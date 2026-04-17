Прокуратура Шымкента предотвратила неэффективные расходы на 1,7 млрд тенге

Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правления Нацбанка Республики Казахстан от 31 марта 2026 года №28 установлены пороговые значения в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки.





Установить пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки безналичной иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и порядок ее использования на заявленные цели, в размере, превышающем пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте", - говорится в документе.





Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.





Еще одним постановлением от 31 марта 2026 года №29 Нацбанк внес изменения в ряд нормативных постановлений, регулирующих валютные операции и контроль на внутреннем валютном рынке. Поправки направлены на совершенствование системы валютного регулирования и повышение прозрачности операций на внутреннем валютном рынке.





В частности, обновлены правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Сбор информации будет осуществляться на основе данных об операциях банков второго уровня, акционерного общества Банк Развития Казахстана, национального оператора почтовой связи, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на обменные операции с иностранной валютой.





Мониторинг будет включать сведения об операциях клиентов на внутреннем валютном рынке, движении средств по банковским счетам, а также переводах денег в иностранной валюте без открытия банковского счета.





Физические лица смогут осуществлять переводы денег по валютным операциям без открытия банковского счета на сумму не более 10 тыс. долларов США в эквиваленте.





Согласно документу, переводы без открытия и использования счета в уполномоченном банке могут осуществляться на территории Казахстана, а также из страны и в страну, если сумма операции не превышает установленный лимит.





Одновременно усиливается контроль за валютными операциями. Уполномоченные банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся агентами валютного контроля, обязаны сообщать в Нацбанк о выявленных нарушениях валютного законодательства со стороны клиентов. Такая информация должна направляться ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.





Кроме того, банки обязаны ежемесячно до 10 числа представлять в центральный аппарат Нацбанка отчет о проведенных валютных операциях. В отчет включаются операции юридических лиц на сумму от 50 тыс. долларов в эквиваленте, а также операции физических лиц на сумму от 10 тыс. долларов и сделки по покупке или продаже иностранной валюты от 1 тыс. долларов.



