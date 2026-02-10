09.02.2026, 11:24 77916
С 1 июля 2026 года электросамокаты официально признают транспортными средствами
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля 2026 года электросамокаты официально признают транспортными средствами. Предстоящие изменения законодательства обсудили на совещании в Алматы с участием руководства департамента полиции, прокуратуры, акимата, а также операторов кикшеринга, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что новые нормы, вступающие в силу с 1 июля, предусматривают единые и обязательные требования к эксплуатации арендных электросамокатов, при этом для бизнеса предусмотрен переходный период.
Наша задача - не запрещать и не ограничивать развитие городской мобильности, а сделать ее безопасной и управляемой. Электросамокаты фактически стали частью транспортного потока, и правила для них должны быть такими же понятными и обязательными, как и для других участников дорожного движения", - подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов.
По данным полиции, в 2025 году в Алматы зарегистрировано 386 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек. За нарушения ПДД в отношении самокатчиков составлено свыше 24 тысяч протоколов, более 10 тысяч самокатов водворены на специализированные стоянки.
В рамках совещания также обсуждены требования к операторам кикшеринга, включая обязательное страхование, оснащение самокатов номерными знаками, внедрение геозонирования и интеграцию с базами данных МВД.
Опыт регулирования мопедов показал, что системные и, на первый взгляд, жесткие меры дают результат - снижается аварийность и повышается дисциплина. Такой же подход будет применен и в отношении электросамокатов. Это вопрос защиты жизни и здоровья граждан", - констатировал Айдын Кабдулдинов.
По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие, усилить профилактическую работу и обеспечить поэтапную адаптацию бизнеса и пользователей к новым требованиям.
10.02.2026, 11:56 1101
Масштабные утечки и онлайн-мошенничество: Токов поручил изучить подходы к обеспечению кибербезопасности
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан, сообщает Акорда.
Масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах - это новые реалии как за рубежом, так и в нашей стране. В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тысяч наших граждан. Поручаю правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан", - заявил глава государства на расширенном заседании правительства.
Также по его словам, критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы.
По итогам прошлого года в эту отрасль было направлено порядка 40% всех расходов республиканского бюджета. Однако по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование следует предоставлять через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой ", - сказал президент.
Она заявил, что правительству совместно с акиматами необходимо масштабировать применение данного инструмента и обеспечить его ускоренное внедрение до конца текущего года
По моим наблюдениям, правительство остыло к отечественному продукту - мессенджеру Aitu, его продвижение даже среди госслужащих остановилось. Следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент - eGov AI, который постепенно заменит Центры обслуживания населения. Кроме того, нужно определить Единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге.
10.02.2026, 11:45 2591
Нужно прекратить сумасбродство - президент Казахстана поручил провести ревизию бюджетных программ
Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, заявил Токаев
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до первого мая текущего года поручается провести ревизию бюджетных программ, сообщает Акорда.
Нужно провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов. Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение. Министерство финансов и министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность. Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций. Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора. Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство", - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
По его словам, теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов.
Получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу нашим гражданам и способствующие развитию национальной экономики. Правительству до 1 мая текущего года поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора", - сообщил президент.
Он отметил, что для повышения прозрачности бюджетных расходов, то есть для того, чтобы было понятно, куда, как и на что тратятся средства, необходимо расширить применение цифрового тенге.
В настоящее время этот инструмент уже эффективно используется в системе госзакупок, субсидировании, а также при финансировании крупных проектов из Национального фонда. Надо активнее масштабировать этот опыт и в другие сферы", - добавил глава государства.
Также он подчеркнул, что особое внимание следует уделить качеству бюджетного планирования в регионах.
В новом Бюджетном кодексе межбюджетные отношения пересмотрены с точки зрения предсказуемости и ответственности на всех уровнях бюджета. Теперь же надо в режиме реального времени посмотреть, как эти нормы работают в регионах. Если действующие инструменты неэффективны, их нужно откорректировать. Здесь никаких сомнений не должно быть, решения следует принимать быстро и смело. Новые правила не должны ограничивать финансовую самостоятельность регионов, и, прежде всего, подрывать стимулы к наращиванию собственной доходной базы. Правительство обязано принять меры для укрепления финансовой устойчивости регионов. Это задача стратегического характера. Нельзя допустить размывания ответственности между разными уровнями управления", - добавил Токаев.
