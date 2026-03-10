09.03.2026, 20:05 60786

Казгидромет прокомментировал сообщения о движущихся из Ирана "кислотных облаках"

При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центром по борьбе с дезинформацией зафиксировано распространение в соцсетях, а также в отдельных казахстанских и иностранных СМИ информации о том, что над территорией Ирана якобы образовались так называемые кислотные облака, которые могут дойти до стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе центра.

В РГП "Казгидромет" прокомментировали, что такие сообщения не подтверждаются результатами наблюдений.

Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов", - проинформировали синоптики.


По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано. Специалисты рекомендуют ориентироваться на официальные данные национальных метеорологических и экологических служб и воздерживаться от распространения непроверенной информации.
 
Теги:КазгидрометоблакоИранОсадки

09.03.2026, 11:07 98071

Резкое понижение температуры ожидается в ряде регионов Казахстана

Ночью столбики термометров местами могут опуститься до минус 30 градусов
Резкое понижение температуры ожидается в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos

Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в ряде регионов Казахстана ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков Казгидромета, в некоторых областях ночью температура может понизиться до минус 30 градусов.

В частности, 10 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, на западе, севере области - 33 градуса мороза. В Петропавловске - температура может понизиться ночью до 28-30 мороза.

В Павлодарской области завтра прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере области 15-20 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 25-30 мороза. В Павлодаре - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза, с дальнейшим понижением ночью до 26-28 мороза.

Также 10 марта в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, западе, севере области 23 мороза. В Атырау может похолодать до 13-15 градусов мороза.

Во вторник в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28 градусов, на севере области 31 мороза. В Актобе - понижение температуры воздуха ночью до 23-25 мороза.

10 марта в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе, севере области 25-30 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза. г. Кокшетау: 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25-27 мороза.

В Кызылординской области во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12 градусов мороза, на юге области 2 градуса, на западе, севере области 16-21 градус мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 10-15, на западе, севере области 18-23 мороза. В Кызылорде - 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-9 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 12-14 мороза.

11 марта в области Абай ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на юге области 10-15 мороза. В Семее - понижение температуры воздуха ночью до 20-22 мороза.

Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в среду ночью в Восточно-Казахстанской области - до минус 15-20, на юге области 10 мороза. В Усть-Каменогорске - понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.

11 марта в Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере, в горных районах области 15-20 мороза. В Таразе - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.

В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10, на севере, в горных районах области 15-20 мороза.

Сегодня, 9 марта 2026 года, на большей территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, юге страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.

Кроме того, в Казгидромете предупредили, что до 10 марта 2026 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, а также с ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Ранее сообщалось в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.


Теги:прогнозКазгидрометсиноптики
08.03.2026, 11:30 212846

Свыше 1,7 тысячи казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока за последние сутки

Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается
Свыше 1,7 тысячи казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока за последние сутки
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 1,7 тысячи граждан Казахстана вернулись на родину из стран Ближнего Востока за последние сутки, сообщает Комитет гражданской авиации.

В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1786 пассажиров. На 8 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по возврату граждан в Республику Казахстан. С 3 марта с Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в нашу страну вернулись 6254 человека", - заявили в комитете.


В ведомстве заверили, что работа по возвращению граждан Казахстана продолжается.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
 
08.03.2026, 11:00 216336

Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем

Женщина - это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий, заявил глава государства
Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жительниц страны с Международным женским днем, сообщает Акорда.

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот замечательный праздник олицетворяет наше особо трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Женщины - это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины. На ваших плечах лежит множество забот, и далеко не всегда "женских". Но, несмотря ни на какие сложности, женщины неизменно остаются воплощением мудрости, обаяния, стойкости, решительности, ответственности, надежности. Вы обладаете удивительной способностью менять жизнь к лучшему, превращать сумерки в рассвет, делать невозможное реальностью и даже останавливать войны, утверждая мир. В этом кроется главный секрет и природная суть женского начала", - заявил глава государства.


