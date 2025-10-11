10.10.2025, 22:03 4081
Решение затрагивает конституционные гарантии казахстанцев - эксперт о запрете лечить зубы на пенсионные излишки
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов, передает корреспондент агентства.
Эксперт напомнил, что еще в сентябре на сайте "Открытые НПА" был размещен проект приказа "О внесении изменений в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", согласно которому исключается норма по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.
Юридически это выглядит корректно, а именно: министерство действует в пределах делегированных полномочий - устанавливает правила и перечень услуг подзаконным актом, проходит публичное обсуждение и регистрацию в Министерстве юстиции. Пока приказ не вступил в силу, действует "процедурный" мораторий от АО "Отбасы банк" на прием заявок до 15 апреля 2026 года. По стоматологии - он допустим как мера управления рисками в ожидании финальной нормы, в проекте также указано, что: "Принятие приказа не повлечет общественно-экономических, правовых и иных последствий", с чем не могу согласиться. Формально это решение выглядит как временная мера для защиты пенсионной системы от мошеннических схем", - отметил специалист
Однако, отметил Петр Кодаш, "фактически оно лишило казахстанцев возможности использовать собственные накопления на лечение зубов - одну из самых дорогостоящих и востребованных медицинских услуг".
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Из-за выявленных случаев мошенничества и подделки документов, в том числе медицинских, добросовестные граждане лишены возможности воспользоваться собственными средствами для восстановления здоровья. Такая мера может рассматриваться как несоразмерное вмешательство в реализацию имущественных прав граждан, особенно если отсутствует четкий срок ее действия и механизм обжалования решений об отказе. Таким образом, с юридической стороны решение о приостановке является законным, но его социальная справедливость сомнительна. Государство реализовало защитную функцию, но при этом нарушило баланс между публичными интересами и правом граждан на распоряжение своей собственностью и доступ к медицинской помощи", - утверждает специалист.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе корректнее было бы не запрещать направление средств на стоматологию полностью, а установить прозрачный, контролируемый и адресный механизм, при котором пенсионные накопления действительно служили бы укреплению здоровья граждан, а не становились объектом злоупотреблений.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом. Особенно жалко пожилых людей - им и так тяжело решиться пойти к стоматологу, а если еще и такой возможности не будет, большинство просто будет тянуть до последнего. Хочется, чтобы государство все-таки подумало о людях и предложило какую-то альтернативу - например, субсидии или льготные программы на лечение зубов. Это ведь не про роскошь, а про необходимость", - заявила она.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
новости по теме
01.10.2025, 17:48 29156
Преемственность поколений: артисты ансамбля Игоря Моисеева рассказали о сохранении наследия великого хореографа
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Солисты ансамбля Игоря Моисеева заслуженная артистка России Евгения Панкова и народный артист России Александр Тихонов рассказали в интервью журналисту Kazakhstan Today о том, как в коллективе сохраняют наследие великого хореографа.
Напомним, ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива - сотни постановок, бережно хранящих традиции и обычаи десятков народов.
Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.
Недавно в Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета с программой "Танцы народов мира". На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
24.09.2025, 11:24 51456
Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области: эксперт рассказал о последствиях для экологии Эксклюзив КТ
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о долгосрочных последствиях для экологии масштабного пожара на мусорном полигоне в Алматинской области.
Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, безусловно, оказал серьезное негативное влияние на качество воздуха. При горении твердых бытовых отходов выделяются диоксид углерода, угарный газ, диоксины, тяжелые металлы и мелкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10). Эти вещества в больших концентрациях формируют смог и могут долго задерживаться в атмосфере, ухудшая общую экологическую обстановку", - заявил он.
По словам эксперта, долгосрочные последствия для экологии могут включать:
- загрязнение почвы и грунтовых вод продуктами горения;
- накопление токсинов в растительности и цепочке питания;
- усиление парникового эффекта и локального изменения микроклимата;
- дополнительную нагрузку на экосистемы региона.
