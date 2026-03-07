Иран заявил о начале 21-й серии ударов по Израилю

Рассказать друзьям

Баку. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани, сообщают азербайджанские средства массовой информации.





По данным trend.az, беспилотник, летевший с территории Ирана, врезался в здание аэропорта и взорвался недалеко от средней школы в деревне Шакакабад в районе Бабек. Кроме того, еще один из дронов случайно оказался рядом со школой в деревне Шекарабад, пишет apa.az.





В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали ситуацию.





Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников с территории Исламской Республики Иран, в результате которых здание аэропорта было повреждено и два мирных жителя получили ранения. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила упомянутый вопрос, разъяснила его и приняла необходимые срочные меры, чтобы подобные случаи не повторились в будущем", - заявили в ведомстве.





Также сообщается, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муктаба Дармичилу вызван в Министерство иностранных дел.





Иранской стороне будет выражен резкий протест и вручена соответствующая нота протеста", - добавили в пресс-службе.





Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.





В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.



