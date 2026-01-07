Токаев провел совещание по парламентской реформе

Фото: Акорда

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщила пресс-служба Акорды.





Ерлан Карин проинформировал главу государства о промежуточных результатах деятельности рабочей группы по парламентской реформе.





Со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.





На прошедших заседаниях рабочей группы по парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного парламента и реализации его законодательных функций.





На 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям.





Госсоветник также доложил президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая.





Отметив особую роль реформирования парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.