Также Азаматхан Әміртай отметил, что пожар на мусорном полигоне может нести весьма серьезные риски для здоровья населения.
В частности, пояснил специалист, вдыхание продуктов горения может привести к:
- обострению хронических заболеваний дыхательной системы (астма, бронхит);
- увеличению числа сердечно-сосудистых осложнений;
- повышению риска онкологических заболеваний при длительном воздействии;
- ослаблению иммунитета у детей и пожилых людей.
Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" подчеркнул, что такие пожары - это не только локальная проблема.
Их последствия могут ощущаться и в соседних районах, поскольку токсичные выбросы распространяются воздушными потоками. Для минимизации рисков необходим системный подход: модернизация полигонов, внедрение раздельного сбора и переработки отходов, а также постоянный мониторинг качества воздуха и воды", - добавил эксперт.
Также информационное агентство обратилось за комментарием в акимат, департамент полиции, управления здравоохранения и ДЧС Алматинской области.
Дополнено 24.09.2025, 14.00
В ДЧС Алматинской области корреспонденту агентства рассказали, что по итогам проведенных работ на полигоне ТБО в Алматинской области установлено, что площадь пожара составила 35 гектаров.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается ИИПЛ (исследовательская испытательная пожарная лаборатория) и отделом дознания.
Также в ведомстве отметили, что обращений от граждан и юридических лиц в ДЧС Алматинской области не поступало.
Дополнено 24.09.2025, 16.00
В департаменте полиции Алматинской области на вопрос о том, возбуждено ли уголовное дело и кто понесет ответственность за возникновение пожара, ответили, что пока идут работы по установлению причин возгорания, уголовное дело не может быть возбуждено.
Расследование должны провести пожарные, если они выявят факт, что там был поджог или еще что-то, тогда передают дело в полицию", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Позже в акимате Алматинской области сообщили, что пострадавших в результате масштабного пожара на мусорном полигоне не было.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушили семь дней.По данным МЧС, тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы. В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
22.08.2025, 17:00 362146
В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки Эксклюзив КТ
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной на улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.
В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.
В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.
Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300, выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.
Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.
Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.
Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.
Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.
По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.
Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
22.07.2025, 19:27 272946
Полицейским кто-то отдал приказ: общественница сообщила страшные подробности насильственного выселения сирот из детского дома Эксклюзив КТ
Фото: фото очевидцев
Рассказать друзьям
Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с насильственным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала волну возмущения в Казахстане.
Кадры с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками обошли весь Казнет. За детей вступился президент, отменивший переезд. Между тем власти Алматинской области и ДП Алматы, чьи сотрудники, по всей видимости, и учинили беспрецедентные разбирательства с детьми-сиротами, до сих пор хранят загадочное молчание.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
Дети, конечно, пережили огромный стресс, были истерики у детей-подростков. Они отбивали малышей, с которыми их хотели разлучить. То есть старшие дети оставались в детском доме, а малышей хотели перевезти в Конаев. Это и стало причиной эскалации, потому что дети не хотели разлучаться и выпускать автобус. И когда малышей выпустили из автобуса, это произошло не очень бережно. Они вышли под большим давлением, торопясь, чуть не падая со ступенек. Дети были в таком шоке, что не могли даже разговаривать. У малышей была паническая атака, они задыхались и просто были в оцепенении от ужаса. Детей сразу завели в детский дом, направили в медпункт. Насколько я знаю, там им дали успокоительное. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы они смогли пережить этот стресс, я не знаю", - сообщила Ольга Аринбасарова.
По ее мнению, конфликта можно было избежать, если бы был адекватный диалог между чиновниками, общественниками и детьми.
