Новое министерство, АЭС и реформа парламента: о чем говорил Токаев в послании народу Казахстана

Ровно 45 лет назад, 19 июля 1980 года, в Союзе Советских Социалистических Республик начались XXII летние Олимпийские игры, передает корреспондент агентства.





В этот день в Москве на стадионе в Лужниках состоялся грандиозный праздник по случаю открытия Олимпийских игр. На стадионе появился трехкратный олимпийский чемпион динамовец Виктор Санеев, который нес факел с олимпийским огнем. Сделав круг по беговой дорожке стадиона, он передал факел знаменитому советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону 1972 года Сергею Белову, который зажег олимпийский огонь в чаше стадиона. Олимпийскую клятву спортсменов произнес герой Игр в Монреале выдающийся советский гимнаст Николай Андрианов, а от имени судей - прославленный советский борец Александр Медведь, сообщает dynamo.su.









Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев объявил XXII летние Олимпийские игры открытыми.





Сообщается, что решение о выборе столицы Олимпийских игр - 1980 Международный олимпийский комитет принимал на 75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать выбор между Лос-Анджелесом и Москвой, в итоге с соотношением голосов 39 против 20 победу одержала Москва.





Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Игры, проведенные в социалистической стране. Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза: парусные регаты стартовали в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на олимпийском стрельбище "Динамо" в подмосковных Мытищах.





В 1975-1980 годах в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в соответствии с генеральным планом развития Москвы были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений для проведения Олимпиады. Среди них можно выделить стадион "Динамо" в Минске и Дворец спорта "Динамо" на улице Лавочкина.





Игры стали известны тем, что под политическим нажимом со стороны США, ФРГ и Японии более 50 стран бойкотировали Московскую Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. С другой стороны, этот негативный момент прошел на фоне возвращения в олимпийскую семью 24 государств Африканского континента, в свою очередь бойкотировавших предыдущую Олимпиаду в Монреале.





Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Олимпиаду-80, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом. Под национальными флагами из стран Западной Европы выступали команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции.





Впервые в своей истории в Олимпийских играх участвовали Ангола, Ботсвана, Иордания, Лаос, Мозамбик и Сейшелы. Кипр дебютировал на летних Играх. Под новыми названиями впервые на Олимпийских играх выступили Шри-Ланка, Бенин и Зимбабве.





По сравнению с предыдущими летними Олимпийскими играми на Играх в Москве дебютировали новые дисциплины: в тяжелой атлетике добавилась 1-я весовая категория - наилегчайший вес; в дзюдо соревнования стали проводиться в 8 новых категориях вместо 6, как на предыдущих Играх; добавился турнир женских команд по хоккею на траве; в парусном спорте стала проводиться регата яхт класса "звездный"; вернулась в олимпийскую программу ходьба на 50 километров.





Сборная СССР одержала убедительную победу в неофициальном командном зачете.





Среди фехтовальщиков серебряными призерами в командном первенстве рапиристов стали Александр Романьков из Минска, москвичи Владимир Лапицкий и Ашот Карагян. Кроме того Романьков завоевал еще и бронзовую медаль в личном первенстве, а Карагян в составе команды стал третьим на этот раз уже в первенстве шпажистов.





Мировые рекорды установили поляк Владислав Козакевич - в прыжках с шестом и Гердт Вессиг из ГДР - в прыжках в высоту.





Также впервые в истории советского спорта трехкратным олимпийским чемпионом в плавании стал Владимир Сальников. По результатам опроса, который проводился среди аккредитованных на играх в Москве журналистов, Сальников был признан героем игр XXII Олимпиады.





Обладателем самой большой коллекции олимпийских медалей на Московских играх стал спортсмен из Ленинграда Александр Дитятин. В копилку сборной СССР он принес 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Абсолютный чемпион по гимнастике, к золотым наградам за победу в многоборье и в командном первенстве, прибавил золото в упражнениях на кольцах, серебро - на коне, брусьях, перекладине и опорном прыжке, а также бронзу в вольных упражнениях. Александр Дитятин - единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних играх. С этим результатом он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен из Воронежа Александр Ткачев стал обладателем золотых медалей в упражнениях на брусьях и командном первенстве, добавив к ним еще и серебряные награды в упражнениях на кольцах.





Стрелок Александр Мелентьев установил мировой рекорд по стрельбе из пистолета на 50 м, который никто не может побить уже более 30 лет.





Советские спортсмены выступали во всех видах спорта, предусмотренных программой игр и завоевали наибольшее количество медалей - 195, из которых 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. Мощно выступила команда ГДР, которая была второй: 126 наград, включая 47 золотых.





Закрытие игр XXII Олимпиады проходило 3 августа 1980 года в Лужниках. На последнем мероприятии Олимпиады были свершены все надлежащие церемониалы, кроме двух: по решению МОК не была проведена передача олимпийского флага организаторам следующих летних Игр и не был исполнен гимн США - страны, принимающей следующую Олимпиаду в 1984 году.









Главным стало другое - это запомнившееся всем гостеприимство столицы Советского Союза, отсутствие политических демонстраций и протестующих демаршей, истинно спортивный дух борьбы, бесподобная культурная программа, слезы гостей на трибунах при виде ошеломляющего взлета всеобщего любимца, олимпийского талисмана Миши со стадиона в историю. Последний вечер в Лужниках добавил еще один штрих к образу Олимпиады-80, которая поставила во главу угла всего олимпийского движения олимпийский гуманизм.





