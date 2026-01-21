Убийство девушки в Шымкенте: глава департамента полиции города и его первый заместитель отправлены в отставку

Фото: Polisia.kz

Шымкент. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка, сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.





После убийства 21-летней студентки в Шымкенте департамент собственной безопасности МВД проводит досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой.





Отмечается, что в рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке.





Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры.





За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел", - сказано в сообщении МВД.





В пресс-службе добавили, что ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.





Напомним, в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщают, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.