Можно было это сделать более экологично. Не выбирать силовой и бескомпромиссный какой-то совершенно метод запугивания. Есть видео, где сотрудник акимата разговаривает с детьми в автобусе, и это вообще не похоже на разговор чиновника с сиротой, а больше похоже на какие-то пацанские разборки по понятиям. Какой-то бандитский сленг. Даже я, взрослый человек, пережила огромный стресс и бессилие, потому что не знала, что делать, как остановить этот беспредел. Говорила им: подождите, давайте будем разбираться, нельзя решать силой. Понятно же, что взрослые мужчины в форме сильнее, чем дети. На самом деле было просто очень страшно", - рассказывает общественница.
Также Ольга Аринбасарова ответила на вопросы о состоянии детского дома и о том, настолько ли оно ужасающее, как хотят представить власти Алматинской области.
Да, я знаю состояние детского дома. Конечно, как и любое другое жилище, как и любой другой дом или квартира, он нуждается в небольшом ремонте, в каком-то обновлении. Насколько я знаю, было решение несколько лет назад о том, чтобы провести капитальный ремонт этого здания. По-моему, в 2020 году это было. Была представлена даже сметная документация. И вроде было даже распоряжение выделить деньги на капитальный ремонт, но их так и не выделили. И, конечно, после таких прецедентов думаешь: почему, интересно, тогда, в 2020 году, не выделили деньги, не отремонтировали? Может быть, уже тогда шли разговоры о том, что все равно детей переведут? Не могу утверждать, но после увиденного такие мысли посещают", - говорит Аринбасарова.
По ее словам, внутри состояние детского дома вполне хорошее.
Чистенько, все убрано, ухоженная зеленая территория, все исправно работает, нормальная современная мебель там у детей. Конечно, это не "Риксос", но условия для жизни вполне приемлемые. Состояние инженерных сетей детского дома в Баганашиле я не могу вам прокомментировать, потому что я не инженер, а гуманитарий, но визуально все выглядит вполне цивильно и достойно", - утверждает общественница.
На вопрос, почему, по ее мнению, власти так активно пытаются вывезти детей, Аринбасарова предположила, что у них, вероятно, есть какой-то мотив или команда "большого" человека, которому чиновники не могут противостоять.
О мотиве, в частности, говорят бескомпромиссность, жесткость, вот эта агрессия, которая была сегодня. И все это происходило на глазах представителей управления образования и управления внутренней политики Алматинской области. Сотрудники акимата видели действия полицейских и, несмотря на свои полномочия, на свои, казалось бы, возможности, не остановили этот беспредел", - подчеркнула общественница.
По ее словам, чиновники не дали никаких логичных объяснений переезду, кроме того, что дети относятся к области. Хотя случаев, когда областные учреждения находятся в черте города, довольно много. В то же время "живым щитом" вокруг детей встала общественность и представители СМИ.
Мы видим, что у народа Казахстана, у жителей Алматы человечности как будто больше, чем у чиновников. Мне кажется, люди, обремененные властью, должны проявлять заботу, а не пользоваться этой властью и совершать насилие над сиротами. У этих детей нет мам и пап, их родителями является наше государство, наше правительство, наш президент, в данном случае - директор детского дома в Баганашиле", - считает Ольга Аринбасарова.
Она также рассказала о своем разговоре с директором детдома.
Я спросила ее: смотрите, вы позволили порядка 40 детей вывезти в Конаев. Вы уверены, что это здание действительно юридически относится к акимату Алматинской области, что оно поставлено на баланс акимата? Что юридический адрес ЦАНа (в Конаев вывезли детей из Центра адаптации несовершеннолетних. - Прим. Kazakhstan Today) сейчас оформлен как здание в Конаеве? Она молчит. Я говорю, вы понимаете, что если это не так, то получается, что вы, опекун, позволили вывезти детей из детского дома на частную территорию? По-хорошему, я считаю, необходимо было директору ехать вместе с этими детьми, посмотреть, чем их там обеспечили? Готовы ли здания на 100% к приему этих детей? Что там с качеством питьевой воды, с коммуникациями, инженерными сетями? Какие там будут условия?" - говорит Аринбасарова.
