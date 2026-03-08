Сообщается, что танкер проигнорировал предупреждение о запрете передвижения в проливе

Тегеран. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Корпус стражей исламской революции заявил в субботу, что поразил танкер в Ормузском проливе при помощи БПЛА, информирует - Корпус стражей исламской революции заявил в субботу, что поразил танкер в Ормузском проливе при помощи БПЛА, информирует РИА Новости





Сегодня утром танкер (...) после игнорирования неоднократных предупреждений ВМС КСИР о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива подвергся атаке беспилотника-"камикадзе", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.





Согласно данным VesselFinder и MarineTraffic, танкер ходит под флагом Мальты, уточняет РБК





КСИР ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через пролив. Позднее там заявили, что после предупреждений о запрете судоходства в проливе было поражено более десяти нефтяных танкеров.





Представитель КСИР Али Мохаммад Наини 7 марта заявил, что Тегеран ожидает американские силы в Ормузском проливе. Об этом он сказал после того, как США объявили о подготовке ВМС к сопровождению кораблей через пролив, "как только это станет целесообразным".





Дополнено 07.03.2026, 18.50





Позже иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.





КСИР Ирана назвал танкер "одним из активов США", информирует РИА Новости



