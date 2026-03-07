Впервые с июля 2024 года цена нефти Brent превысила $86

Фото: правительство

Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрен ряд ключевых вопросов, влияющих на продовольственную и экономическую безопасность страны, сообщили в правительстве.





На заседании приняли решение не вводить запрет на экспорт картофеля.





С учетом значительной стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов принято решение о нецелесообразности введения временных ограничений на экспорт картофеля", - уточнили в правительстве.





Кроме того, требования к экспортерам говядины для получения квоты будут смягчены.





Действующий механизм распределения квот предусматривает ряд требований, включая наличие собственной откормочной площадки не менее чем на 5 тыс. голов и собственного мясокомбината. При принятии решения участники МВК также приняли во внимание комплексный план развития животноводства, утвержденный правительством. Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Министерство сельского хозяйства внесет соответствующие изменения в действующие правила распределения квот", - пояснили в правительстве.





В то же время в целях сохранения маточного поголовья и обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьем принято решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства - члены ЕАЭС.





Также принято решение о введении сроком на шесть месяцев запрета на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС.





В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 - яичного направления, 29 - мясного и 7 - племенной репродукции. По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства", - пояснили в кабмине.





Также рассмотрен вопрос о целесообразности введения запрета на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна. В ходе обсуждения были заслушаны позиции отечественных производителей комплектующих, производителей локомотивов и потребителей, в том числе АО "КТЖ".





По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности введения ограничений на импорт. Вместе с тем АО "Казакстан темiр жолы" поручено обеспечить приоритет закупок комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна у отечественных производителей.