Закон о банках в Казахстане будет принят до конца года

Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн, - 30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн, сообщили в пресс-службе Нацбанка.





Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке", - уточнили в пресс-службе.





По итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $235 млн до $260 млн. Общий объем торгов составил $5,7 млрд.





Продажи валюты из Национального фонда за июль составили $700 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов, или около $32 млн в день.





По предварительным прогнозным заявкам правительства с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $400 до 500 млн", - отметили в Нацбанке.





По данным финрегулятора, в рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.





При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты, уточнили в пресс-службе.





Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около $450 млн.





В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила $35 млн, или около 0,6% от общего объема торгов. В связи с превышением валютной доли ЕНПФ 40% при текущем уровне курса приобретение валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ в августе не планируется", - говорится в сообщении.



