Назначен заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК

Рассказать друзьям

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. Этому будет способствовать комплекс системных мер, направленных на создание новых производств, развитие предпринимательских инициатив и открытие постоянных рабочих мест. Об этом заявил на расширенном заседании правительства под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов.





Он отметил, что рост уровня доходов граждан не успевает за темпами роста экономики. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для Центральной Азии. Цель - достичь уровня развитых стран от 40% и выше.





Темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счет поддержки государства. В настоящее время правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения. Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижения финансовой нагрузки для граждан", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Кроме того, глава правительства подчеркнул, что будут усилены адресность и контроль в соцсфере. По его словам, значительное количество различных выплат, их разрозненность и отсутствие действенного контроля создали условия для необоснованного увеличения расходов. Это привело к распылению, неэффективному использованию, а в ряде случаев - к прямому хищению бюджетных средств. Только за последние два года предотвращено неэффективное использование средств на сумму порядка 288 млрд тенге.





Как было отмечено в вашем интервью газете Turkistan и выступлении на 5-м заседании Национального курултая, вся сфера нуждается в серьезном реформировании. Нами принимаются следующие меры: осуществляется процесс объединения и унификации разрозненных видов социальной помощи; оцифровываются процессы предоставления образовательных услуг - от строительства объектов до подушевого финансирования; переформатируется деятельность Фонда социального медицинского страхования путем интеграции с информсистемами Министерства финансов", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Корректировка подходов затронула и вопросы миграционной политики. Отмечено, что несовершенство миграционного законодательства, механизмов социальной поддержки отдельных категорий иммигрантов также привели к проявлениям иждивенческих настроений. С начала этого года льготы и программы поддержки предоставляются селективно и только людям, направляющимся в трудодефицитные регионы.





Трансформация госполитики в образовании, здравоохранении, социальной защите, культуре и спорте позволит навести порядок в сферах, на которые из госбюджета выделяется около 18 трлн тенге. Правительство твердо придерживается принципа "помощь - только реально нуждающимся людям", - отметил он.





В свою очередь президент РК подчеркнул, что нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов.





Наша миссия понятна: увязать экономический рост с повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. Другими словами, проценты роста ВВП должны найти свое отражение в реальных доходах наших граждан. В этом и заключается основная задача правительства", - сказал он.