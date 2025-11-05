04.11.2025, 20:51 19991
Минздрав изменил правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС
Уточнены этапы и сроки формирования прогнозных объемов услуг на трехлетний период
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения от 30 октября 2025 года внесены изменения в порядок планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной помощи (ГОБМП) и системы обязательного медстрахования (ОСМС).
Теперь уточнены этапы и сроки формирования прогнозных объемов услуг на трехлетний период:
- до 1 февраля - местные органы здравоохранения подают прогноз потребности;
- до 20 февраля - филиалы Фонда согласуют и направляют заявки;
- до 15 марта - Фонд анализирует предложения и направляет расчеты в уполномоченный орган;
- до 7 июня - утверждаются лимиты средств;
- до 10 сентября - лимиты доводятся до регионов;
- до 15 октября - формируется проект плана закупа медуслуг.
Изменения также касаются корректировки планов закупа - в случае перераспределения средств, изменения тарифов, численности населения или открытия новых медучреждений.
Отдельно уточнен порядок расчета объемов скорой и первичной медпомощи - он будет зависеть от численности прикрепленного населения и других демографических данных.
Документ вступает в силу 14 ноября 2025 года.
04.11.2025, 11:23
В Алматы лишили строительной лицензии очередного подрядчика
Проверка выявила несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы лишили лицензии очередного подрядчика - ТОО "СК MEGARON", осуществлявшего реконструкцию водопроводных сетей.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля, подрядчик проводил работы от ул. Б. Хмельницкого по ул. Тажибаева, ул. Бакинской, ул. Физули до ул. Майлина и осуществлял реконструкцию водопровода по улицам Мынбаева и Манаса.
На основании обращения технического надзора ТОО "Алатау ТН" управлением проведена внеплановая проверка в отношении подрядной организации. В результате выявлено несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства. В отношении ТОО "СК MEGARON" приняты административные меры с лишением строительной лицензии", - рассказали в управлении.
Напомним, ранее сообщалось о двух алматинских компаниях, лишенных строительных лицензий, - ТОО "СК 7 строй" и ТОО "AsiaMax".
Ранее в Алматы лишили лицензий ТОО "AsiaMaх", осуществлявшее реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы, и ТОО "СК 7 строй", проводившее работы по объектам благоустройства и образования.
03.11.2025, 13:27
Крематорий Алматы передали на баланс акимата
Официальная дата начала функционирования крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы осуществил передачу построенного в 2021 году крематория на баланс профильной подведомственной организации городского акимата, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
Объект передан на основании состоявшегося ранее государственного аудита, по результатам которого акиму Алматы было поручено определить балансодержателя. В результате постановлением акимата от 17 октября 2025 года объект передан с баланса управления строительства на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здравоохранения", - уточнили в палате.
Официальная дата начала функционирования крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур.
03.11.2025, 12:04
Проверять IMEI-код перед покупкой смартфона призвали в Минцифры
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК обратилось к казахстанцам с просьбой проверять IMEI-код перед покупкой смартфонов.
Проверка IMEI заранее - самый простой и надежный способ защитить себя. Это поможет убедиться, что ваше устройство зарегистрировано законно и будет работать без ограничений", - убеждают в ведомстве.
Узнать IMEI можно, набрав *#06# на телефоне, посмотрев на коробке и корпусе устройства, или проверить на сайте imei.kz.
Всего несколько минут, и вы защитите себя от покупки незарегистрированного или украденного устройства, проблем с подключением к сети, лишних расходов и неприятностей", - предупреждают в Минцифры.
Ранее стало известно, что в Казахстане блокируют неверифицированные смартфоны. В черном списке оказались 127 682 IMEI-кода.
Напомним, еще в феврале сообщалось, что в РК вступают в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.
Владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями - их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется. Покупатели новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz.
Верификацию новых смартфонов продлили для физлиц до 25 июня в Казахстане.
На днях депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов по IMEI-кодам со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания. Он потребовал разъяснить, на каком основании данная компания осуществляет верификацию по IMEI-кодам, а также сообщить, проводилась ли процедура отбора компании, то есть конкурс. Также депутат предложил рассмотреть возможность приостановления действия данной схемы, передать функцию верификации уполномоченному госоргану. В случае установления факта нарушения законодательства спикер предлагает вернуть гражданам и предпринимателям уплаченные деньги.
03.11.2025, 11:14
Сведения о должниках перед МФО и коллекторами будут передавать в КГД
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК издало приказ, согласно которому в Комитет государственных доходов будут передавать сведения о казахстанцах, имеющих задолженность перед микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
Документ определяет порядок предоставления сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями и (или) микрофинансовыми организациями.
В правилах говорится, что Комитет государственных доходов в срок не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.
Комитет в течение 10 (десяти) календарных дней с даты формирования списка физических лиц, указанных в пункте 2 настоящих правил, направляет сведения о физических лицах (ИИН) в кредитное бюро в автоматизированном порядке через информационную систему "Smart Data Finance".
