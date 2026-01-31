В Вашингтоне обсудили вопросы сотрудничества с США в сфере ядерной энергетики

Рассказать друзьям

В столице США прошел Nuclear Fuel Supply Forum, организованный при поддержке АО "НАК "Казатомпром" и прошедший на площадке Nuclear Energy Institute - ведущей отраслевой организации США в сфере политики и технологий коммерческой ядерной энергетики, сообщает пресс-служба МИД.





В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов и главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" Владислав Байгужин.





Форум был посвящен обсуждению актуальных вопросов и перспектив развития глобального ядерного топливного цикла, а также обеспечению устойчивости и надежности поставок данного стратегического сырья.





В своем выступлении посол отметил высокий уровень казахско-американских отношений, которые в текущем году отмечают 35-летие со дня установления. Он подчеркнул роль Казахстана как крупнейшего в мире производителя урана, на долю которого приходится около 40% мировой первичной добычи, а также его значение как одного из основных поставщиков на рынок США.





Кроме того, в рамках форума Владислав Байгужин представил обзор текущего положения компании на мировом рынке урана и обозначил ее долгосрочные планы и приоритеты развития.





В работе форума также приняли участие более 100 гостей из США и других стран, включая представителей ключевых сегментов ядерного топливного цикла, государственных органов США и прикладных экспертов.