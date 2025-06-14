13.06.2025, 09:02 49201
Житель Карагандинской области избил двух врачей в детской больнице
Фото: скриншот из видео МВД
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Караганда. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12 июня в Карагандинской областной детской больнице 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. В рамках реализации принципа "закон и порядок" будет неукоснительно обеспечена неотвратимость наказания за противоправные действия. Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка", - проинформировали в МВД.
По данным ведомства, по факту применения насилия в отношении медицинских работников возбуждено уголовное дело.
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13.06.2025, 14:23 34901
Автомобиль на огромной скорости въехал в автобусную остановку в Алматинской области, есть погибшие
Фото: t.me/kris_p_almaty_official
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Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Две серьезные дорожные аварии произошли 13 июня в Алматы и поселке Отеген батыра Алматинской области, есть жертвы.
В соцсетях появились кадры с места жуткой аварии, случившейся 13 июня в поселке Отеген батыра Алматинской области. Сообщается, что автомобиль двигался на огромной скорости.
Водитель автомобиля BMW-323, следуя по улице Жансугурова, не справился с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В Алматы на Восточной объездной автодороге опрокинулся грузовой автомобиль. По информации департамента полиции города, ДТП произошло 13 июня в 11 часов дня.
Водитель грузовика, следуя по Восточной объездной автодороге в северном направлении, на пересечении с улицей Брянской не справился управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали подробности в пресс-службе.
Травмированному водителю грузовика оказана медицинская помощь. Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.
12.06.2025, 16:22 88441
Сообщается о росте числа жертв авиакатастрофы в Индии
Официальных данных о погибших еще не поступало
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Нью-Дели. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - СМИ сообщают о 133 погибших при крушении самолета авиакомпании Air India на западе Индии.
По меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал News18.
Издание отмечает, что официальных данных о числе погибших пока нет. На месте крушения работают спасатели.
Ранее сообщалось о 110 погибших.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.
12.06.2025, 13:48 94676
Гибель пятерых детей в ЗКО: в МЧС назвали предварительную причину пожара в частном доме
Фото: instagram/nursultan_tjd
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кеген Турсынбаев назвал возможную причину пожара в частном доме в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области, в результате которого погибли пятеро детей, передает корреспондент агентства.
Отец был на работе, супруга закрыла их и ушла в магазин. Предварительная причина - это детская шалость, дети играли, может быть, что-то нарушили. Экспертиза скоро закончится, работа идет", - прокомментировал вице-министр.
Напомним, после трагедии аким ЗКО Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родителям и близким погибших детей. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семье, в том числе обеспечить жильем.
12.06.2025, 08:19 107966
Опрокидывание пожарной автоцистерны, взрыв газового баллона: крупный пожар произошел ночью в Алматы
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ночь выдалась непростой для пожарных. В Турксибском районе Алматы произошел пожар повышенного ранга - загорелись два дома барачного типа на улице Международная. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС города.
12 июня к полуночи при следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров по улице Международная, одна из пожарных автоцистерн съехала на бок. К счастью, пострадавших нет. Машина оперативно поднята, техническое состояние в норме", - проинформировали в ДЧС.
Для тушения пожара было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек личного состава.
В ходе тушения пожара произошел взрыв газового баллона, пострадавших среди личного состава нет, соблюдена техника безопасности.
Принятыми оперативными мерами в 00.55 пожар локализован. В ходе тушения пожара найдено тело. Пожар ликвидирован на площади 586 квадратных метров.
11.06.2025, 12:46 165146
Болезнь грязных рук: в СКО дети массово заболевают энтеробиозом
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области с начала года зафиксировали 78 случаев энтеробиоза, из них 96% - среди детей до 14 лет, сообщает "Петропавловск.news".
Энтеробиоз называют болезнью грязных рук.
Заболевание активно распространяется в детских коллективах", - пишет источник со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО.
На севере Казахстана санитарные врачи зафиксировали 78 случаев энтеробиоза с начала года.
96% заболевших - дети до 14 лет. Болезнь грязных рук, именно так чаще всего называют энтеробиоз в простонародье. Она распространена и передается быстро - особенно в детских коллективах", - пишет сайт.
Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.
Для справки
Энтеробиоз - паразитарное заболевание, которое вызывают острицы - мелкие глисты, обитающие в кишечнике. Заболевание считается одним из самых распространенных среди детей. Оно может вызывать не только зуд и дискомфорт, но и ослабление иммунитета, задержку роста, обострение хронических болезней.
Заражение происходит через немытые руки, игрушки и предметы быта. Заразиться можно и от других детей или взрослых. Особенно быстро болезнь распространяется в детских садах и школах. Инкубационный период составляет 12-14 дней.
Санитарные службы региона усилили контроль в детских учреждениях. Родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей и обращаться к врачу при первых симптомах.
Симптомы энтеробиоза:
- зуд в области анального отверстия, особенно по вечерам;
- покраснение и расчесы;
- снижение аппетита, боли в животе;
- тошнота, вздутие, неустойчивый стул;
- потеря веса и замедление роста.
Врачи рекомендуют следить за тем, чтобы дети регулярно мыли руки после туалета и перед едой.
Также они советуют:
- соблюдать интимную гигиену;
- коротко стричь ногти;
- не допускать привычки сосать пальцы и грызть ногти;
- чаще менять белье и мыть игрушки;
- тщательно мыть овощи и фрукты.
11.06.2025, 09:12 169306
Выброс метана произошел на нефтяной скважине в Мангистауской области
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Жанаозен. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10 июня текущего года в социальных сетях распространилось видео выброса из нефтяной скважины в 500 метрах от села Тенге Мангистауской области. В департаменте экологии прокомментировали происшествие.
ЧП произошло около 08.30 в ходе бурения скважины № 553 ТОО "Petro НефтеГазсервис" (...) Угроза распространения за пределы участка зафиксирована не была", - сообщили в департаменте.
Отделом лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области проведены инструментальные измерения атмосферного воздуха на данной территории.
Согласно результатам анализа зафиксировано превышение ПДК метана", - отметили в ведомстве.
10.06.2025, 18:26 185886
В Акмолинской области поезд насмерть сбил женщину
Информация передана в правоохранительные органы
Фото: КТЖ
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Кокшетау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на станции Анар поезд насмерть сбил женщину, сообщает пресс-служба национальной компании "Қазақстан темір жолы".
Машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода человека на пути. Несмотря на принятые меры, из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Личность женщины установлена. По предварительной версии, имел место суицид", - заявили в компании.
Подчеркивается, что информация передана в правоохранительные органы.
Ранее в Алматинской области поезд насмерть сбил мужчину.
10.06.2025, 14:23 160151
ДТП с пассажирским автобусом и пятью автомобилями произошло в Алматы
Пострадали шесть человек
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями, сообщили в департаменте полиции Алматы.
8 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус марки Yutong, принадлежащий частному перевозчику, следуя по улице Сейфуллина, на пересечении с улицей Кассина не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора пятью автомашинами", - сообщили в ДП Алматы.
В ведомстве добавили, что за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района, отметили в департаменте.
Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
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