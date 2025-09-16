Из Нацфонда Казахстана инвестируют $1 млрд в высокотехнологичные сектора экономики

Рассказать друзьям

Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Гонконгская авиакомпания Cathay планирует запустить прямое авиасообщение с Казахстаном, - Гонконгская авиакомпания Cathay планирует запустить прямое авиасообщение с Казахстаном, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.





12 сентября проведены переговоры между Министерством транспорта Республики Казахстан и бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения. В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании Cathay озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Казахстан.





Также стороны договорились об увеличении авиакомпаниям каждой из стран количества рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе 7 рейсов с пятой степенью "свободы воздуха", что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями.





В пресс-службе Минтранса отметили, что авиакомпания Cathay является одной из самых крупных пассажирских и грузовых перевозчиков в мире. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 100 направлениям по всему миру. Флот состоит из более чем 170 ВС, и в настоящее время ведется работа по дальнейшему расширению парка ВС.



