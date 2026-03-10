Казгидромет прокомментировал сообщения о движущихся из Ирана "кислотных облаках"
Кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов", - проинформировали синоптики.
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни в ряде регионов Казахстана ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков Казгидромета, в некоторых областях ночью температура может понизиться до минус 30 градусов.
В частности, 10 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, на западе, севере области - 33 градуса мороза. В Петропавловске - температура может понизиться ночью до 28-30 мороза.
В Павлодарской области завтра прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере области 15-20 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 25-30 мороза. В Павлодаре - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза, с дальнейшим понижением ночью до 26-28 мороза.
Также 10 марта в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, западе, севере области 23 мороза. В Атырау может похолодать до 13-15 градусов мороза.
Во вторник в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28 градусов, на севере области 31 мороза. В Актобе - понижение температуры воздуха ночью до 23-25 мороза.
10 марта в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20, на западе, севере области 25-30 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 22-27, на востоке области 30 мороза. г. Кокшетау: 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 25-27 мороза.
В Кызылординской области во вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12 градусов мороза, на юге области 2 градуса, на западе, севере области 16-21 градус мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 10-15, на западе, севере области 18-23 мороза. В Кызылорде - 10 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-9 мороза, с дальнейшим понижением 11 марта ночью до 12-14 мороза.
11 марта в области Абай ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на юге области 10-15 мороза. В Семее - понижение температуры воздуха ночью до 20-22 мороза.
Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в среду ночью в Восточно-Казахстанской области - до минус 15-20, на юге области 10 мороза. В Усть-Каменогорске - понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.
11 марта в Жамбылской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12, на западе, севере, в горных районах области 15-20 мороза. В Таразе - понижение температуры воздуха ночью до 10-12 мороза.
В области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 5-10, на севере, в горных районах области 15-20 мороза.
Сегодня, 9 марта 2026 года, на большей территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, юге страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, метель, гололед, туман.
Кроме того, в Казгидромете предупредили, что до 10 марта 2026 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, а также с ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Ранее сообщалось в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.
В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, по итогам которых доставлены 1786 пассажиров. На 8 марта запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по возврату граждан в Республику Казахстан. С 3 марта с Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в нашу страну вернулись 6254 человека", - заявили в комитете.
Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот замечательный праздник олицетворяет наше особо трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Женщины - это источник вдохновения, муза творчества, эталон красоты, океан открытий. Все прекрасное в мире ассоциируется с образом женщины. На ваших плечах лежит множество забот, и далеко не всегда "женских". Но, несмотря ни на какие сложности, женщины неизменно остаются воплощением мудрости, обаяния, стойкости, решительности, ответственности, надежности. Вы обладаете удивительной способностью менять жизнь к лучшему, превращать сумерки в рассвет, делать невозможное реальностью и даже останавливать войны, утверждая мир. В этом кроется главный секрет и природная суть женского начала", - заявил глава государства.
Именно вы закладываете основы мировоззрения подрастающего поколения, прививаете им поведенческую культуру, взращиваете патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям. История хранит легенды о славных дочерях Великой степи. Их мудрость, героизм, самоотверженность веками живут в памяти народа. Нынешнее поколение женщин продолжает традицию беззаветного служения Родине в школах и университетах, больницах и лабораториях, государственных учреждениях и общественных организациях, искусстве и бизнесе, а также на предприятиях, фермах, в воинских частях и многих других сферах жизнедеятельности государства", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Вынесенный на референдум проект Основного закона призван усилить защиту материнства и детства, институт брака и семьи. Проект Конституции направлен на повышение благосостояния народа, утверждение в обществе принципов законопослушания, бережного отношения к природе, справедливости, трудолюбия, ответственного и созидательного патриотизма. Убежден, что честность, знания, энергия наших прекрасных женщин будут способствовать построению справедливого, прогрессивного Казахстана. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - добавил президент.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями РК 6 марта организован выезд 7 граждан РК - сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Согласно предварительной информации, компания "Заркух" планирует вывезти оставшихся 16 граждан РК по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращено 66 граждан", - рассказали в пресс-службе МИД.
Авиакомпанией "Эйр Астана" было выполнено 3 рейса по маршруту Джидда - Атырау - Алматы. Авиакомпанией SCAT выполнен 1 рейс по маршруту Маскат - Алматы. FlyDubai из Дубая выполнила 5 рейсов в Алматы и 2 рейса в Астану. Также авиакомпанией Air Arabia выполнено 4 рейса по маршруту Шарджа - Алматы", - проинформировали в комитете.
В ходе встречи была подчеркнута значимость роли женщин в дипломатии и на международной арене. Отмечено, что труд женщин-дипломатов играет важную роль в укреплении международных связей и продвижении интересов Казахстана на глобальном уровне. Женщины как в центральном аппарате министерства, так и в зарубежных учреждениях активно содействуют защите государственных интересов и реализации внешнеполитических задач", - говорится в сообщении.
Роль женщин в современном обществе и государстве постоянно возрастает. Женщины, работающие во внешнеполитическом ведомстве, вносят значимый вклад в укрепление международного авторитета нашей страны и продвижение национальных интересов Казахстана", - сказал министр.
В настоящее время земельные участки на данной территории имеют целевое назначение - садоводство. В связи с этим жители обратились с просьбой рассмотреть возможность изменения функционального назначения территории на зону индивидуальной жилой застройки", - проинформировали в акимате.
Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города", - считает архитектор.
Если говорить о требовании по ширине дорог, то между ЖК "Шахристан" и микрорайоном Орбита (район Алматы. - Прим. ред.) есть частный сектор, внутри него есть улица Декарта, она еще уже наших. Тем не менее там целевое - ИЖС. И таких примеров по городу много", - находит очевидную нестыковку жительница СТ "Наурыз-01" Раушангул Лебаева.
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут. В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23, 24 марта. Среда, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 9.00 до 13.00", - заявили в пресс-службе.
