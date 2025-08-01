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31.07.2025, 13:11 4461
Курс доллара откатится назад - Роман Скляр
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара откатится назад, заявил на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр.
Комментируя слова журналистов о резком скачке доллара до 552 тенге, Скляр напомнил, что в прогнозе социально-экономического развития предполагался курс 540 тенге за доллар, а цена на нефть 60 долларов за баррель.
Журналисты также напомнили вице-премьеру слова главы Нацбанка, который ранее утверждал, что для роста доллара нет никаких причин.
Национальный банк - это отдельная структура в иерархии госорганов власти и не подчиняется правительству. Они денежно-кредитную политику проводят такую, какую считают нужным. Мы можем долго спорить: правильная она или нет, но они ее проводят. Прогноз мой и моих коллег - это то, что курс доллара все-таки откатится назад. Таким высоким он не будет. И мы это много раз видели, в разных ситуациях, когда курс стабилизировался. Я думаю, Национальный банк все возможное для этого сделает, и рынок сам сработает так, как нужно", - заявил Скляр.
В настоящее время курс доллара в обменниках Алматы составляет 541-542,5 тенге за доллар, в Астане - 544-545 тенге.
Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
Ранее глава Нацбанка рассказал, почему курс тенге находится под давлением.
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30.07.2025, 17:21 9706
В Казахстане меняют правила выдачи онлайн-кредитов
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым законом, недавно подписанным главой государства, предусмотрены новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
При оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов вводится период "охлаждения". Это срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита. Теперь кредит может быть выдан только после истечения этого срока и получения согласия заемщика на его выдачу", - проинформировали в ведомстве.
Минимальный размер кредита, при превышении которого будет применяться период "охлаждения", а также порядок предоставления согласия заемщика на получение кредита будут определены нормативным правовым актом АРРФР.
Для граждан, впервые обращающихся за получением беззалогового потребительского кредита, устанавливается требование обязательного личного присутствия в отделении банка или микрофинансовой организации. Минимальный размер кредита, при котором требуется личное присутствие, также будет определен нормативным правовым актом агентства.
Вместе с тем для отдельных категорий граждан - лиц младше 21 года и старше 55 лет - выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия. При обращении за получением кредита онлайн оформление согласия производится через портал "электронного правительства", кредитное бюро либо приложение кредитора.
Кроме того, закон расширяет основания, при которых возможно внесудебное и судебное списание задолженности по мошеннически оформленным кредитам.
Внесудебное списание будет возможно при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика потерпевшим по уголовному делу, связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением следующих требований:
- личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров;
- получение согласия отдельных категорий граждан;
- "период охлаждения" при выдаче кредитов;
- проведение биометрической идентификации при заключении договора.
Судебное списание возможно в случае, если мошеннический кредит был оформлен вследствие:
- незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении кредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг банка или микрофинансовой организации;
- нарушения банком, микрофинансовой организацией порядка проведения биометрической идентификации;
- нарушения установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.
Также банки получат право временно приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам до 5 рабочих дней при выявлении операций с признаками мошенничества; отклонять операции и ограничивать обслуживание клиентов, если они или их контрагенты находятся в черном списке Антифрод-центра.
Нововведения вступают в силу через 60 дней после публикации, за исключением "периода охлаждения", который начнет действовать через 90 дней.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
28.07.2025, 11:56 18961
Объем пенсионных активов на 1 июля составил свыше 24 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июля 2025 года превысил 24 трлн тенге, показав рост за год более чем на 4 трлн тенге, или на 20,9%, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
Из них:
- пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на 1 июля 2025 года достигли 22,85 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 18,7%;
- сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 683,10 млрд тенге, показав рост за 12 месяцев на 10,2%;
- накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), увеличившись за 12 месяцев на 35% и составив 8,73 млрд тенге;
- сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 463,98 млрд тенге.
Рост накоплений обеспечивается поступлениями пенсионных взносов, а также инвестиционным доходом. С начала года на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 1 575,45 млрд тенге взносов, что на 19,8% (или на 260,05 млрд тенге) больше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЕНПФ.