Как отметил лидер Казахстана, женщина - душа нации.

Именно вы закладываете основы мировоззрения подрастающего поколения, прививаете им поведенческую культуру, взращиваете патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям. История хранит легенды о славных дочерях Великой степи. Их мудрость, героизм, самоотверженность веками живут в памяти народа. Нынешнее поколение женщин продолжает традицию беззаветного служения Родине в школах и университетах, больницах и лабораториях, государственных учреждениях и общественных организациях, искусстве и бизнесе, а также на предприятиях, фермах, в воинских частях и многих других сферах жизнедеятельности государства", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.


По его словам, Казахстан вступил на путь масштабной модернизации, которая определит судьбу народа на многие годы вперед. Сердцевина проекта новой народной Конституции - независимость, суверенитет, территориальная целостность государства, а также интересы и права граждан.

Вынесенный на референдум проект Основного закона призван усилить защиту материнства и детства, институт брака и семьи. Проект Конституции направлен на повышение благосостояния народа, утверждение в обществе принципов законопослушания, бережного отношения к природе, справедливости, трудолюбия, ответственного и созидательного патриотизма. Убежден, что честность, знания, энергия наших прекрасных женщин будут способствовать построению справедливого, прогрессивного Казахстана. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - добавил президент.

 
Теги:ТокаевказахстанкаПоздравление
07.03.2026, 14:40 325131

Акция по сбору опасных отходов пройдет в Алматы

Принимать и передавать собранные материалы на безопасную утилизацию и переработку будет специализированная компания
Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 9 марта в Алматы состоится экологическая акция по сбору вторичного сырья и опасных отходов. Принимать и передавать собранные материалы на безопасную утилизацию и переработку будет специализированная компания, сообщает Almaty.tv.

Горожане смогут сдать более 17 видов отходов, включая пластик, макулатуру, стекло, консервные банки и пенопласт. Также будут принимать редкие фракции - электронную технику, ртутьсодержащие отходы и просроченные лекарственные препараты.

Кроме того, жители смогут передать одежду, обувь, книги и предметы быта для благотворительных организаций. В рамках акции также запланированы книгообмен, обмен комнатными растениями и дармарка, где можно отдать ненужные вещи или взять то, что может пригодиться.
 
Теги:ОтходыАкция
07.03.2026, 12:51 332936

МИД: Более 4,7 тысячи казахстанцев вернулись из зоны ближневосточного конфликта  Дополнено

МИД: Более 4,7 тысячи казахстанцев вернулись из зоны ближневосточного конфликта
Фото: Depositphotos
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны ближневосточного конфликта.

Всего, по данным ведомства, с начала эвакуации при содействии авиакомпаний - резидентов и нерезидентов вернулись домой более 4700 казахстанцев.

Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями РК 6 марта организован выезд 7 граждан РК - сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Согласно предварительной информации, компания "Заркух" планирует вывезти оставшихся 16 граждан РК по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращено 66 граждан", - рассказали в пресс-службе МИД.


Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.

Дополнено 07.03.2026, 14.40

По сообщению Комитета гражданской авиации, с начала эскалации в регионе в Казахстан выполнено 27 рейсов, которыми вывезено 4659 пассажиров.

5 и 6 марта марта 2026 года 4 авиакомпаниями выполнено 15 рейсов и вывезено 2549 пассажиров.

Авиакомпанией "Эйр Астана" было выполнено 3 рейса по маршруту Джидда - Атырау - Алматы. Авиакомпанией SCAT выполнен 1 рейс по маршруту Маскат - Алматы. FlyDubai из Дубая выполнила 5 рейсов в Алматы и 2 рейса в Астану. Также авиакомпанией Air Arabia выполнено 4 рейса по маршруту Шарджа - Алматы", - проинформировали в комитете.