Она добавила, что часть детей увезли в Конаев без личных вещей. Остальные около часа просидели в закрытых автобусах.
Может быть, были открыты люки, я не знаю, но двери, окна, все было закрыто. В такую жару детей подняли, как мне сказали воспитанники, в 5 утра. По словам воспитателей, детям в дорогу даже воды не дали и перекуса. При этом час примерно автобусы стояли на территории детского дома, когда дети старшие пытались воспрепятствовать их вывозу, пока урегулировался этот конфликт. Это все похоже на жестокое обращение, на победу любой ценой. Меня просто потрясло, что автобус ехал прямо на людей, на детей. Метр за метром прижимали толпу детей, общественников к забору. Это выглядело страшно. И около часа, пока автобусы стояли припаркованные, они не были заведены, моторы были заглушены. И кондиционеры, даже если они и есть в этих автобусах, были выключены. Говорят, что в жару собаку нельзя оставлять в салоне автомобиля. А там сидело порядка сорока детей, маленьких детей от трех лет. Я не знаю, как они будут ночевать в Конаеве, как переживут этот стресс, какое будет состояние их здоровья психологического, эмоционального, физического. Душа болит за них. И так страшно, что в мирное время дети, сироты, были вынуждены столкнуться с таким противодействием, с таким противостоянием, с полицейскими, которые, по сути, как дядя Степа, должны их защищать", - посетовала общественница.
По ее мнению, все виновные должны быть наказаны.
Лично у меня, например, нет никакой злости в отношении полицейских. У них такая работа, они выполняли приказ. Но кто-то же отдал им этот приказ. Я не знаю точно, эту информацию нужно проверять, но мне кажется, что на территории детского дома сегодня действовали сотрудники департамента полиции города Алматы. И непонятно, кто их на это уполномочил. Земля, на которой стоит детский дом, принадлежит Алматинской области. Она не лежит в их юрисдикции. Почему они там проводили свою работу с использованием силовых методов? Кто им отдал такой приказ? Я считаю, тут нужно очень пристально разбираться. И не наказывать, не стрелять по воробьям, то есть не наказывать исполнителей, а искать тех, кто отдавал эти приказы и распоряжения. Несколько раз представители акимата области говорили о том, что решение уже принято. Это был их базовый, основной аргумент. Кто принял это решение? Кем оно было согласовано? И почему было принято это решение? И насколько компетентен человек, который принимает решения, приводящие вот к таким прецедентам?" - задается вопросами общественница.
Она уверена: если локальная история просочится в международные СМИ, это будет позор на весь мир.
Люди, чиновники, отдавшие этот приказ, которые, по сути, разрушают репутацию Казахстана не только среди населения, среди своих граждан, но и в мировом сообществе, не должны занимать такие посты ответственные, потому что они уже проявили себя как руководители не в лучшем свете. Это мое мнение. Поэтому я надеюсь, что распоряжение президента о проведении полных проверок будет исполнено и антикоррупционной службой, и департаментом экономических расследований, и департаментом по делам госслужбы, и правоохранительными органами. И люди, которые отдавали эти распоряжения, понесут наказание", - резюмировала Ольга Аринбасарова.
Ранее общественный деятель и директор фонда "Дом милосердия" Аружан Саин в связи с ситуацией с принудительным выселением воспитанников из детдома в Баганашиле обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку - более 2,5 гектара в одном из самых дорогих районов Алматы, где рыночная стоимость земли оценивается в 6,5-10 млрд тенге, а также с вероятной коррупционной схемой передачи этой территории частным инвесторам", - заявила Саин в обращении.