Чистый инвестиционный доход, зачисленный на счета вкладчиков с начала года, составил порядка 350,7 млрд тенге, перекрыв временное снижение дохода предыдущих месяцев.
Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 325,24 млрд тенге (или 71,1%).
Структура выплат выглядит следующим образом:
- единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 451,58 млрд тенге;
- выплаты по возрасту за 6 месяцев составили 118,79 млрд тенге;
- выплаты по наследству - 34,58 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 19,18 млрд тенге;
- выплаты на погребение - 5,36 млрд тенге;
- выплаты лицам с инвалидностью - 1,58 млрд тенге;
- в страховые организации переведена сумма в размере 151,78 млрд тенге.
Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам размещена на сайте enpf.kz в разделе "Статистика и аналитика".
В ЕНПФ напомнили, что с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
23.07.2025, 13:22 34796
Инвестдоход Нацфонда в 2024 году составил 4,6 млрд долларов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году инвестиционный доход Нацфонда под управлением Нацбанка составил 4,6 млрд долларов, говорится в отчете Национального банка РК.
По данным отчета, на 31 декабря 2024 года объем активов Национального фонда составил около 66,2 млрд долларов США, валютный портфель 58,8 млрд долларов США, активы в тенге 7,4 млрд долларов США в эквиваленте.
Инвестиционный доход валютного портфеля Нацфонда за год составил 7,59%, или 4,6 млрд долларов США. Рост доходности в последние годы достигнут благодаря увеличению Нацбанком РК доли высокодоходных финансовых инструментов с 20% до 40% в результате перехода от консервативного к более сбалансированному распределению активов. Также в 2023 году в составе Нацфонда был сформирован портфель альтернативных инструментов. Переход к новой структуре позволил повысить эффективность инвестирования и устойчивость фонда к внешним рыночным колебаниям", - сообщили в Нацбанке.
Распределение инвестиционного дохода в разрезе портфелей
На общую динамику объема валютных активов фонда повлияли значительные объемы изъятий в 2024 году в размере 6,3 трлн тенге.
Прямые трансферты в республиканский бюджет за отчетный период достигли 5,6 трлн тенге. На покупку финансовых инструментов казахстанских эмитентов выделено еще 705 млрд тенге: 467 млрд тенге на выкуп акций Казатомпром, 238 млрд тенге на выкуп облигаций "Самрук-Казына" для реализации национальных инфраструктурных проектов. При этом поступления в фонд от нефтяного сектора в 2024 году составили 3,8 трлн тенге", - отмечается в комментарии к отчету.
Для справки
Инвестиционный портфель Нацфонда включает широкий спектр активов. В него входят государственные облигации, акции, золото и альтернативные инвестиции. Из средств Национального фонда финансируются важные инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение для долгосрочного экономического развития страны.
Полностью с отчетом можно ознакомиться здесь.
В мае сообщалось, что в Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов.
В июне депутаты заявили, что эффективность использования средств Нацфонда вызывает "много вопросов". В новом Бюджетном кодексе предусмотрено, что неиспользованные средства целевого трансферта обязательно возвращаются в Нацфонд. В частности, холдинг "Байтерек" вернет в Нацфонд 23 млрд тенге неосвоенных средств до конца 2025 года.
В июле премьер Бектенов утвердил новые правила зачисления активов в Нацфонд.
Между тем финансовые аналитики прогнозируют ослабление курса тенге до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами.
22.07.2025, 08:20 48976
Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных банкнотах
Фото: НБ РК
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за первое полугодие 2025 года выявили 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 85 шт., что составило 88,5% от общего количества. Далее идут банкноты номиналом 2000 тенге - 5 шт. (5,2%), 10 000 тенге - 3 шт. (3,1%), остальные 3,2% приходятся на монеты", - говорится в сообщении.
В Нацбанке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.
Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка.
Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.