Работа по вывозу граждан Казахстана продолжается с учетом текущей ситуации в регионе.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
 
Теги:МИДЭвакуацияБлижний Восток
06.03.2026, 20:20 403766

В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня

В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие руководство ведомства и женская часть коллектива министерства, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи была подчеркнута значимость роли женщин в дипломатии и на международной арене. Отмечено, что труд женщин-дипломатов играет важную роль в укреплении международных связей и продвижении интересов Казахстана на глобальном уровне. Женщины как в центральном аппарате министерства, так и в зарубежных учреждениях активно содействуют защите государственных интересов и реализации внешнеполитических задач", - говорится в сообщении.


В ходе мероприятия министр иностранных дел Ермек Кошербаев отметил профессионализм и высокий вклад женщин-дипломатов в укрепление международного авторитета Казахстана.

Роль женщин в современном обществе и государстве постоянно возрастает. Женщины, работающие во внешнеполитическом ведомстве, вносят значимый вклад в укрепление международного авторитета нашей страны и продвижение национальных интересов Казахстана", - сказал министр.


В рамках мероприятия ряд сотрудников, внесших значительный вклад в развитие внешнеполитической службы, были награждены государственными и ведомственными наградами.
 
Теги:МИДпраздникПоздравлениеЖенщины
06.03.2026, 19:37 399331

В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами

В акимате заявляют, что дачи не соответствуют требованиям ИЖС
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Абай на приеме заместителя акима Бейбута Шаханова подняли вопрос корректировки генерального плана города, согласно которой на территории микрорайона предусмотрено размещение общественно-деловой зоны, многоквартирной жилой застройки и парковой зоны, пишет zakon.kz.

В настоящее время земельные участки на данной территории имеют целевое назначение - садоводство. В связи с этим жители обратились с просьбой рассмотреть возможность изменения функционального назначения территории на зону индивидуальной жилой застройки", - проинформировали в акимате.


По словам замакима Алматы, генплан является долгосрочным документом, учитывающим существующую застройку и потребности населения в перспективе.

По мнению почетного архитектора Жаната Айтлеу, решения генерального плана направлены на "комплексное развитие территории".

Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города", - считает архитектор.


Каким образом и почему, главный архитектор не пояснил.

Между тем горожане задаются вопросом, зачем нужно было включать дачи в состав города, заранее зная, что они не смогут соответствовать требованиям по получению ИЖС, пишет tengrinews.kz.

Если говорить о требовании по ширине дорог, то между ЖК "Шахристан" и микрорайоном Орбита (район Алматы. - Прим. ред.) есть частный сектор, внутри него есть улица Декарта, она еще уже наших. Тем не менее там целевое - ИЖС. И таких примеров по городу много", - находит очевидную нестыковку жительница СТ "Наурыз-01" Раушангул Лебаева.


Плюс ко всему, перечисляет она, их дома газифицированы, есть необходимые коммуникации. Рядом школы, больницы, есть общественный транспорт. По сути, считает она, условия проживания соответствуют параметрам полноценного жилого микрорайона.

Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году, по указу президента, в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города была дополнительно увеличена на 11 920,93 гектара. Последний раз изменения в географии Алматы произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, в который вошли части Бостандыкского и Ауэзовского районов города, а также территория Карасайского района области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".

Стоит отметить, что после расширения Алматы в состав города вошли значительные территории дачных массивов. Однако их целевое назначение во многих случаях так и осталось в статусе "Садоводство", из-за чего внутри городской черты фактически сформировались жилые районы с дачным целевым назначением. При этом стоимость участков в дачных массивах значительно ниже, чем на земли с городским назначением. Такая ситуация вызывает множество вопросов у жителей этих районов, которые проживают там на постоянной основе.

Ранее эксперты заявили, что генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
 
Теги:АбайдачиИЖСАлматы
06.03.2026, 17:30 361421

Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: акимат Алматы
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать центры обслуживания населения и специальные ЦОНы в период празднования Международного женского дня и Наурыза, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут. В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23, 24 марта. Среда, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 9.00 до 13.00", - заявили в пресс-службе.


Отмечается, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.

Напомним, в марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы.
 
Теги:ЦОНРКГрафик

