Новое министерство, АЭС и реформа парламента: о чем говорил Токаев в послании народу Казахстана
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент агентства.
Президент высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.
Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра. Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики", - сообщил глава государства.
Кроме того, по его словам, новый закон о банках будет принят до конца года.
Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения", - сказал Токаев.
Кроме того, президент Казахстана отметил, что следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции в стране.
В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе. Для Казахстана энергетический переход - не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией "Росатом". Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС", - заявил глава государства.
Также он назвал постыдной ситуацию, которая творится сейчас на казахстанском рынке. По его словам, стопроцентное самообеспечение невозможно и не нужно. Но необходим конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотные маркетинговые стратегии.
Это задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами", - подчеркнул глава государства.
Помимо этого, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков внутри страны и за рубежом.
Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан. Наглядный пример - город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году - почти на 100 тысяч", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также высказался о снижении уровня Каспия.
Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС. Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", - заявил глава государства.
Он также отметил, что недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий.
К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире. Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на "черном рынке". Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды - почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста, в 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метра жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие", - заявил президент.
Кроме того, он анонсировал свое выступление на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа - Совета безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций", - добавил лидер Казахстана.