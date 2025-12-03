02.12.2025, 13:07 4661

В Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС

По итогам 10 месяцев производство лекарственных средств выросло на 11,7% и достигло 156,6 млрд тенге
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что для снижения себестоимости отечественных препаратов в Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба правительства.

Разработан проект постановления правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС", - отметила министр.


Также ведомство намерено увеличить долю казахстанских товаров в закупках самих больниц.

Если, например, у единого дистрибьютора она достигла 30%, то в самостоятельном закупе медорганизаций составляет всего 10%. Принимаемые меры призваны усилить уже имеющуюся динамику в отрасли. Сегодня в стране зарегистрировано более 200 товаропроизводителей. По итогам 10 месяцев их производительность выросла на 11,7% и достигла 156,6 млрд тенге. На стадии рассмотрения находятся еще 9 инвестиционных проектов, предусматривающих локализацию 460 наименований лекарств", - добавили в правительстве.


Ранее Минздрав пересмотрел цены на лекарства после аудита ВАП.
 
28.11.2025, 11:46 20521

В Казахстане намерены повысить стоимость вызова скорой помощи в вечернее и ночное время

Пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана разработало документ, который предполагает внесение изменений в приказ "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования", передает корреспондент агентства.

Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан", - говорится в кратком содержании НПА.


Подчеркивается, что пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают.

Изменения направлены на:

  • повышение оперативности реагирования на вызовы;
  • улучшение качества помощи для пациентов;
  • поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.

Таким образом, повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь - более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана", - добавили разработчики.


С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Ранее Минздрав изменил правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС.
 
26.11.2025, 13:05 31566

В Северо-Казахстанской области износ зданий медучреждений достиг 74%

Остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ
Петропавловск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области износ зданий медицинских учреждений достиг 74%, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.

В сфере образования остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ. 17 школ не имеют спортзалов, 24 школы не обеспечены предметными кабинетами. Острым остается вопрос износа зданий медицинских учреждений, составляющий порядка 74%. Несмотря на рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечается снижение объема произведенной ими продукции в общем объеме ВРП региона", - заявили в пресс-службе.


В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов также обратил внимание на значительное сокращение доходов предприятий, занятых в сфере оптово-розничной торговли по региону, - по данным КГД, на 100 млрд тенге.

Получается, налоговый потенциал региона снизился по торговле. Соответственно, налогов меньше уплачено и у местного бюджета стало меньше возможностей финансировать проекты по развитию социальной инфраструктуры и другие. Мы это увидели и считаем, что это, мягко говоря, непорядок. Возможно, теневой сектор увеличился. С этим надо работать", - отметил он.


Также сообщается, что не проводится должным образом работа по развитию транспортной инфраструктуры области: нет комплексной схемы развития пассажирского транспорта и достаточного мониторинга безопасности дорожной инфраструктуры.

Оценка деятельности АО "СПК "Солтүстік"" показала низкую эффективность управления и реализации инвестиционных направлений (...) создание совместных предприятий не дало результата и привело к потерям около 1 млрд тенге государственных ресурсов. Существенные убытки связаны с содержанием непрофильных активов - 610 млн тенге и использованием средств региональных стабфондов - 298 млн тенге. Дополнительно выявлены нарушения в бухучете на сумму свыше 24 млрд тенге. Установлены нарушения законодательства в области госзакупок, а именно факты заключения договоров из одного источника без проведения конкурсных процедур на сумму 5,5 млрд тенге, а также несоблюдения ограничений по передаче объемов работ на субподряд", - уточнили в ВАП.


Всего по итогам аудита установлено:

  • финансовые нарушения - на 28,3 млрд тенге;
  • неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 112,4 млрд тенге.

Материалы по 111 фактам направлены для возбуждения административных дел, отдельные материалы будут переданы в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.


Ранее ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита.
 