В департаменте полиции Алматинской области корреспонденту агентства заявили, что сотрудников областного департамента в детдоме не было.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с официальным запросом в МВД РК по поводу действий правоохранительных органов. Мы постоянно освещаем ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжим информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
21.07.2025, 14:51 257526
Полиция превысила полномочия - депутат жестко раскритиковала принудительное выселение воспитанников из детдома в Баганашиле Эксклюзив КТ
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
Сегодня мы стали свидетелями нарушения прав детей. Дети, которых силой старались перевезти из их дома, так как они дети-сироты, из детского дома в совершенно другое здание. И чиновники, таким образом, не понимают, что детский дом является домом этих детей в самом высоком смысле этого слова. И вот так вот волюнтаристски, административно решать вопрос - это незаконно. Мы сегодня увидели нарушение прав детей в том, что выселением детей занималась полиция. Это неприемлемо. Полиция превысила свои полномочия. Полиция должна заниматься защитой прав любого человека в нашей стране. Здесь же полицейские в нарушение их функциональных обязанностей были направлены на выселение, физическое выселение. Насилие в отношении детей", - заявила Ирина Смирнова.
Депутат подчеркнула, что с этим вопросом надо очень серьезно разбираться.
Потому что такое отношение, которое сегодня увидели, оно чревато очень серьезными последствиями. Кроме того, здесь мы увидели несостоятельность государственных органов. Начиная от акимата Алматинской области, Алматы, Министерства просвещения в лице Комитета по защите прав детей, которые не исполнили свои непосредственные обязанности. И многих других, тех, кто должны защищать права детей. Сегодня мы увидели несостоятельность директора детского дома, которая должна оставить свое место. Именно директор детского дома должен стоять на защите прав детей. Сегодня при выселении детей не было никаких психологических служб поддержки детей. Не было попечительского совета детского дома. Не было никого. Детей оставили наедине с полицейскими. И полицейские выполнили свою роль не как долг, а как насилие. Это просто было преступление. Поэтому прозвучавшее предупреждение президента о том, что нужно прекратить это выселение и обеспечить возможность детей дальше продолжать жить в том месте, где они жили, после ремонта детского дома, наконец-то поставило точку. Точку в этом вопросе, но не точку в вопросах взаимоотношения государственных органов и граждан нашей страны. В этом случае сегодня мы увидели вот это вот средоточие проблем, которое возникло в обществе", - отметила он.
Как подчеркнула Смирнова, над этим необходимо работать.
Президент как раз таки сказал о том, что надо разобраться во всей этой ситуации. И каждый должен понести ответственность за то, что сегодня произошло. Я рада, что дети остались на своем месте, в своем родном доме. Сироты - это та часть общества, которая должна быть полностью защищена государством. Опекуном сирот является государство. И вот сегодня голос президента как раз таки и защитил сирот как государство", - добавила депутат.
Смирнова заявила, что "министр внутренних дел должен очень серьезно разобраться в этом вопросе, еще раз определиться с функциональными обязанностями полицейских, чтобы они не превращались в "полицаев", а чтобы они были именно защитниками своего народа".
Сегодня мы должны ставить вопрос о Комитете по защите прав детей, который входит в ведомство Министерства просвещения. Комитет по защите прав детей не выполняет свои функции. Уже длительное время общественность требует разобраться с этим вопросом и вывести комитет из подчинения Министерства просвещения. Он должен быть отдельной структурой, которая не подчиняется Министерству просвещения. Это должна быть самостоятельная, нейтральная, независимая структура, которая реально выступает в защиту прав детей в любой ситуации. Сегодня мы не услышали голоса омбудсмена по правам человека. Это институциональная структура, которая работает за счет бюджета страны и создана президентом для защиты прав людей. Имеются институциональные представители во всех регионах. Не было ни алматинского представителя, ни представителя центрального офиса омбудсмена по правам человека в нашей стране. И практически всегда, в последнее время в том числе, омбудсмен по правам человека, его офис, он сохраняет молчаливое согласие с самыми разными нарушениями прав человека. Надо подумать о том, соответствует ли данный офис тем задачам, которые поставлены перед ним народом и президентом", - сообщила депутат.
Также она высказалась о национальном научно-практическом институте благополучия детей "Өркен".
