В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии

Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость каменного угля по итогам декабря 2025 года выросла на 0,6% за месяц и на 8,7% за год. Годом ранее было отмечено удорожание на 0,7% за месяц и на 8,6% за год, - Стоимость каменного угля по итогам декабря 2025 года выросла на 0,6% за месяц и на 8,7% за год. Годом ранее было отмечено удорожание на 0,7% за месяц и на 8,6% за год, сообщает energyprom.kz.





В региональном разрезе годовой рост стоимости каменного угля варьировался от 0,7% в Карагандинской до 27,4% в Актюбинской области. Заметное годовое удорожание было также отмечено в Астане (на 20,1%), Жетысуской области (на 16,2%) и Алматы (на 15,9%).





Розничная цена одной тонны каменного угля в среднем по Казахстану в декабре 2025 года составляла 19,8 тыс. тг. Дешевле всего уголь обходился жителям Караганды: 16,9 тыс. тг за тонну. Следом идут Петропавловск и Усть-Каменогорск: по 17,2 тыс. тг в каждом из городов.





Дороже всего уголь стоил в Актобе: 25,5 тыс. тг. Следом идут Туркестан (23,1 тыс. тг) и Конаев (23 тыс. тг). В Алматы тонна каменного угля в декабре 2025 года обходилась в 20 тыс. тг.





Объем добычи угля в Казахстане по итогам прошлого года в стоимостном выражении составил рекордные 683,7 млрд тг - на 27,1% больше, чем за январь-декабрь 2024-го (ИФО - 110,1%). Годом ранее также был отмечен рост, но лишь на 2,1% (ИФО - 102,9%).





В натуральном выражении объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь-декабрь прошлого года составил 120,5 млн тонн, что стало наибольшим показателем за последние десять лет. По сравнению с январем-декабрем 2024-го добыча выросла на 7,1%.





Казахстанские угольные шахты обеспечивают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) практически на 100%. За январь-ноябрь 2025 года было добыто 107,7 млн тонн угля, рост за год - на 6,4%. Импорт за тот же период сократился на треть, до 620,2 тыс. тонн.





Экспорт угля из РК вырос на 6,2%, достигнув 28,1 млн тонн за январь-ноябрь 2025 года. Реализация же на внутреннем рынке увеличилась на 5,9%, до 80,3 млн тонн.





Уже с 2027 года спрос на уголь в Южной столице может упасть практически до нуля (по крайней мере, в теории). В Алматы утвердили новые Правила охраны атмосферного воздуха. В частности, будет введен запрет топить бани и отапливать помещения твердым (углем и дровами) или жидким топливом в частных секторах мегаполиса в газифицированных зонах с "низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Уровень газификации частного сектора сейчас составляет 99,4%", - сообщает energyprom.kz.





Напомним, выступая на V заседании Национального курултая, президент поручил правительству до 20 марта придать статус Национального проекта развитию угольной генерации.





Казахстан обладает колоссальными запасами угля - около 33 миллиардов тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь - наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду", - отметил Токаев.