22.11.2025, 17:12 58196

В области Жетісу медуслуги оказывали в учреждениях без лицензии

В рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения
Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу медицинские услуги оказывали в учреждениях без соответствующих сертификатов и лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По акту надзора за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности (...) 20 лиц, в том числе 3 руководителя, в числе которых главный врач ЦРБ и его заместители, с наложением административных штрафов на сумму 4 049 960 тенге", - говорится в сообщении.


Кроме того, сообщается, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения.

По мерам надзора 4 ответственных лица привлечены к административной ответственности (...) с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге. Вместе с тем, защищены права 148 лиц, из них более 100 несовершеннолетних. По акту надзора возмещено в бюджет 12,8 млн тенге", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что почти 250 процедурных кабинетов закрылись после проверок в Казахстане.
 
21.11.2025, 11:10 69101

Почти 250 процедурных кабинетов закрылись после проверок в Казахстане

Завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов
Фото: freepik.com
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись после проверок в Республике Казахстан, сообщает Министерство здравоохранения страны.

В ходе обходов мониторинговые группы выявили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы", - говорится в сообщении.


Как подчеркнули в Минздраве, согласно санитарным правилам, процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам здравоохранения.

Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь. В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии. По оставшимся объектам продолжается организация проверок", - уточнили в пресс-службе.


Также на сегодняшний день завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.

В частности, в ходе проверок установлены следующие нарушения:

● ведение медицинской деятельности без лицензии;

● несоблюдение санитарных правил;

● неправильное хранение лекарственных средств;

● отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

● отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.

По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге", - добавили в Минздраве.


Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.

Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
 
20.11.2025, 09:17 80461

Ограничения из-за вспышки ОРВИ и гриппа вводят в Астане

Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о введении усиленных санитарно-противоэпидемических мер в столице в связи с ростом случаев ОРВИ и гриппа. Постановление опубликовано на сайте акимата Астаны.

В Астане отмечается увеличение числа больных с ОРВИ и гриппом за последнюю, 45-ю неделю в городе зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ, в сравнении с 44-й неделей (с 30 октября по 5 ноября 2025 года) заболеваемость увеличилась в 1,5 раза (14 994 случая). Заболеваемость среди детей до 14 лет составила 60% (14 018 случаев).

В медицинских организациях поручено обеспечить:

  • создание условий для обслуживания вызовов на дому;
  • соблюдение масочного режима для медицинского персонала и пациентов;
  • ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;
  • на территории и при входе в здания первичной медико-санитарной помощи наличие соответствующих указателей для кабинетов фильтров;
  • изоляцию, лиц с признаками ОРВИ, ГПЗ, ТОРИ и гриппа в специально выделенную комнату для осмотра врача и выполнения назначения (при необходимости отбор мазка на исследования и т.д.) направление пациента на лечение в амбулаторных или в стационарных условиях;
  • первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;
  • установление дополнительных телефонов и создание условий для обслуживания вызовов на дому для оказания консультативной помощи и госпитализации больных с подозрением на грипп и тяжелым, средне-тяжелым течением ОРВИ;
  • продление продолжительности работы медицинской организации с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;
  • наличие запаса противовирусных препаратов для лечения амбулаторных больных ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии);
  • использование современных устройств, обеспечивающих обеззараживание воздуха в присутствии людей;
  • санитарные узлы дозаторами с жидким мылом, электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;
  • температурный режим в помещениях медицинских организаций не менее + 18°С;
  • ведение онлайн консультаций для пациентов с признаками ОРВИ;
  • усиление работы по размещению наглядной информации о профилактике ОРВИ и гриппа.

В организациях образования обеспечить:

  • перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса на период с 20 ноября до 5 декабря 2025 года;
  • при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;
  • проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей посещающих детские дошкольные организации педагогов и с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;
  • проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям - термометрии;
  • организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и гриппа;
  • проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия, и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;
  • организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;
  • организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;
  • госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;
  • оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);
  • соблюдение температурного режима в помещениях от + 18 до + 22 °С;
  • усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях - при выведении детей из проветриваемого помещения;
  • санитарные узлы жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);
  • проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;
  • ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.

