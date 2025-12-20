Halyk Bank и WeChat: Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами

Фото: Kazakhstan Today

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сделал очередной шаг к цифровому будущему - теперь китайские перевозчики могут оплачивать услуги на казахстанско-китайской границе через WeChat Pay, сообщили в пресс-службе банка.





Интеграция реализована при участии Halyk Bank и стала частью масштабной программы по упрощению трансграничных расчетов и развитию "умных" сервисов для бизнеса.





Цифровой мост между странами





Казахстан завершил интеграцию системы электронной очереди CarGoRuqsat с китайским WeChat Pay. Теперь тысячи китайских водителей могут бронировать очередь и оплачивать сборы прямо через WeChat, без казахстанских карт и посредников.





Отдельное мини-приложение для оплаты разработала китайская компания MiniByte при поддержке Tencent, со стороны Казахстана проект реализовал Halyk Bank и АО "Информационно-учетный центр" МФ РК.





Система CarGoRuqsat работает на пяти пунктах пропуска в направлении Китая. В ней зарегистрированы 1 621 пользователей из КНР, а с момента запуска сделано более 2,5 млн бронирований, поступления в бюджет составили около 15 млрд тенге.





Для удобства интерфейс добавлен на китайском языке, а код авторизации теперь приходит прямо в мессенджер WeChat.





Проект упрощает пересечение границы для китайских перевозчиков и создает полностью цифровой мост между системами двух стран.





Технологическое лидерство Halyk





Halyk Bank стал одним из первым банком страны, внедрившим прием платежей через WeChat Pay на своих POS-терминалах.





Теперь этот функционал масштабируется на государственные сервисы и транспортные платформы, открывая новые возможности для иностранных пользователей.





Интеграция с WeChat Pay демонстрирует не только технологическое лидерство банка, но и его стратегическую роль в развитии цифровой экономики Казахстана.





Решение полностью соответствует политике "умных границ" и способствует росту товарооборота и туристического потока между Казахстаном и Китаем.





Интеграция WeChat Pay - лишь один из этапов цифровой трансформации приграничной инфраструктуры.