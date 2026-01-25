Исключительно союз мужчины и женщины: депутат предложил определить понятие брака в Конституции

Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ

Фото: telegram/Конституциялык реформа 2026

Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На первом заседании комиссии по конституционной реформе председатель Союза юристов Казахстана и член Национального курултая Серик Акылбай выступил с предложением прямо и однозначно закрепить в Конституции принцип отделения религии от государства, сообщает dknews.kz.





По его словам, несмотря на то что принцип светскости уже заложен в действующем Основном законе, он сформулирован косвенно, что в отдельных случаях допускает разные толкования в правоприменительной практике.





Серик Акылбай подчеркнул, что четкое конституционное закрепление принципа отделения религии от государства необходимо для определения границ.





Речь идет о том, где заканчивается влияние религиозных объединений на публичную власть и где проходит предел участия государства в религиозной сфере. Это основа нейтрального характера государства и равного отношения ко всем - независимо от вероисповедания или его отсутствия", - отметил он.





По его словам, именно такая нейтральность позволяет государству оставаться арбитром, а не стороной в религиозных вопросах.





Юрист особо отметил, что предлагаемая норма не направлена против свободы совести. Напротив, она является ее прямой правовой гарантией. По мнению Акылбая, отсутствие четкого и прямого положения в Конституции создает риск правовой неопределенности, особенно в столь чувствительной сфере, как религиозные отношения.





Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительного или произвольного толкования", - подчеркнул он.



