - добавил он.
Он заявил, что правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта
В повестке дня - ускоренная реализация важных проектов: строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Өскемене. Надо признать, решение данного вопроса затянулось, а ведь люди ждут. Моя претензия адресуется правительству и фонду "Самрук-Казына". Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе. Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в первую очередь это касается газовой генерации.
Перед руководством QazaqGaz мною поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов. Правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" надлежит активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов. Следует усилить контроль над своевременным запуском крупных проектов по газопереработке. Нужны конкретные результаты, а не декларации о намерениях", - заявил глава государства.
Также он отметил, что важный резерв обеспечения надежности энергетической системы это водные ресурсы страны.
Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные еще советского периода давно устарели. Нужно подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и фонду "Самрук-Казына" следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности", - добавил лидер Казахстана.