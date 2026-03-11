МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом

Фото: Акорда

Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова о социально-экономическом развитии региона и перспективах на предстоящий период, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова о социально-экономическом развитии региона и перспективах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Нуралхан Кушеров доложил, что рост экономики региона составил 113,9%. Налоговые поступления в государственный бюджет достигли 1 трлн тенге. В 2025 году в экономику области привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, из которых 1,4 трлн тенге - частные инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,4 млрд долларов", - проинформировали в пресс-службе.





Глава региона рассказал, что в прошлом году реализовано 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге, благодаря чему создано более 8 тысяч рабочих мест.





В регионе функционирует 21 индустриальная зона. На территории специальной экономической зоны Turan реализуются 26 проектов на сумму 315 млрд тенге. В сельском хозяйстве развиваются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной кластеры. Ожидается, что после их полного запуска к 2027 году производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 479,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.





Аким представил информацию, что за последние три года число получателей адресной социальной помощи сократилось в два раза.





Мерами занятости было охвачено 148 тысяч человек, уровень безработицы составил 4,6%. Нуралхан Кушеров сообщил о строительстве объектов образования и здравоохранения, культуры, развитии дорожной инфраструктуры, газификации и обеспечении питьевой водой населенных пунктов.





Глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности. Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание повышению качества жизни населения, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.