Как сообщалось ранее, в Казахстане 132 школы перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ.
 
19.11.2025, 09:20 88341

Об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Казахстане рассказали в правительстве

Циркуляция гриппа в текущем году была установлена раньше прошлого эпидсезона
Фото: Depositphotos
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября) в стране зарегистрировано 1 млн 461 тыс. случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов отмечается снижение на 20%. Среди них дети до 14 лет - 66%, сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании правительства.

Она отметила, что ежегодно в стране регистрируется 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.

Министр сообщила, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тыс. случая ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%.

Кроме того, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы. По республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса, метапневмовируса. В общей заболеваемости ОРВИ в 66% регистрируется среди детей до 14 лет", - сказала Акмарал Альназарова.


По данным Минздрава, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ среди школьников. В эпидемический процесс больных ОРВИ вовлечено порядка 4% школьников от общего числа заболевших.

Против гриппа привито 2,1 млн человек, вакцина защищает от штаммов гриппа, актуальных для текущего эпидсезона, в том числе гриппа А (H3N2).

В связи с сезонным подъемом ОРВИ, гриппа усилена работа организаций ПМСП с обеспечением деятельности фильтр кабинетов и соблюдением противоэпидемиологического режима.

Обеспечен достаточный запас противовирусных и жаропонижающих препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - отметила министр.


Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить контроль качества медобслуживания граждан в сезон вирусных заболеваний.

Как видим, начался сезон вирусных заболеваний. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан", - отметил премьер-министр.


Олжас Бектенов подчеркнул, что в случае необходимости нужно быть готовыми развернуть дополнительные места в стационарах и организовать работу выездных мобильных бригад.

Особое внимание уделено вопросам лекарственного обеспечения. Противовирусные препараты должны быть доступны в необходимом объеме во всех аптеках.

Также необходимо активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний. Контроль закреплен за министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.
 
13.11.2025, 19:39 113616

В Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом

Этот штамм нельзя назвать новым
Актобе. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинцы обеспокоены простудой, которая протекает с высокой температурой и кашлем, сообщает "Диапазон".

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили, что в городе есть случаи заражения гонконгским вирусом. Но этот штамм нельзя назвать новым.

На данный момент в области лабораторно выявлены и подтверждены случаи гриппа типа А (H3N2), так называемого гонконгского вируса. Это вирус сезонного подтипа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период. Он не является новым, а относится к давно известным штаммам сезонного гриппа", - рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.


По информации облздрава, в инфекционный стационар ежедневно госпитализируют 5 пациентов. А приемный покой больницы обслуживает по 20 пациентов в сутки.

На 135 койках в областной клинической инфекционной больнице с ОРВИ получают лечение 14 пациентов, в том числе детей - 11. Лабораторно подтверждено 11 случаев со штаммом H3N2", - сообщили в облздраве.


Ранее в Минздраве заявили, что перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается.
 
06.11.2025, 11:18 142151

Информацию о перегруженности инфекционных отделений прокомментировали в Минздраве

В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%
Фото: unsplash.com
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается, заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что инфекционные отделения переполнены.

В ведомстве подчеркнули, что еженедельно отслеживают эпидобстановку по гриппу и ОРВИ.

Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается - во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", - проинформировали в Минздраве.


По его данным, за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.

С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза ниже, чем годом ранее. Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет - 750 319 случаев. С начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%)", - проинформировали в министерстве.


В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2793 пациента, в том числе 2433 с ОРВИ и 360 с пневмонией.

В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.

Также в министерстве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в мире.

По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа - в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А. В США активность вирусов остается низкой: на 38 неделе зафиксировано 27 случаев гриппа. В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B", - сообщили в Минздраве.


В ведомстве призвали граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа, особенно представителей групп риска - детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
 