21.07.2025, 10:31 55161
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 98,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 678,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 419,9 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 489 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 912 тенге, базовой пенсии - 47 617 тенге.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане повысят основные социальные выплаты на 10%.
17.07.2025, 12:19 72296
Всеобщее декларирование: до 15 сентября необходимо представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00
Онлайн-подача декларации доступна через eGov.kz и eGov Mobile
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 сентября казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн - через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
К подаче декларации обязаны государственные служащие, работники бюджетных организаций и квазигоссектора, а также их супруги. Отчетность предоставляется после сдачи "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00). Форма 270.00 включает сведения о доходах, а также об имуществе за рубежом: недвижимости, транспорте, ценных бумагах, цифровых активах, инвестиционном золоте и долях в иностранных компаниях. Также указываются сведения о крупных покупках и источниках покрытия расходов - в рамках антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале и перейти в раздел "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Налогообложение";
- выберите услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните необходимые данные;
- укажите орган государственных доходов;
- подпишите услугу одним из доступных методов подписания;
- проверьте статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Налоги и финансы";
- выбрать услугу "Прием Декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)" и заполните форму необходимые данные;
- укажите орган государственных доходов;
- подпишите услугу одним из доступных методов подписания;
- проверьте статус обработки в личном кабинете - в разделе "История получения услуг".
Также декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении eSalyq Аzamat.
15.07.2025, 11:12 82386
Предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет - Бектенов
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане не ожидается резкого ослабления национальной валюты. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве.
Премьер-министр напомнил, что курс формируется на основе рыночных факторов без вмешательства Нацбанка.
По нашим оценкам и по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет. То, что касается, какие параметры мы закладываем в бюджет, сейчас мы над бюджетом работаем в правительстве и исходим из базового сценария курса доллара к тенге 540 при цене за баррель нефти 60 долларов. Это базовый сценарий. Есть пессимистичный сценарий, если вдруг цена на нефть снизится до 50 (долларов. - Прим. ред.) баррелей, то там вступают уже другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный на сегодня", - сказал Бектенов.
Как сообщил в ходе заседания правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, со второй половины июня на валютном рынке наблюдаются сезонные колебания обменного курса тенге на фоне увеличения спроса на иностранную валюту.
Основными факторами являются начавшийся период отпусков среди населения и рост спроса на доллар со стороны юридических лиц, связанный с активной фазой реализации бюджетных программ и государственных закупок. Вместе с тем данные изменения носят умеренный и краткосрочный характер. Учитывая сезонный характер внутренних факторов, благоприятный внешний фон, существенных предпосылок для значительного изменения обменного курса в текущих условиях не наблюдается", - уточнил он.
По его словам, с начала года курс тенге укрепился на 1%, до 519,73 тенге за доллар США (на 30 июня 2025 года).
Со стороны внешних факторов наблюдается рыночная волатильность на фоне торговых войн в мире и укрепления российского рубля. Вместе с тем цены на нефть формируются на уровне около $70/баррель. Со стороны внутренних факторов в первые месяцы года поддержку национальной валюте оказывало снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения импортных закупок и увеличения предложения валюты за счет налоговых выплат со стороны экспортеров", - отметил глава Нацбанка.
10.07.2025, 11:45 102036
Утверждены задачи совета по управлению Нацфондом РК
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 июля введен в действие указ президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан".
Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан", - говорится в документе.
Также указом утверждены состав совета и положение о совете.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
В состав совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан вошли:
- Президент Республики Казахстан, председатель
- Премьер-министр Республики Казахстан
- Председатель сената парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию)
- Руководитель администрации президента Республики Казахстан
- Председатель Национального банка Республики Казахстан
- Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан
- Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
- Министр финансов Республики Казахстан
- Министр национальной экономики Республики Казахстан
Совет по управлению Национальным фондом является консультативно-совещательным органом при президенте. Основными задачами совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту Республики Казахстан по вопросам использования средств Национального фонда и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
Совет для выполнения задач осуществляет:
- выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;
- рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;
- рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;
- выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;
- выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.
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