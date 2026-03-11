Казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве заявила, что в казахстанцам могут вернуть возможность использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов, передает корреспондент агентства.
То что касается лечения, да, мы сейчас находимся в тесном контакте с министерством здравоохранения. Наша задача сделать эту услугу доступной, но сделать ее полностью прозрачной. Обидно что из-за 10% населения, которые использовали не по целевому назначению, 90% людей лишились этой функции. Я считаю что это несправедливо", - высказалась Ибраимова.
Она отметила, что до конца текущего года будет идти работа по переводу этого процесса в онлайн режим.
Предполагается что в системе будет находиться и стоматологические клиники, и все клиники которые будут предоставлять услуги в онлайн-формате. Будет оформляться акт выполненных работ, будет интеграция с министерством здравоохранения, все будет прозрачно, все будет понятно. Как раз люди докопят до того порога, который сейчас в 2006 году есть, и я думаю что активно дальше будет пользоваться этой услугой", - добавила глава "Отбасы банка".
Напомним, в 2025 году власти Казахстана приняли решение ограничить использование излишков пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Мера была связана с выявлением масштабных мошеннических схем при использовании средств Единого накопительного пенсионного фонда. С 2021 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тыс. транзакций на стоматологические услуги на общую сумму 757 млрд тенге. При этом значительная часть средств концентрировалась в ограниченном числе клиник: 222 млрд тенге были перечислены в топ-20 стоматологических организаций.
В ходе проверок были выявлены многочисленные случаи: фальсификации медицинских документов; фиктивных заключений врачебных комиссий; вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологические клиники. По данным следствия, часть клиник фактически существовала только на бумаге и не имела ни оборудования, ни квалифицированных специалистов.
Решение властей запретить использовать пенсионные накопления на лечение зубов вызвало дискуссии среди специалистов и населения. По мнению ряда экспертов, такая мера может ограничивать право граждан распоряжаться собственными накоплениями и получать медицинскую помощь.
Медицинское сообщество также подчеркивает, что стоматологическое лечение остается одной из самых дорогих медицинских услуг и для многих граждан возможность использовать пенсионные средства была единственным способом получить лечение.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов.
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
Опрос, проведенный на сайте Kazakhstan Today, показал, что около 80% респондентов не поддерживают запрет и считают, что граждане не должны нести ответственность за действия мошенников.