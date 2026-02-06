Проект новой Конституции после доработки предложили вынести на референдум

Закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы рассмотрели закон и поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Закон разработан по инициативе депутатов парламента.





Законом уточняется понятийный аппарат, закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом. Уполномоченному органу предоставляются полномочия по ведению реестра, утверждению правил предоставления в найм имущества республиканских организаций культуры и реализации мер по вовлечению молодежи в креативные индустрии", - проинформировал руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.





Одновременно устанавливается обязательное предварительное согласование культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения.





В сфере кинематографии увеличивается срок рассмотрения заявлений о выдаче прокатных удостоверений с 7 до 30 рабочих дней и вводится экспертная предпрокатная экспертиза фильмов.





В целом закон формирует устойчивую правовую базу для развития креативной экономики и монетизации творческого потенциала граждан", - отметил он.