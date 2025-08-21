20.08.2025, 09:42 137381
В Генпрокуратуре РК напомнили об уголовной ответственности за сталкинг
Фото: Depositphotos
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В целях усиления мер по защите личной свободы граждан и в рамках реализации концепции "Закон и порядок" 16 июля 2025 года глава государства подписал закон, которым в Уголовный кодекс введена новая статья 115-1 - "Сталкинг", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Сталкинг - это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред. Впервые в отечественном законодательстве за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что, если сталкинг сопровождается насилием, угрозами, шантажом, нарушением неприкосновенности частной жизни, деяния будут квалифицироваться дополнительно по другим статьям Уголовного кодекса.
Важно знать, что уголовное преследование по статье "Сталкинг" начинается при наличии реального вреда - например, нарушения права на частную жизнь, ограничений свободы передвижения или психологического давления. Цель введения ответственности - защита жертв на ранней стадии и формирование нулевой терпимости к насильственным и агрессивным формам поведения", - пояснили в Генпрокуратуре.
В пресс-службе подчеркнули, что под признаки сталкинга не подпадают законные действия правоохранительных органов, осуществляемые в пределах своей компетенции.
Генеральная прокуратура призывает граждан не оставаться равнодушными к проявлениям сталкинга. При возникновении подобных ситуации необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.
21.08.2025, 19:21 14751
В правительстве обсудили вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов
Производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в эту сферу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.
По информации Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.
Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.
В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.
Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.
Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.
По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов.
21.08.2025, 18:01 21206
Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Фото: telegram/Aqorda
Бишкек. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения.
21.08.2025, 17:24 25026
В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени через систему E-fish, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
В рамках реализации Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры" в Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" внесены изменения, согласно которым субъекты рыбного хозяйства обязаны регистрироваться в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных Е-fish, а также своевременно вносить в нее необходимые данные и сведения", - заявили в пресс-службе.
По данным министерства, система Е-fish позволяет в режиме реального времени отслеживать объемы вылова, перемещение и реализацию рыбы и рыбной продукции, обеспечивает достоверность статистических данных, снижает административную нагрузку на бизнес.
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты в уполномоченный орган, а также вести электронный промысловый журнал, не выходя из дома или офиса", - добавили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге.
21.08.2025, 13:01 47711
Крайне опасная угроза: в Генпрокуратуре рассказали об ответственности за создающие помехи самолетам беспилотники
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступила в силу новая статья о введении уголовной ответственности за создание помех управлению воздушным судом лазерными устройствами и беспилотными летательными аппаратами, сообщает Генеральная прокуратура РК.
В ведомстве подчеркнули, что угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер.
Такие действия создают прямую угрозу безопасности полетов, особенно в критические моменты - при взлете и посадке. Пилоты могут временно потерять зрение, что потенциально может привести к авиационному происшествию", - пояснили в Генпрокуратуре.
По данным авиационных служб Казахстана за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту города Алматы.
Если в 2017 году было зафиксировано 8 сообщений, то в 2023 году уже 30. До последнего времени отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за подобные действия, что существенно затрудняло привлечение виновных к ответственности", - уточнили в ведомстве.
Между тем, в таких странах как в Австралия, Германия, Новая Зеландия, Канада и США, лазерное ослепление пилотов квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Принятый 16 июля закон вводит в Уголовный кодекс РК новую статью 352-1, устанавливающую уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.
Наказание варьируется в зависимости от последствий содеянного от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет. Прокуратура рассматривает данное нововведение как важный шаг по защите общественной безопасности и предупреждению преступных посягательств в сфере транспорта. Такие деяния не являются безобидной шалостью. Это - грубое нарушение закона, ставящее под угрозу жизни и здоровье десятков, а порой и сотен людей", - заявили в Генпрокуратуре.
Там подчеркнули, что будут принимать все необходимые меры для обеспечения неотвратимости наказания и профилактики подобных правонарушений.
