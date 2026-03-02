Эскалация на Ближнем Востоке: что известно к этому часу

Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.
28 февраля Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
По данным Минтранспорта РК, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
В авиакомпании Air Astana сообщили о временном размещении пассажиров, застрявших из-за приостановки рейсов на Ближний Восток: в Дохе - 174 человека, в Дели - 231 пассажир (рейс Алматы-Дубай), в Дубае - 330 человек. Пассажирам предоставлено размещение в гостиницах сроком на сутки, далее предусмотрены специальные тарифы.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.