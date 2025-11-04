В ноябре запускается электронная платформа закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

Субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов

Рассказать друзьям

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С ноября 2025 года начнет работу электронная платформа закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, - С ноября 2025 года начнет работу электронная платформа закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщили в Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан.





Теперь субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов, а весь процесс их рассмотрения и утверждения будет проходить оперативно в цифровом формате.





Согласно правилам планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, сроки согласования заявок строго регламентированы.





Все инструкции и официальные документы доступны на официальном сайте МЭКС - modernization.kz , где участники могут заранее ознакомиться с требованиями.





Электронная платформа закупок МЭКС охватывает полный жизненный цикл проектов модернизации - от подачи заявки до ввода объекта в эксплуатацию. Система автоматизирует ключевые процессы, включая:





1) планирование, отбор и согласование проектов, а также мониторинг их реализации на всех этапах;





2) определение механизмов финансирования модернизации и условий предоставления субсидий по процентным ставкам займов для проектов;





3) закуп работ и услуг для реализации проектов - выбор подрядных организаций и заключение договоров "под ключ" (формат EPC контрактов) в электронном формате;





4) субсидирование ставок по кредитам для субъектов естественных монополий;





5)приобретение оборудования и материалов у казахстанских товаропроизводителей с заключением офтейк-контрактов в целях поддержки отечественного бизнеса;





6) формирование отчетности и аналитики по всем перечисленным процессам для контроля хода реализации проекта.





Каждая заявка получает уникальный ID, все действия согласующих лиц и исполнителей подтверждаются электронной цифровой подписью, документы хранятся в электронном виде. Платформа интегрирована с государственными реестрами и отраслевыми базами данных, что исключает дублирование данных и позволяет автоматически проверять необходимые сведения. Такой подход значительно ускоряет процессы и повышает контроль: ответственные органы видят текущий статус каждого проекта, а риски затягивания сроков или несогласованности действий снижаются до минимума", -отметили в Минпроме.





Доступ к платформе имеют уполномоченные лица министерств и акиматов для согласования проектов, а также сами заявители - компании, которые через личный кабинет подают документы и отслеживают ход рассмотрения.





Кроме того, создается открытый аналитический веб-портал (дэшборд) и контакт-центр, через которые общественность сможет получать актуальные данные о ходе реализации нацпроекта. Онлайн-карта объектов и интерактивные панели статистики позволят отслеживать работы по проектам в режиме реального времени. Пользователи смогут видеть, какие объекты находятся на стадии согласования, где уже начаты строительные работы и какие проекты завершены, добавили в пресс-службе ведомства.