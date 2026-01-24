Казахстанские продовольственные товары вызвали высокий интерес у жителей Сианя

Рассказать друзьям

На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области.





В церемонии открытия фестиваля приняли участие представители Правительства провинции Шэньси и администрации города Сиань, а также представители таможенных и эпидемиологических органов, органов сертификации и стандартизации, крупных универсальных ритейл-компаний, общественных объединений, иностранных дипломатических миссий, студенческих объединений Казахстана и стран Центральной Азии. Для широкого освещения мероприятия были приглашены местные блогеры и представители средств массовой информации.





В ходе мероприятия Генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых Правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.





Генеральный консул подчеркнул, что ежегодно проводимый фестиваль стал важной платформой для дальнейшего укрепления торгово-экономических и культурных связей между двумя странами. С учётом растущего мирового спроса на экологически чистые продукты питания, он призвал предприятия провинции Шэньси, занятые в производстве, переработке и реализации продуктов питания, изучить инвестиционные возможности Казахстана и рассмотреть перспективы взаимовыгодного сотрудничества.





Кроме того, была высказана инициатива по организации оптового торгового центра казахстанской продукции в городе Сиань с использованием потенциала казахстанско-китайского международного логистического сухого порта, реализованного по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что логистический центр полностью оснащён и готов оказывать комплексные услуги отечественным производителям.





Со своей стороны руководство китайской инвестиционной компании "AiJu" заявило о готовности расширять ассортимент казахстанских товаров и оказывать всестороннюю поддержку казахстанским производителям.





Также было с удовлетворением отмечено, что Генеральное консульство Казахстана в рамках своих полномочий оказывает всестороннюю административную поддержку в оформлении экспортных разрешительных документов для продукции малого и среднего бизнеса в процессе налаживания партнёрских связей между казахстанскими производителями и компанией "AiJu".





По итогам форума, по предложению Генерального консульства, была достигнута договорённость с компанией "AiJu" о проведении еженедельных выставок казахстанских товаров в крупных торговых центрах города Сиань.





Город Сиань, являясь отправной точкой древнего Шёлкового пути и ключевым узлом современного железнодорожного сообщения Китай-Европа, открывает дополнительные возможности для более глубокого выхода казахстанской продовольственной продукции, минеральных ресурсов и других высококачественных товаров на рынок Китая.