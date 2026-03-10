Эвакуацию граждан Казахстана из Израиля обсудили главы МИД двух стран

Рассказать друзьям

Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК от 3 марта 2026 года № 158 утверждены Правила ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат, а также его форму и образец.





Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.









Согласно документу, присвоение регистрационного номера на электрический самокат осуществляется операторами аренды индивидуально путем определения латинской буквы и цифровых обозначений (пяти цифр) до его ввода в эксплуатацию.





Определенная оператором аренды латинская буква применяется ко всем электрическим самокатам, принадлежащим оператору аренды, не подлежит изменению и повторному присвоению, а также использованию другим оператором аренды.





После определения латинской буквы оператор аренды направляет письменное уведомление о своем решении другим операторам аренды.





Порядковый номер (цифровые обозначения) присваивается в сквозном порядке, начиная с "00001". Порядковый номер увеличивается последовательно.





Регистрационный номер изготавливается из материала устойчивого к механическим повреждениям, воздействию влаги, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, обеспечивающего сохранность и читаемость регистрационного номера, а также иметь светоотражающее покрытие.





В случаях повреждения или потери регистрационного номера электрического самоката оператор аренды производит замену регистрационного номера без изменения буквенно-цифрового обозначения.





Регистрационный номер размещается на задней части электрического самоката над задним колесом, а также на левой и правой сторонах рулевой стойки электрического самоката.





С полным текстом документа можно ознакомиться здесь



