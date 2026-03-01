Токаев поручил срочно разработать план экстренных мер из-за ситуации вокруг Ирана

Рассказать друзьям

Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Генеральная прокуратура начала проверку по файлам Эпштейна, сообщил в Акорде генеральный прокурор страны Берик Асылов.





Весь мир же это обсуждает. Поэтому как Генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы в этой части, мы проверяем эти факты, были или не были причастны", - заявил он.





Представители СМИ спросили, причастность каких чиновников сейчас проверяют, в частности бывшего премьер-министра и экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова.





Предварительную проверку начали (...) Депутат задает вопрос, приезжал или нет сюда, в Казахстан, Эпштейн. В этой части уже проверка идет. В части того, что выезжал сам Келимбетов (бывший замремьер-министра и экс-глава Национального банка Кайрат Келимбетов. - Прим. ред.) или нет, - это будет проверяться дополнительно", - уточнил он.





Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.





Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.





Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.





Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.





В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.





В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.