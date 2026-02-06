Президенты Казахстана и Пакистана провели переговоры

Фото: Акорда

Исламабад. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, сообщила пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Асифу Али Зардари за теплый прием, оказанный ему и делегации Казахстана в Исламабаде, а также высокий уровень организации визита.





Он отметил, что на протяжении трех десятилетий Казахстан и Пакистан поддерживают содержательный политический диалог и последовательно укрепляют контакты в различных сферах. Казахстан, будучи крупнейшей по территории и экономическому потенциалу страной Центральной Азии, и Пакистан, занимающий стратегически важное положение на стыке Южной Азии, Центральной Азии и Ближнего Востока, располагают значительными геополитическими преимуществами, способствующими достижению долгосрочных стратегических целей.





Президент Казахстана сообщил, что по итогам переговоров с премьер-министром Шахбазом Шарифом была подписана совместная декларация о выводе отношений между Астаной и Исламабадом на уровень стратегического партнерства. Этот шаг, по его словам, в полной мере отражает дух братских отношений и неизменную приверженность сторон углублению связей по всему спектру сотрудничества.





В свою очередь Асиф Али Зардари выразил удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений и подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в дальнейшем укреплении взаимовыгодных связей.





Собеседники провели продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и наметили новые направления расширения долгосрочного взаимодействия. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что итоги данного визита будут способствовать раскрытию новых возможностей партнерства во имя процветания народов Казахстана и Пакистана.









Кроме того, на состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф вручили главе государства орден Nishan-e-Pakistan.





Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.