В структуре Министерства просвещения есть научный учебный институт "Өркен". Он занимается вопросом благополучия детей. Сегодня не было слышно и его голоса. Руководитель этого института совсем недавно был отстранен из-за мошеннических схем. Если данный институт может позволять себе мошеннические схемы и воровство, не защищает права детей, то с этим институтом тоже нужно прощаться и расформировать его. Этот случай показал, что при красивых словах о том, что у нас счастливое и безопасное детство, на самом деле есть очень много проблем, которые требуют своего решения", - отметила Смирнова.
Кроме того, ссылаясь на свой пост в Сети, депутат заявила, что "аким Алматинской области должен вообще уйти в отставку".
Очень много проблем в Алматинской области вообще в целом, данный факт, когда детей силой стараются с одного места перевести в другое без оснований, без всяких, собственно говоря, не разобравшись, не поддерживая этот процесс полностью институционально, аким Алматинской области расписался в своем бессилии и отсутствии своей государственности. Поэтому он должен оставить свою должность", - добавила она.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом "Баганашил" и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
18.06.2025, 16:25 282136
Интервью Жансаи Каршегеновой Эксклюзив КТ
Фото: от организаторов пресс-конференции в Алматы
Рассказать друзьям
Жительница Атырау Жансая Каршегенова, которая ранее выступила с обвинениями в адрес следователя департамента экономических расследований по Атырауской области в пытках, рассказала подробности в эксклюзивном интервью журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Добрый день, Жансая! Просим Вас рассказать, с чего началась ваша история.
- Все началось 17 августа 2024 года. Я приехала в аэропорт с бывшим супругом, чтобы встретить нашу общую знакомую - преподавателя, приехавшую в Казахстан после более чем десятилетнего отсутствия. Пока я покупала кофе, моего бывшего мужа задержали пять человек в гражданской одежде.
Я не понимала, что происходит. Один из встреченных мною в аэропорту знакомых посоветовал срочно вызвать адвоката. В это же время мне неоднократно звонили до смерти испуганные, плачущие дети и сообщали, что неизвестные мужчины стучат во все окна и двери нашего дома. Я включила на своем сотовом телефоне систему видеонаблюдения я увидела, что дом окружен автомобилями и неизвестными людьми. Я попросила знакомую подождать в городе и поспешила домой.
Это был первый визит следователя?
- Да, именно так. Когда я приехала домой, дом действительно был окружен. Следователь Р. предъявил мне постановление на обыск по уголовному делу, связанному с деятельностью моего бывшего супруга. Я объяснила, что нахожусь в разводе с этим человеком с 2016 года; с 2022 года он не проживает в принадлежащем мне доме; и, насколько мне известно, с июня 2023 года он не работал в указанной в постановлении на обыск компании.
Расскажите, как проходил обыск.
- Первое, я добровольно предоставила сотрудникам ДЭР возможность проводить обыск. Второе, сотрудники ДЭР тщательно и, мягко говоря, "очень неаккуратно" перевернули все, что было в доме, в поисках документов, имевших отношение к делу моего бывшего супруга, но ничего не обнаружили. Затем следователь спросил, есть ли у меня дома кызыл балык (рыба осетровых пород). Я, ничего не подозревая, показала место ее хранения. Он очень обрадовался, начал изымать рыбу и потребовал соответствующие документы. Я объяснила, что не могу предоставить эти документы немедленно; в беспорядке, произведенном сотрудниками полиции во время обыска, невозможно что-либо найти.
Расскажите, пожалуйста, как разворачивалась история с найденной рыбой.
- Первое, из холодильника и хладкамеры (морозильников в подсобном помещении) изъяли около 90 килограммов рыбы (осетровых пород - русский осетр) и 146 граммов черной икры.
Второе, из сейфа изъяли 90 тысяч долларов и около 5 тысяч евро. В подтверждение законности владения этими денежными средствами я предъявила: документы о законности происхождения денежных средств, а именно договор купли-продажи о продаже квартиры на сумму, значительно превышающую 90 тысяч долларов и около 5 тысяч евро.