Кредитное бюро в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения сведений передает в комитет в автоматизированном порядке через информационную систему "Smart Data Finance" Комитета следующие сведения из кредитного отчета:
- по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями - по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед микрофинансовыми организациями - по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.
При этом и комитет и кредитные бюро обеспечивают соблюдение требований законодательства РК о неразглашении и недопущении утечки сведений, составляющих налоговую и иную охраняемую законом тайну.
В формах указываются:
- ИИН налогоплательщика,
- сумма первоначальной задолженности перед коллекторской организацией, МФО (при этом по каждой организации данные заполняются отдельно);
- наименование коллекторской организации или МФО;
- бизнес-идентификационный номер коллекторской организации или МФО;
- дата договора займа;
- номер договора займа;
- остаток задолженности перед коллекторской организацией или МФО по состоянию на дату кредитного отчета;
- дата кредитного отчета по состоянию на наиболее позднюю дату налогового отчетного периода.
Приказ вступит в силу 10 ноября и будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что в Комитет госдоходов будут передавать банковские данные казахстанцев.
03.11.2025, 10:55
Берикбол Мандибаев возглавил управление предпринимательства Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем управления предпринимательства и инвестиций города назначен Берикбол Мандибаев, сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
Он родился 12 марта 1986 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и University of Exeter (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом в управлении внутренней политики Алматы.
В разные годы трудился в структуре аппарата акима Алматы.
С 2017 по 2024 годы работал в госорганах и нацкомпаниях: АО "СПК "Алматы", АО "НК "Kazakh Invest" по городу Алматы, АО "СПК "Тараз".
Занимал руководящие должности в Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
С 2024 года до настоящего времени был директором департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
03.11.2025, 10:07
Назначен первый заместитель акима Алматинской области
Фото: gov.kz
Конаев. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматинской области Канат Болатович Есболатов назначен первым заместителем акима Алматинской области с 3 ноября 2025 года, сообщили в областном акимате.
Канат Болатович родился в 1982 году. В 2008 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "Государственное и местное управление".
В разные годы занимал должности инспектора, главного инспектора и старшего инспектора управления финансов Алматинской области по Енбекшиказахскому району, акима Кокжазыкского сельского округа Ескельдинского района, заместителя акима Ескельдинского района, заместителя руководителя и руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области, руководителя управления сельского хозяйства области Жетысу.
С сентября 2022 года занимал должность акима Кербулакского района области Жетысу.
Как сообщалось ранее, в Алматы назначен новый аким Бостандыкского района.
03.11.2025, 09:02
1,4 млрд тенге выделило правительство на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Фото: Минводных ресурсов РК
Петропавловск. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На реконструкцию ограждающей дамбы в селе Тепличное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области из резерва правительства направлено порядка 1,4 млрд тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Целью реконструкции является повышение надежности сооружения и обеспечение полноценной защиты населенного пункта. Проект полной реконструкции дамбы также предусматривает восстановление автодорог, укладку железобетонных плит, дренажной системы и благоустройство. После завершения всех мероприятий верхний уровень гидрообъекта будет установлен на уровне, равном максимальному уровню паводков 2024 года. Реализация проекта обеспечит защиту в паводковый период села Тепличное с населением порядка тысячи человек", - проинформировали в правительстве.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в шести регионах - Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - реализуется 57 проектов по восстановлению и строительству гидротехнических сооружений, включая возведение 13 новых объектов. На сегодня завершены 40 из 57 объектов, построено и укреплено 221 км защитных дамб, что составляет 91%.
Защитная дамба в селе Тепличное была введена в эксплуатацию в 1980 году. Первоначально длина дамбы составляла 380 м, средняя ширина 11 м, средняя высота 4 м.
В паводковый период 2024 года на территории Кызылжарского района СКО была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В результате разлива реки Есиль защитная ограждающая дамба села Тепличное пришла в аварийное состояние. В ходе восстановительных работ после паводков 2024 года была увеличена протяженность дамбы.
Напомним, весной текущего года жителей села Тепличное эвакуировали из-за паводков.
03.11.2025, 08:51
Назначен аким Бостандыкского района Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с администрацией президента и маслихатом города акимом Бостандыкского района назначен Азамат Калдыбеков, сообщил советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.
Азамат Калдыбеков родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международное право". По программе "Болашак" получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США). Получил ученую степень доктор философии (Phd) в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.
Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда № 2 Бостандыкского района города Алматы.
В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО "Самрук-Казына", НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
В 2018 году был главным инспектором акима аппарата города Алматы. С 2018 по 2019 годы - руководитель аппарата акима Жетысуского района города Алматы.
С 2019 по 2020 годы занимал должности заместителя руководителя управления земельных отношений и заместителя руководителя Управления зеленой экономики города Алматы.
С 2020 по 2024 годы работал акимом Алатауского района города Алматы.
С 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя акима города Алматы.
Ранее в Алматы был назначен новый заместитель акима.