10.02.2026, 11:24 8526
Закрепить в новой Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда предложил Токаев
Фото: Акорда
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, предложил закрепить в новой Конституции запрет на выселение из жилища без решения суда, сообщает Акорда.
В проекте Конституции отдельное внимание уделено бережному отношению к природе, что, на мой взгляд, очень важно. Считаю нужным усилить уже наработанный массив поправок в этом направлении одной принципиальной нормой. В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: "Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда". Полагаю, есть смысл добавить, что и "выселение из жилища" иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым. На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов Конституционной комиссии рассмотреть это предложение", - заявил он.
В целом, отметил президент, проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана.
В конечном счете, суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина. И это не просто набор деклараций, мы создаем единую систему, гарантирующую защиту прав человека и четко определяющую реальные пути их достижения. К примеру, по предложению адвокатского сообщества впервые вводится отдельная статья об адвокатуре. В проекте новой Конституции также подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования. На защиту традиционных ценностей направлена формулировка о том, что "брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины", - добавил лидер страны.
Ранее в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка.
10.02.2026, 11:08 8411
Основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. Этому будет способствовать комплекс системных мер, направленных на создание новых производств, развитие предпринимательских инициатив и открытие постоянных рабочих мест. Об этом заявил на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов.
Он отметил, что рост уровня доходов граждан не успевает за темпами роста экономики. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для Центральной Азии. Цель - достичь уровня развитых стран от 40% и выше.
Темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счет поддержки государства. В настоящее время правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения. Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижения финансовой нагрузки для граждан", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что будут усилены адресность и контроль в соцсфере. По его словам, значительное количество различных выплат, их разрозненность и отсутствие действенного контроля создали условия для необоснованного увеличения расходов. Это привело к распылению, неэффективному использованию, а в ряде случаев - к прямому хищению бюджетных средств. Только за последние два года предотвращено неэффективное использование средств на сумму порядка 288 млрд тенге.
Как было отмечено в вашем интервью газете Turkistan и выступлении на 5-м заседании Национального курултая, вся сфера нуждается в серьезном реформировании. Нами принимаются следующие меры: осуществляется процесс объединения и унификации разрозненных видов социальной помощи; оцифровываются процессы предоставления образовательных услуг - от строительства объектов до подушевого финансирования; переформатируется деятельность Фонда социального медицинского страхования путем интеграции с информсистемами Министерства финансов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Корректировка подходов затронула и вопросы миграционной политики. Отмечено, что несовершенство миграционного законодательства, механизмов социальной поддержки отдельных категорий иммигрантов также привели к проявлениям иждивенческих настроений. С начала этого года льготы и программы поддержки предоставляются селективно и только людям, направляющимся в трудодефицитные регионы.
Трансформация госполитики в образовании, здравоохранении, социальной защите, культуре и спорте позволит навести порядок в сферах, на которые из госбюджета выделяется около 18 трлн тенге. Правительство твердо придерживается принципа "помощь - только реально нуждающимся людям", - отметил он.
В свою очередь президент РК подчеркнул, что нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов.
Наша миссия понятна: увязать экономический рост с повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. Другими словами, проценты роста ВВП должны найти свое отражение в реальных доходах наших граждан. В этом и заключается основная задача правительства", - сказал он.
10.02.2026, 10:49 7446
Бектенов: в Казахстане сохраняется значительный дефицит электроэнергии
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сохраняется энергодефицит, несмотря на снижение на 29% за прошлый год. Об этом на расширенном заседании правительства под председательством президента РК сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.
Он отметил, что дефицит электроэнергии сохраняется в пиковые часы, он покрывается за счет импорта.
За прошлый год дефицит был снижен на 29%, но он остается значительным.
По его словам, в рамках реализации стратегического курса на обеспечение энергетического суверенитета и покрытие растущего дефицита мощности правительством в соответствии с поручением президента ведется комплексная работа по вводу до 2035 года более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, из которых ключевое значение отведено развитию атомной и "чистой" угольной генерации.
В текущем году в Казахстане будут введены 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой энергии, что позволит в первом квартале следующего года решить вопрос энергодефицита.
Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Сейчас предсказуемость тарифов снова привлекает частные инвестиции в сферу ЖКХ. К примеру, в энергетику за прошлый год привлечено 655 млрд тенге, в текущем году ожидается привлечение уже порядка 900 млрд. В целом объем выработки электрической энергии к 2029 году увеличится на 39 млрд киловатт-часов", - сказал Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что в 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии.
10.02.2026, 10:28 11916
Зависимость местных бюджетов от республиканского сократится с 50% в 2025 году до 34% к 2028 году
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Зависимость местных бюджетов от республиканского сократится с 50% в 2025 году до 34% к 2028 году. Об этом заявил на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов.
Принятые решения в налоговой, тарифной и бюджетной политике, цифровом и строительном секторах, а также социальной сфере нацелены на последовательное устранение структурных диспропорций, сдерживающих развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформа, позволила сформировать трехлетний бюджет страны без целевых трансфертов из Нацфонда, с планомерным сокращением дефицита бюджета до 0,9% к ВВП к 2028 году. Снижается зависимость местных бюджетов от республиканского с 50% в 2025 году до 34% - в 2028 году", - сказал Олжас Бектенов.
Он отметил, что на фоне проведенных реформ по итогам 2025 года удалось сохранить устойчивый рост экономики. В стоимостном выражении увеличение ВВП составило $20,1 млрд.
В целом рост ВВП за 2025 год составил 6,5%. Экономическую динамику обеспечило ускоренное развитие ключевых отраслей: транспорт вырос на 17,8%, строительство - на 14,6%, горнодобывающая промышленность - на 17,4%, обрабатывающая промышленность - на 12,2%, торговля - на 26% и сельское хозяйство - на 5,9%.
10.02.2026, 09:13 18831
Сегодня президент проведет расширенное заседание правительства
Фото: Акорда
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан.
В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи правительства на предстоящий период", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, прошлое расширенное заседание правительства под председательством президента состоялось 28 января 2025 года. В ходе него президент сформулировал магистральные направления работы правительства: диверсификацию экономики, переход на новый уровень инфраструктурного развития, всестороннее внедрение цифровых технологий, развитие энергетики и создание ядерного кластера, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, реформу налогово-бюджетной политики, фондирование значимых проектов, а также упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки.
09.02.2026, 18:16 58091
Президент ратифицировал соглашения с Францией и Монголией по миграции и пенсиям
Фото: Акорда
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал законы о ратификации соглашений с Францией и Монголией, направленных на усиление миграционной безопасности и защиту пенсионных прав граждан, сообщает Акорда.
Соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц направлено на повышение эффективности противодействия незаконной миграции и устанавливает четкий правовой механизм возвращения лиц, нарушивших правила въезда, пребывания или проживания на территории государств.
Документ предусматривает:
- взаимную реадмиссию собственных граждан, а также граждан третьих государств и лиц без гражданства;
- взаимодействие компетентных органов по вопросам ходатайств, подтверждения гражданства, условий передачи и транзита;
- согласование дат передачи, пунктов пропуска через государственную границу и условий возможного сопровождения;
- перевозку лиц с соблюдением требований по защите персональных данных.
Также глава государства ратифицировал соглашение с Монголией о сотрудничестве в пенсионной сфере. Закон направлен на упорядочение вопросов назначения и выплаты пенсий гражданам Казахстана и Монголии, а также учет трудового стажа, приобретенного на территории другого государства.
Основные положения:
- распространение норм на граждан, постоянно проживающих в одной стране и имеющих трудовой стаж в другой;
- назначение и выплата пенсий по законодательству государства проживания;
- учет трудового (страхового) стажа при определении пенсионных прав;
- защита персональных данных и взаимодействие уполномоченных органов.
