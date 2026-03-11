Иран пригрозил, что не позволит вывезти "ни литра нефти" через Ормузский пролив

Представитель КСИР добавил, что теперь именно Тегеран определяет, когда закончится война. В свою очередь Трамп пригрозил увеличением силы ударов по Ирану в 20 раз в случае остановки поставок через Ормузский пролив

Рассказать друзьям

Тегеран. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы Ирана не позволят вывезти "ни литра нефти" через Ормузский пролив в условиях продолжающейся агрессии Израиля и США, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа в Майами, - Вооруженные силы Ирана не позволят вывезти "ни литра нефти" через Ормузский пролив в условиях продолжающейся агрессии Израиля и США, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа в Майами, сообщает РБК.





Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволяют экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления", - цитирует представителя КСИР иранское агентство Tasnim.





Наини заявил, что "руки Ирана теперь развязаны для расширения войны". По его словам, именно иранская сторона теперь определят, когда закончится война. Представитель КСИР также предупредил, что ВС Ирана "с нетерпением ждут" американский военно-морской флот и авианосец Gerald R. Ford в Ормузском проливе, добавив, что другой американский авианосец - Abraham Lincoln находятся на расстоянии более 1 тыс. км от региона.





Иранское агентство Fars со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжает полностью контролировать Ормузский пролив. По данным агентства, пролив закрыт для судов США, Израиля и их союзников, "и они не смогли провести ни одного литра нефти". В то же время, отмечает агентство, этот маршрут открыт для Китая и дружественных Ирану стран и энергетический обмен продолжается без проблем.





Иранский источник, знакомый со стратегией Тегерана, сообщил CNN, что Иран завершает разработку планов по введению "пошлин на безопасность" в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам - союзникам США. "Мы держим в своих руках гайки, регулирующие мировые цены на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для контроля над ценами", - заявил собеседник телеканала.





Выступая на пресс-конференции в Майами, Трамп заявил, что США стремятся обеспечить безопасность и открытость Ормузского пролива не столько для себя, сколько для стран, включая Китай, которые получают значительную часть своей энергии через этот водный путь. Позже республиканец пригрозил Ирану увеличением силы ударов в 20 раз, если поставки через Ормузский пролив прекратятся по воле Иране.





Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.