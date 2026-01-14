Президенту доложили о состоянии боевой готовности армии Казахстана

В прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек

Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов представил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли, - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов представил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли, сообщает Акорда.





Одним из значимых событий в 2025 году стало завершение строительства газопровода Талдыкорган - Ушарал с опережением срока на 1 год и 4 месяца. Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%", - рассказал глава компании.





Он проинформировал, что в прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек, подключено 112 населенных пунктов.





Алибек Жамауов также доложил о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубических метров в год.





Вместе с тем ведутся работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области. Введено в эксплуатацию месторождение Барханная в составе Амангельдинской группы.





В рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных", - сообщил председатель QazaqGaz.





Президент поручил принять меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.