21.08.2025, 12:02 52846
Президент расширил функции Высшей аудиторской палаты
В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес поправки в положение о Высшей аудиторской палате РК, касающиеся ее функций.
В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.
Также палата может предъявлять иски в суд о возмещении в бюджет, восстановлении путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.
Также в положении появились новые функции ВАП, в числе которых:
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты;
- организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации.
Поправки также коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих. Руководители структурных подразделений аппарата ВАП РК теперь включены в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".
Указ вступил в силу 18 августа 2025 года.
21.08.2025, 11:21 55886
Неиспользуемые земли на более чем 147 млн тенге вернули в госсобственность в области Ұлытау
Семей. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Неиспользуемые земли с кадастровой стоимостью свыше 147 млн тенге вернули в собственность государства в области Ұлытау, сообщает прокуратура региона.
Землепользователи района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. Ввиду допущенных нарушений по акту надзора земельные участки общей площадью 90 тысяч га с кадастровой стоимостью на сумму свыше 147 млн тенге возвращены в собственность государства", - заявили в прокуратуре.
Ранее в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
21.08.2025, 10:24 65251
Дроны с ИИ используют в Казахстане для выявления дефектов на линиях электропередачи
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Важнейшим направлением модернизации энергомощностей в Казахстане является внедрение современных цифровых решений. В рамках исполнения поручений главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в правительстве.
В электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои. В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно, эффективно и со снижением тарифной нагрузки", - уточнили в кабмине.
Кроме того, по данным правительства, в газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознает показания счетчиков по фотографии, упрощая процесс для потребителей.
Ранее сообщалось, что в Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов.
Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта.
В Казахстане создан цифровой штаб.
21.08.2025, 09:42 66631
Десять ТЭЦ Казахстана находятся в зоне высокого риска аварийности
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в желтую, 3 ТЭЦ - из желтой в зеленую зону. В настоящее время в красной зоне находятся 10 ТЭЦ, в желтой - 17, в зеленой - 10, сообщили в пресс-службе правительства.
В целях снижения износа ТЭЦ в Казахстане реализуется масштабная ремонтная кампания. В 2025 году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.
На текущий момент ведутся работы на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Завершен ремонт 4 энергоблоков, 15 котлов и 9 турбин. Проводимые меры уже дают ощутимый результат: средний износ ТЭЦ по стране снижен с 64% до 61% благодаря модернизации и обновлению оборудования", - проинформировали в кабмине.
В декабре 2024 года правительством был утвержден Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", давший старт долгосрочному льготному финансированию широкомасштабной ремонтной кампании инфраструктуры ЖКХ. Нацпроект включает развитие генерирующих мощностей, улучшение сфер естественных монополий, поддержку отечественных производителей и социально уязвимых слоев населения, а также внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов. В процессе задействованы более 200 инфраструктурных компаний. Ключевым индикатором является снижение износа объектов до 40%.
Согласно Нацпроекту для модернизации 86 тыс. км инженерных сетей привлекается порядка 6,8 трлн тенге инвестиций. Среди них: 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения; 77,6 тыс. км сетей электроснабжения; 4,7 тыс. км сетей водоснабжения, 2,6 тыс. км сетей водоотведения. Это позволит снизить количество аварий на 27%. Для модернизации и строительства новой генерации электроэнергии будут привлечены инвестиции на сумму 6,2 трлн тенге, которые позволят снизить износ станций на 15% и ввести дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.
На сегодня в стране функционируют 55 энергопроизводящих организаций из них 19 станций имеют износ свыше 65%. Объем выработки электроэнергии составляет 113 млрд кВтч, при этом потребление электроэнергии выше - 115 млрд кВтч. Таким образом, по предварительным прогнозам, на реализацию Нацпроекта на 5 лет необходимо привлечь в энергетический и коммунальный сектора порядка 13 трлн тенге инвестиций.
Программа модернизации ТЭЦ будет продолжена на системной основе с целью ежегодного снижения износа и перевода объектов из зон риска в зону безопасной эксплуатации", - отметили в правительстве.
