05.02.2026, 10:34 57521

В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии

В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - К концу первого квартала 2027 года страна полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году выйдет на устойчивый профицит. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С учетом введенных новых объектов энергосистема Казахстана в настоящее время включает 241 энергоисточник, из которых 162 относятся к возобновляемым источникам энергии.

По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, уже реализуемые проекты позволят в среднесрочной перспективе обеспечить потребности экономики в электроэнергии.

Министерство уже реализует ряд крупных проектов, которые позволят полностью закрыть потребности экономики в электроэнергии к 2027 году, а к 2029 году планируется выход на уверенный профицит. По поручению президента сейчас разрабатывается проект по развитию угольной генерации - ставка делается на технологии чистого угля. В планах строительство новой станции в городе Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе. Параллельно в порядок приводится действующая инфраструктура. Также в 2026 году ожидается ввод более 2,6 тыс. МВт новых мощностей. Вся работа нацелена на одно - обеспечить надежность, эффективность и устойчивость энергосистемы всей страны", - отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.


По итогам 2025 года общая установленная мощность энергосистемы достигла 26,7 ГВт, увеличившись на 1,4 ГВт по сравнению с предыдущим годом. Основной объем генерации формируется за счет традиционных источников.

В структуре установленной мощности на угольные электростанции приходится 13,8 ГВт, на газовые - 6,8 ГВт, на крупные гидроэлектростанции - 2,5 ГВт. Доля возобновляемых источников энергии составляет 3,6 ГВт.

Такой баланс позволяет одновременно обеспечивать стабильность энергосистемы и поэтапную диверсификацию энергобаланса.

Работа в рамках плана развития энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, активно продолжается.

Рост обеспечивается за счет ряда направлений:

• 5 ГВт - модернизация и расширение действующих станций;

• 10,5 ГВт - строительство новой традиционной генерации;

• 8,4 ГВт - проекты ВИЭ;

• 2,4 ГВт - атомная электростанция.

По поручению президента разрабатывается отдельный проект по развитию угольной генерации с применением технологий "чистого угля". В план войдут проекты суммарной мощностью 7,6 ГВт.

Подтвержденные запасы энергетического угля составляют 33,6 млрд тонн, что позволяет рассматривать угольную генерацию как долгосрочный элемент энергобаланса.

В конце 2025 года и начале текущего года состоялись тендеры, которые стали историческим этапом для отрасли.

Определен победитель по строительству Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2640 МВт (ввод в 2029-2032 годы).

Заключен договор на строительство угольной станции в Курчатове (700 МВт). Реализуются проекты ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

В 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, что позволит снизить износ ТЭЦ по стране с 61% до 59%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Энергетикаэлектроэнергия

новости по теме

05.02.2026, 11:53 53156

Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год

Стоимость каменного угля в декабре 2025 года выросла на 0,6%
Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год
Фото: Depositphotos
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость каменного угля по итогам декабря 2025 года выросла на 0,6% за месяц и на 8,7% за год. Годом ранее было отмечено удорожание на 0,7% за месяц и на 8,6% за год, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе годовой рост стоимости каменного угля варьировался от 0,7% в Карагандинской до 27,4% в Актюбинской области. Заметное годовое удорожание было также отмечено в Астане (на 20,1%), Жетысуской области (на 16,2%) и Алматы (на 15,9%).

Розничная цена одной тонны каменного угля в среднем по Казахстану в декабре 2025 года составляла 19,8 тыс. тг. Дешевле всего уголь обходился жителям Караганды: 16,9 тыс. тг за тонну. Следом идут Петропавловск и Усть-Каменогорск: по 17,2 тыс. тг в каждом из городов.

Дороже всего уголь стоил в Актобе: 25,5 тыс. тг. Следом идут Туркестан (23,1 тыс. тг) и Конаев (23 тыс. тг). В Алматы тонна каменного угля в декабре 2025 года обходилась в 20 тыс. тг.

Объем добычи угля в Казахстане по итогам прошлого года в стоимостном выражении составил рекордные 683,7 млрд тг - на 27,1% больше, чем за январь-декабрь 2024-го (ИФО - 110,1%). Годом ранее также был отмечен рост, но лишь на 2,1% (ИФО - 102,9%).

В натуральном выражении объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь-декабрь прошлого года составил 120,5 млн тонн, что стало наибольшим показателем за последние десять лет. По сравнению с январем-декабрем 2024-го добыча выросла на 7,1%.

Казахстанские угольные шахты обеспечивают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) практически на 100%. За январь-ноябрь 2025 года было добыто 107,7 млн тонн угля, рост за год - на 6,4%. Импорт за тот же период сократился на треть, до 620,2 тыс. тонн.

Экспорт угля из РК вырос на 6,2%, достигнув 28,1 млн тонн за январь-ноябрь 2025 года. Реализация же на внутреннем рынке увеличилась на 5,9%, до 80,3 млн тонн.

Уже с 2027 года спрос на уголь в Южной столице может упасть практически до нуля (по крайней мере, в теории). В Алматы утвердили новые Правила охраны атмосферного воздуха. В частности, будет введен запрет топить бани и отапливать помещения твердым (углем и дровами) или жидким топливом в частных секторах мегаполиса в газифицированных зонах с "низким уровнем выбросов загрязняющих веществ". Уровень газификации частного сектора сейчас составляет 99,4%", - сообщает energyprom.kz.


Напомним, выступая на V заседании Национального курултая, президент поручил правительству до 20 марта придать статус Национального проекта развитию угольной генерации.

