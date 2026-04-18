В Алматы с 20 апреля стартуют гидравлические испытания теплосетей
Фото: Акимат Акмолинской области
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в период с 20 апреля по 6 мая 2026 года на территории восьми районов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает пресс-служба акимата города.
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 4.00 до 7.00 горожанам и гостям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети", - отметили в компании.
Также в ТОО предоставили график проведения испытаний теплосетей:
20 апреля
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева.
с 20 по 22 апреля
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана.
с 20 апреля по 6 мая
- Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - Ганди - Назарбаева; Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
- Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - р. Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.
21 апреля
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1-4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская.
21 и 22 апреля
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова.
22 апреля
- Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;
- Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова - Ратушного), квадрат Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
с 22 по 23 апреля
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке би.
23 апреля
- Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
с 23 по 24 апреля
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангельдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова.
24 апреля
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.
27 апреля
- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
- Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека.
27 и 28 апреля
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - река Большая Алматинка.
28 апреля
- Алатауский район: поселок Аккайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.
29 апреля
- Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
28 и 29 апреля
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Назарбаева - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Сейфуллина - Абая - Досмухамедова.
29 и 30 апреля
- Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - река Есентай.
5 мая
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
Всем потребителям, проживающим в указанных зонах, горячее водоснабжение будет сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили на предприятии.
Напомним, в прошлом году двухнедельные испытания теплосетей также прошли в Алматы.