Двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы
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Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двухнедельные гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в Алматы с 21 апреля, сообщает акимат мегаполиса.
С 21 апреля по 6 мая 2025 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В эти дни ежедневно с 4 до 7 утра, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности", - заявили в пресс-службе со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подчеркивается, что в рамках проведения работ возможны локальные технические отклонения - например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.
График проведения испытаний теплосетей
21 апреля:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина;
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;
с 21 апреля по 8 мая:
- Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;
21 и 22 апреля:
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана;
22 апреля:
- Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;
22 и 23 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова - Назарбаева -Маметовой - Уалиханова - Айтеке би;
23 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская;
- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
- Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека;
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
с 23 по 25 апреля:
- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская;
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова -Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
24 апреля:
- Наурызбайский район: Базарбай Жұманиязов - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш;
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, в контуре улиц Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;
- Бостандыкский район: Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова- Басенова;
- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД;
24 и 25 апреля:
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева -Ашимова - Ислама Каримова;
25 апреля:
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
- Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи;
28 апреля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева;
- Алатауский район: поселок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
с 28 апреля по 6 мая:
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - река Есентай;
29 и 30 апреля:
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - река Большая Алматинка;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Назарбаева - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Сейфуллина - Абая - Досмухамедова;
30 апреля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова;
5 мая:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова;
5 и 6 мая:
- Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону", - добавили в пресс-службе.
Ранее в правительстве подвели итоги отопительного сезона 2024-2025 годов.