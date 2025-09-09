В Казахстане внедрят единую систему учета миграции

Более 400 тысяч человек обслуживается столицей вне всяких планов

Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу, поручил правительству внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков внутри страны и за рубежом, передает корреспондент агентства.





Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан. Наглядный пример - город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году - почти на 100 тысяч", - сказал президент.





По словам главы государства, в этом году прирост населения столицы может быть еще больше. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей при официальной численности в 1,5 миллиона человек.





Другими словами, более 400 тысяч человек, население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города", - отметил Токаев.





Он подчеркнул, что на фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, как, например, выкладку брусчатки, люди, естественно, тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы.





Как следствие, в разы возросла численность социально уязвимых граждан, расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета, а доля социальных обязательств приближается к критическому уровню.





Школьная инфраструктура в городе уже работает на пределе возможностей - ежегодно требуется строительство до 15 новых школ. Сохраняется дефицит койко-мест и перегруженность поликлиник. Акимат вместо создания условий для опережающего развития города вынужден направлять значительные ресурсы на социальные расходы, которые в городском бюджете уже занимают 60 процентов", - заявил Токаев.





Президент поручил срочно провести детальный анализ причин миграционного оттока из регионов в столицу, принять решения, направленные на создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в стране. Также, по словам Токаева, нужно внедрить принцип "деньги идут за гражданами", перераспределить финансирование социальных обязательств регионов.





Отметим, что у жителей Алматы тоже вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и прочего. А беспорядочная уплотнительная застройка города несет высокие риски инфраструктурного коллапса. Инженерные коммунальные сети не выдерживают нагрузки.



