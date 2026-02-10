Будут ужесточены требования к операторам кикшеринга, включая обязательное страхование, оснащение самокатов номерными знаками, внедрение геозонирования и интеграцию с базами данных МВД

Рассказать друзьям

Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля 2026 года электросамокаты официально признают транспортными средствами. Предстоящие изменения законодательства обсудили на совещании в Алматы с участием руководства департамента полиции, прокуратуры, акимата, а также операторов кикшеринга, - С 1 июля 2026 года электросамокаты официально признают транспортными средствами. Предстоящие изменения законодательства обсудили на совещании в Алматы с участием руководства департамента полиции, прокуратуры, акимата, а также операторов кикшеринга, сообщает Polisia.kz.





Отмечается, что новые нормы, вступающие в силу с 1 июля, предусматривают единые и обязательные требования к эксплуатации арендных электросамокатов, при этом для бизнеса предусмотрен переходный период.





Наша задача - не запрещать и не ограничивать развитие городской мобильности, а сделать ее безопасной и управляемой. Электросамокаты фактически стали частью транспортного потока, и правила для них должны быть такими же понятными и обязательными, как и для других участников дорожного движения", - подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов.





По данным полиции, в 2025 году в Алматы зарегистрировано 386 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек. За нарушения ПДД в отношении самокатчиков составлено свыше 24 тысяч протоколов, более 10 тысяч самокатов водворены на специализированные стоянки.





В рамках совещания также обсуждены требования к операторам кикшеринга, включая обязательное страхование, оснащение самокатов номерными знаками, внедрение геозонирования и интеграцию с базами данных МВД.





Опыт регулирования мопедов показал, что системные и, на первый взгляд, жесткие меры дают результат - снижается аварийность и повышается дисциплина. Такой же подход будет применен и в отношении электросамокатов. Это вопрос защиты жизни и здоровья граждан", - констатировал Айдын Кабдулдинов.





По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие, усилить профилактическую работу и обеспечить поэтапную адаптацию бизнеса и пользователей к новым требованиям.



