В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - К концу первого квартала 2027 года страна полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году выйдет на устойчивый профицит. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
С учетом введенных новых объектов энергосистема Казахстана в настоящее время включает 241 энергоисточник, из которых 162 относятся к возобновляемым источникам энергии.
По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, уже реализуемые проекты позволят в среднесрочной перспективе обеспечить потребности экономики в электроэнергии.
Министерство уже реализует ряд крупных проектов, которые позволят полностью закрыть потребности экономики в электроэнергии к 2027 году, а к 2029 году планируется выход на уверенный профицит. По поручению президента сейчас разрабатывается проект по развитию угольной генерации - ставка делается на технологии чистого угля. В планах строительство новой станции в городе Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе. Параллельно в порядок приводится действующая инфраструктура. Также в 2026 году ожидается ввод более 2,6 тыс. МВт новых мощностей. Вся работа нацелена на одно - обеспечить надежность, эффективность и устойчивость энергосистемы всей страны", - отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
По итогам 2025 года общая установленная мощность энергосистемы достигла 26,7 ГВт, увеличившись на 1,4 ГВт по сравнению с предыдущим годом. Основной объем генерации формируется за счет традиционных источников.
В структуре установленной мощности на угольные электростанции приходится 13,8 ГВт, на газовые - 6,8 ГВт, на крупные гидроэлектростанции - 2,5 ГВт. Доля возобновляемых источников энергии составляет 3,6 ГВт.
Такой баланс позволяет одновременно обеспечивать стабильность энергосистемы и поэтапную диверсификацию энергобаланса.
Работа в рамках плана развития энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, активно продолжается.
Рост обеспечивается за счет ряда направлений:
• 5 ГВт - модернизация и расширение действующих станций;
• 10,5 ГВт - строительство новой традиционной генерации;
• 8,4 ГВт - проекты ВИЭ;
• 2,4 ГВт - атомная электростанция.
По поручению президента разрабатывается отдельный проект по развитию угольной генерации с применением технологий "чистого угля". В план войдут проекты суммарной мощностью 7,6 ГВт.
Подтвержденные запасы энергетического угля составляют 33,6 млрд тонн, что позволяет рассматривать угольную генерацию как долгосрочный элемент энергобаланса.
В конце 2025 года и начале текущего года состоялись тендеры, которые стали историческим этапом для отрасли.
Определен победитель по строительству Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2640 МВт (ввод в 2029-2032 годы).
Заключен договор на строительство угольной станции в Курчатове (700 МВт). Реализуются проекты ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
В 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, что позволит снизить износ ТЭЦ по стране с 61% до 59%.