Иран атаковал нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

Эр-Рияд. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, передает корреспондент агентства.





По данным ntv.ru , завод приостановил работу после атаки иранских беспилотников. На объекте после атаки БПЛА возник небольшой пожар. Ситуация, как сообщается, находится под контролем. Работа НПЗ приостановлена в качестве меры предосторожности.





Также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в Сети заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.





Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой", - цитирует его lenta.ru .





Тем временем Израиль начал наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки "Хезболла". Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, видеозапись его заявления опубликована в Telegram-канале израильской армии.





Мы не просто обороняемся. Теперь мы хотим перейти в наступление", - подчеркнул он.





Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.





В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.





Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал ситуацию вокруг стратегически важного для мирового нефтяного рынка Ормузского пролива, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





По имеющейся информации, около трех судов подверглись атакам. В условиях, когда стороны ежедневно запускают в этом районе сотни ракет, его использование становится невозможным", - пояснил дипломат.





Он добавил, что перевозка нефти через пролив не выполняется два дня, и ситуация для судов остается опасной, пишет sputnik.kz.