Казахстан обладает колоссальными запасами угля - около 33 миллиардов тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь - наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду", - отметил Токаев.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УгольСтоимостьДобыча
04.02.2026, 15:33 128211

Какие ограничения введут для глав компаний при наличии налоговой задолженности

Предприниматели не смогут выехать за рубеж и переоформить бизнес
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын в ходе брифинга сообщил об ужесточении ограничений для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей при наличии налоговой задолженности.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вводятся новые ограничения для руководителей компаний, имеющих значительную налоговую задолженность.

В частности, Кайсар Арын сообщил, что при наличии задолженности свыше 27 000 МРП первые руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели будут временно ограничены в праве выезда за пределы страны. Решение об ограничении будет приниматься судом. При этом предусмотрена возможность временного приостановления запрета на выезд в исключительных случаях - например, при необходимости лечения за рубежом по состоянию здоровья, также только по санкции суда.

Кроме того, с 1 июля вступают в силу нормы, запрещающие перерегистрацию юридических лиц и смену собственников при наличии неисполненных налоговых обязательств. По словам представителя КГД, подобные меры связаны с распространенной практикой, когда компании с долгами в размере 10-20 млн тенге и более формально переоформляются на социально уязвимых лиц, включая лиц без определенного места жительства.

Ранее Кайсар Арын рассказал, с какой суммы налоговой задолженности могут заблокировать счета в Казахстане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Налогиограничениезадолженность
04.02.2026, 09:40 146181

Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение

Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Монголией, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Документ обеспечит развитие и укрепление торговых связей между странами ЕАЭС и Монголией. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для продвижения казахстанских товаров на рынок Монголии", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что до $500 млн намерены увеличить товарооборот Казахстан и Монголия.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РатификацияРКМонголия
04.02.2026, 09:10 148041

В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн

Экспорт мяса планируют увеличить в два раза
В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн, сообщает пресс-служба правительства.

Казахстан вступает в новый этап развития агропромышленного комплекса (...) Ожидается, что итогом этой работы станет рост поголовья крупного рогатого скота до 12 млн, мелкого рогатого скота - до 28 млн, а экспорт мяса вырастет в два раза", - проинформировали в правительстве.


Также сообщается, что в рамках расширения экспортного потенциала ключевым вектором станет сертификация продукции по системе Halal.

Это необходимо для укрепления позиций Казахстана на премиальных рынках стран Персидского залива и других мусульманских государств", - пояснили в пресс-службе.


По данным правительства, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличивается второй год подряд: в 2025 году он вырос на 5,9% и достиг 9,8 трлн тенге, тогда как годом ранее рост составлял 13,6% при объеме в 8,3 трлн тенге. Подчеркивается, что этот подъем обеспечен за счет увеличения производства в растениеводстве на 7,8% и в животноводстве на 3,3%.

Ранее Казахстан ввел ограничения на экспорт скота.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РККРСпоголовье
03.02.2026, 18:56 182926

Казахстан экспортировал 5,8 млн тонн зерна нового урожая

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта зерна увеличился на 1 млн тонн
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых поставщиков зерна в Центральной и Южной Азии, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с сентября 2025 года по 31 января 2026 года экспортировано 5,8 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (4,8 млн тонн). Основной рост поставок приходится на традиционные рынки Центральной и Южной Азии", - проинформировали в ведомстве.


Уточняется, что экспорт зерна в Узбекистан увеличился на 49% - с 1 млн 813 тысяч тонн до 2 млн 702 тысяч тонн. В Кыргызстан объемы поставок выросли в 1,7 раза - с 95 тысяч тонн до 163 тысяч тонн. Поставки в Афганистан увеличились в 1,9 раза - с 216 тысяч тонн до 416 тысяч тонн.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Экспортзерноурожай
03.02.2026, 17:16 191866

Производственные мощности Шымкентского НПЗ увеличат до 12 млн тонн в год

Подписаны соответствующие протоколы
Производственные мощности Шымкентского НПЗ увеличат до 12 млн тонн в год
Фото: depositphotos.com
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай приступили к разработке проекта расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн в год, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Стороны утвердили базовые параметры реализации проекта: ТОО "ПКОП" представило пакет исходных данных, а Восточно-Китайский проектный институт подтвердил готовность к началу работ в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием", - говорится в сообщении.


Также были подписаны соответствующие протоколы, фиксирующие переход проекта в фазу активной технической проработки.

Ключевым итогом переговоров стало подтверждение конфигурации расширения завода по схеме "6+6" с обеспечением полной интеграции новых мощностей с действующими объектами предприятия. Основой для проектирования приняты ранее согласованные техническое задание и отчет пред-ТЭО", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что казахстанские НПЗ достигли исторического максимума переработки нефти.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НПЗШымкентмощности
02.02.2026, 16:26 293631

"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году

Объем производства урана в 2025 году вырос до 25 839 тысяч тонн
"Казатомпром" нарастил производство урана на 11% в 2025 году
Фото: Казатомпром
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" нарастила производство урана на 11% в 2025 году, передает корреспондент агентства.

В частности, согласно информации опубликованной на сайте компании, объем производства урана в 2025 году вырос до 25 839 тысяч тонн.

Объемы производства "Казатомпрома" на 2026 год на 100% основе и пропорционально доле участия ожидаются на уровне 27 500 - 29 000 тонн урана и 14 500 - 15 500 тонн урана соответственно при условии доступности серной кислоты", - заявили в компании.


Ранее в "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УранРостКазатомпромПроизводство
02.02.2026, 15:01 259686

"Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года

Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта
"Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" закроют на две недели из-за празднования китайского Нового года, сообщает пресс-служба центра.

Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года. В указанный период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов. Со 2 марта 2026 года центр возобновит работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ХоргосРКЗакрытие

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов