19.12.2025, 14:01

Halyk Bank и WeChat: Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами

Фото: Kazakhstan Today
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сделал очередной шаг к цифровому будущему - теперь китайские перевозчики могут оплачивать услуги на казахстанско-китайской границе через WeChat Pay, сообщили в пресс-службе банка.

Интеграция реализована при участии Halyk Bank и стала частью масштабной программы по упрощению трансграничных расчетов и развитию "умных" сервисов для бизнеса.

Цифровой мост между странами

Казахстан упростил оплату для китайских перевозчиков через WeChat.

Казахстан завершил интеграцию системы электронной очереди CarGoRuqsat с китайским WeChat Pay. Теперь тысячи китайских водителей могут бронировать очередь и оплачивать сборы прямо через WeChat, без казахстанских карт и посредников.

Отдельное мини-приложение для оплаты разработала китайская компания MiniByte при поддержке Tencent, со стороны Казахстана проект реализовал Halyk Bank и АО "Информационно-учетный центр" МФ РК.

Система CarGoRuqsat работает на пяти пунктах пропуска в направлении Китая. В ней зарегистрированы 1 621 пользователей из КНР, а с момента запуска сделано более 2,5 млн бронирований, поступления в бюджет составили около 15 млрд тенге.

Для удобства интерфейс добавлен на китайском языке, а код авторизации теперь приходит прямо в мессенджер WeChat.

Проект упрощает пересечение границы для китайских перевозчиков и создает полностью цифровой мост между системами двух стран.

Технологическое лидерство Halyk

Halyk Bank стал одним из первым банком страны, внедрившим прием платежей через WeChat Pay на своих POS-терминалах.

Теперь этот функционал масштабируется на государственные сервисы и транспортные платформы, открывая новые возможности для иностранных пользователей.

Интеграция с WeChat Pay демонстрирует не только технологическое лидерство банка, но и его стратегическую роль в развитии цифровой экономики Казахстана.

Решение полностью соответствует политике "умных границ" и способствует росту товарооборота и туристического потока между Казахстаном и Китаем.

Интеграция WeChat Pay - лишь один из этапов цифровой трансформации приграничной инфраструктуры.
 
18.12.2025, 18:00 161711

"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию

Фото: КазТрансОйл
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане национальный оператор по магистральному нефтепроводу РК "КазТрансОйл" и российская нефтепроводная компания "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти на 2026 год, сообщает пресс-служба

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию Российской Федерации на 2026 год", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" увеличит поставки нефти в Кыргызстан и возобновит транзит в Узбекистан.
 
18.12.2025, 17:14 165871

​В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud

​Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан становится центральным хабом для развития искусственного интеллекта в Евразийском регионе. В стране запускается AI SuperCloud - единая облачная платформа, которая предоставит бизнесу и государственному сектору мощности, необходимые для обучения нейросетей и обработки сверхбольших объемов данных, заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР, сообщает корреспондент агентства

​До недавнего времени внедрение сложных ИИ-решений требовало от компаний гигантских вложений в дорогостоящее серверное оборудование. Появление AI SuperCloud кардинально меняет правила игры: теперь высокопроизводительные вычисления станут доступны по сервисной модели. Это позволит отечественным стартапам и крупным предприятиям ускорить разработку интеллектуальных продуктов - от систем "умного города" до промышленных ИИ-помощников.

​Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря поддержке Евразийского банка развития. Банк выделил целевой грант на запуск платформы, рассматривая цифровую инфраструктуру как фундамент современной экономики.

​"Мы придаем приоритетное значение проектам цифровой трансформации. Создание AI SuperCloud - это не просто инвестиция в IT, это формирование условий для технологического рывка наших стран. Мы рады, что именно Казахстан становится площадкой для реализации этого проекта, который обеспечит региону необходимый уровень технологической независимости в глобальной гонке ИИ-решений", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

​Помимо технических преимуществ, проект несет важную миссию по обеспечению цифрового суверенитета. Собственное "супер-облако" позволит хранить и обрабатывать данные внутри региона, создавая безопасную и независимую экосистему для инноваций, которая в будущем объединит разработчиков и ученых всего евразийского пространства.

Теги:РКИИЕАБР
18.12.2025, 16:39 168601

Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии

​В сфере энергетики флагманским объектом стало строительство ГЭС "Куланак" в Кыргызстане мощностью 100 МВт
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ​Евразийский банк развития перешел от стратегического планирования к масштабному финансированию системных мегапроектов. В 2025 году основные усилия были направлены на укрепление транспортной связанности региона и решение критических проблем водопользования, сообщает корреспондент агентства с итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР.

​Водно-энергетический комплекс: технологический ответ дефициту ресурсов

​Проблема нехватки воды в Центральной Азии требует не просто инвестиций, а кардинального обновления инфраструктуры. На текущий момент в портфеле профильного мегапроекта уже пять активных инициатив на общую сумму 780 млн долларов.

​В сфере энергетики флагманским объектом стало строительство ГЭС "Куланак" в Кыргызстане мощностью 100 МВт. Проект охватывает интересы всего региона, включая Казахстан. Станция станет ключевым звеном в обеспечении региональной безопасности и стабильности энергосистемы.

Параллельно с генерацией банк внедряет современные технологии: совместно с ПРООН запущены системы "цифровой ирригации", чей умный мониторинг позволяет сократить потери поливной воды на 20-30%. Согласно прогнозам экспертов ЕАБР, такая модернизация жизненно необходима, так как без системных вложений уже к 2028 году дефицит воды в регионе может достичь критических 12 км³ в год.

​Евразийский транспортный каркас: регион как глобальный хаб

​Создание бесшовной логистики между востоком и западом - вторая приоритетная задача банка, в рамках которой сейчас реализуются пять крупных инфраструктурных проектов на сумму более 800 млн долларов.

​Особое значение имеют авиаузлы: завершение модернизации аэропорта Алматы и развитие авиаузла в Туркестане позволили Казахстану окончательно закрепить за собой статус главного авиационного хаба Центральной Азии.

Развитие автодорог продолжается через поддержку ключевых артерий, включая БАКАД и международный коридор Европа - Западный Китай. Для цифровой координации всех процессов в 2025 году была запущена "Обсерватория транспортных проектов" - уникальная цифровая карта, объединяющая данные о 325 проектах по всему региону с общим инвестиционным потенциалом свыше 234 млрд долларов.


Теги:ПроектыЕАБРЦА
18.12.2025, 15:53 171436

Инвестиционный рекорд: ЕАБР вложил в экономику Казахстана $1,5 млрд в 2025 году

Всего за последние четыре года банк инвестировал в казахстанские проекты 5,1 млрд долларов
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития завершает 2025 год с историческим рекордом: объем инвестиций в казахстанские проекты достиг 1,5 млрд долларов, заявил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов в ходе итоговой пресс-конференции’25 ЕАБР, сообщает корреспондент агентства.

Руслан Даленов подчеркнул, что республика остается приоритетным направлением для инвестиций банка.

Примечательна устойчивая динамика роста инвестиций: ежегодно их объем превышает 1 млрд долларов. При этом в 2025 году сумма инвестиций достигла рекордных 1,5 млрд долларов", - сообщил Руслан Даленов.


Всего за последние четыре года банк инвестировал в казахстанские проекты 5,1 млрд долларов.

​Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил системную значимость института.

В 2025 году годовой объем инвестиций немногим превысит 2,6 млрд долларов, что больше собственного капитала банка. Мы являемся лидерами по несуверенному финансированию в регионе, обеспечивая 41% всех таких инвестиций международных банков развития в Евразии", - заявил он.


Особое внимание банк уделяет экологии и цифровизации, включая запуск AI SuperCloud в Казахстане. На сегодняшний день портфель "зеленых" проектов (ВИЭ, водно-энергетический комплекс. - Прим. ред.) достиг 1,6 млрд долларов.

​Масштабная деятельность ЕАБР приносит ощутимые дивиденды: проекты банка позволили создать более 44 тысяч рабочих мест, а их вклад в экономику обеспечивает ежегодный прирост выпуска продукции на сумму 14 млрд долларов. Эти результаты стали фундаментом для следующего этапа - в 2026 году Банк отметит 20-летие своей деятельности, подходя к юбилею в статусе ключевого финансового института региона.

Теги:ЭкономикаЕАБРРК
18.12.2025, 15:30 172581

Привлечение инвестиций и повышение прозрачности: сенат одобрил поправки в Кодекс о недрах и недропользовании

Единая платформа недропользования закрепляется как основная цифровая инфраструктура отрасли
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании", сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.

Закон направлен на привлечение инвестиций в геологическую отрасль, повышение прозрачности и эффективности управления недрами", - заявил он.


Также Максим Споткай перечислил основные положения:

  • единая цифровая платформа недропользования:
  • единая платформа недропользования закрепляется как основная цифровая инфраструктура отрасли;
  • автоматизация доступа к недрам для осуществления операций по недропользованию;
  • отказ от механизма "первой заявки" и переход к полностью цифровым процедурам;
  • объединение данных о геологии, доступных и закрытых территориях, а также мониторинг исполнения лицензионных условий.
  • новые подходы к предоставлению прав недропользования:
  • расширение применения электронных аукционов, в том числе по прекращенным контрактам и свободным промышленным запасам;
  • усиление ответственности участников аукционов, включая ограничения на повторное участие при нарушениях;
  • закрепление приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для стратегических инвесторов, реализующих крупные промышленно-инновационные проекты.
  • развитие геологической отрасли и переработки:
  • закрепление статуса Национальной геологической службы как национального оператора;
  • систематизация и сохранность геологической информации, находящейся в собственности государства;
  • создание условий для переработки твердых полезных ископаемых и техногенных минеральных образований с обязательной рекультивацией;
  • увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах недропользователей.
 
Теги:СенатЗаконодобрение
18.12.2025, 13:20 179901

Токаев: На Казахстан приходится более 70% торговли Японии с Центральной Азией

В прошлом году этот показатель достиг 2 млрд долларов
Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Токио президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном во главе с Тошиаки Эндо, сообщает Акорда.

Глава государства высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества.

Наша страна уделяет особое внимание дальнейшему наращиванию всестороннего взаимодействия с Токио. Активно развивается межпарламентский диалог, контакты на различных уровнях носят регулярный характер. Торгово-экономические и инвестиционные отношения развиваются динамично. Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана", - сказал Токаев.


Он отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами достиг 2 млрд долларов, что превышает 70% всего объема торговли Японии с государствами Центральной Азии. Также реализуются совместные проекты в транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях.

Сегодня в ходе встречи с Императором Нарухито мы обсудили возможности развития сотрудничества в медицинской сфере и по водной проблематике. Уверен, у наших отношений большое будущее. Наши культурно-гуманитарные связи имеют глубокие корни. Мы тесно сотрудничаем в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта и туризма. В этом году в рамках Всемирной выставки в Осаке мы отметили 180-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы", - сообщил президент Казахстана.


Глава государства также подчеркнул общность позиций Казахстана и Японии по ключевым глобальным вопросам.

Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах обеспечения мира и ядерного разоружения как в рамках Организации Объединенных Наций, так и в других международных структур. Казахстан придает особое значение саммиту "Центральная Азия - Япония", который является важным механизмом межрегионального сотрудничества. На предстоящей встрече с премьер-министром госпожой Санаэ Такаичи планируется обсудить ряд вопросов. Эти переговоры призваны углубить политический диалог и активизировать экономические и гуманитарные контакты. Убежден, что наши народы продолжат добиваться новых успехов, а взаимовыгодные отношения будут только крепнуть", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
18.12.2025, 09:57 191371

Соглашения на $3,7 млрд будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию

Всего планируется подписание более 40 документов
Фото: Depositphotos
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 3,7 миллиарда долларов составит совокупная стоимость коммерческих соглашений, которые планируется подписать в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Ожидается, что для этого президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, - энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор, транспорт", - уточнил Руслан Желдибай.


По его информации, со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта, Қазақстан темір жолы, со стороны Японии - Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power, RIKEN KOGYO и др.

Программа визита президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами", - отметил он.

 
Теги:ТокаевВизитСоглашениеЯпония
17.12.2025, 11:02 198391

Сужение торгового профицита оказывает давление на платежный баланс и курс - Нацбанк РК

Снижение экспорта и рост импорта усилили дефицит текущего счета
Сужение торгового профицита оказывает давление на платежный баланс и курс - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сужение торгового профицита оказывает давление на платежный баланс и курс. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.

Дефицит текущего счета расширился с (-)$4 млрд за 9 месяцев 2024 года до (-)$7 млрд за 9 месяцев 2025 года в связи с сужением профицита торгового баланса", - сказал глава Нацбанка.


По его словам, экспорт товаров и услуг сократился на 0,7%, до $68 млрд. Сокращение обусловлено снижением экспорта черных и цветных металлов, их руд, а также урана.

Импорт товаров и услуг вырос на 5,5%, до $57,5 млрд. Внутреннее потребление импортной продукции наблюдалось по продовольственным (на 11,8%), инвестиционным (на 8%) и промежуточным товарам (на 9%).

Дефицит баланса доходов сократился на 2,7%, до (-)$17,5 млрд.
 
Теги:КурсИмпортЭкспортТорговляБаланс

