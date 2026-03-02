Число погибших при атаке на начальную школу в Иране возросло до 148

Рассказать друзьям

Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля. Эту информацию подтвердили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, сообщает РБК.





Хаменеи "был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима в утро понедельника, девятого числа месяца эсфанд", - написало Mehr.





Fars сообщило, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. Его убили рано утром 28 февраля, пишет агентство.





Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.





Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и огромный народный басидж будут мощно продолжать путь своего вождя и стойко противостоять внутренним и внешним заговорам, а также наказывать нарушителей суверенитета исламской родины", - говорится в заявлении КСИР после смерти лидера.





Это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства", - говорится в заявлении правительства Ирана, цитирует IRNA.





На фоне подтверждения смерти Хаменеи граждане Ирана начали спонтанно двигаться от мечетей к Тегеранскому университету и площади Энкалаб, пишет Mehr.





Ранее о смерти Хаменеи написал президент США Дональд Трамп. "Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв", - заявил он в соцсети Truth Social. О гибели аятоллы также сообщили ряд западных СМИ со ссылкой на израильские источники. Иранские агентства ранее опровергали смерть лидера. Агентство Fars писало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток Хаменеи.





При этом на фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: "Во имя Нами Хайдера (мир ему)". Публикация сопровождалась фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.





Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, великим аятоллой его провозгласили в 1994 году. Он неоднократно критиковал американские власти и называл США "символом тирании против всего человечества".