В момент изъятия денежных средств следователь мне впервые намекнул, что можно "договориться" и "закрыть глаза на рыбу". Я была оскорблена этим предложением и в категорической форме отказалась от любых незаконных соглашений. Потом нас с супругом повезли на рыбзавод. Однако сдача рыбы происходила без нашего участия - мы остались в машине. Следователь в одностороннем порядке передал рыбу на предприятие, не составив при этом ни протокола осмотра, ни акта изъятия, ни иного документа, подтверждающего процессуальные действия. Мы не были свидетелями ни взвешивания, ни упаковки, ни передачи. Все происходило за закрытыми дверями, и до сих пор остается непонятным, какая именно рыба и в каком количестве была фактически сдана. Это обстоятельство ставит под сомнение достоверность представленных следствием данных и не исключает возможность подмены.
Эта тяжелая ситуация продолжалась около 7 часов. В департаменте экономических расследований мне стало плохо, вызвали скорую. Ехать в больницу я была вынуждена отказаться, так как дома меня ждали и без того испуганные дети.
То есть Вы уже тогда почувствовали сильное недомогание?
- Да, мое эмоциональное и физическое состояние значительно ухудшилось. Я испытывала сильный стресс и острые боли в пояснице. Состояние было настолько тяжелым, что сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако в больницу я не поехала - дома ждали испуганные дети.
Что было после того, как вы вернулись домой?
- После возвращения домой я незамедлительно связалась с адвокатом. На следующий день мы получили и предоставили следователю документы, подтверждающие законное приобретение рыбы.
Получается, Вы были уверены, что вопрос был урегулирован?
- Конечно, обрела психологическое спокойствие и уверенность в том, что правовой вопрос по темам приобретения, наличия и хранения рыбы урегулирован.
Однако через некоторое время следователь снова вызвал меня на встречу. Во время этой встречи он открытым текстом заявил: "Я же предлагал договориться. Готовьтесь, собирайте чемоданы", демонстративно показывая жестами тюремную решетку. После этого подобные угрозы стали регулярными.
То есть Вам показывали решетку?
- Да, и в машине, и в здании. Он уверял, что я все равно "там окажусь". Передавал через свидетелей, чтобы я "собирала чемоданы".
То есть он показывал Вам знаки (решетку), которые означали, что Вы туда попадете?
- Да. Следователь начиная с 17 августа 2024 года при каждой встрече складывал пальцы рук в форме решетки или показывал на запястья рук, словно одевая наручники - как в машине, так и в здании департамента. Он неоднократно заявлял: "Ты все равно там сидеть будешь", при этом клялся здоровьем своих родителей. Подобные угрозы он передавал мне и через свидетелей адвоката Торехана Мухтарова, которых вызывал на допросы с моими знакомыми Н. 11 сентября 2024 года. Он говорил им: "Передайте Каршегеновой, пусть готовит вещи и собирает чемоданы!"
Что, по Вашему мнению, значили слова следователя?
- Следователь лично мне таким образом предлагал: "Закрыть глаза на рыбу". И я трижды в категорической форме отказалась.
Были ли эти факты зафиксированы на аудио или видео?
- Это очень логичный вопрос, требующий разъяснения. У меня дома установлена система видеонаблюдения. Однако в день обыска следователь трижды, не обращая внимания на мои возражения, намеренно отключал эти камеры. После обыска сотрудники полиции изъяли видеорегистратор, позже позвонили и потребовали предоставить пароль доступа. Я сообщила, так как считала, что это часть следственных мероприятий и снятие информации с камер видеонаблюдения должно происходить в моем присутствии и при составлении протокола.
Видеорегистратор был возвращен мне через полгода. IT-специалисты ТОО Zilant подтвердили - видеозаписи дня обыска были полностью удалены.
Удалены были после того, как видеорегистратор у Вас изъяли?
- Да.
Вы считаете, эти фрагменты были сознательно удалены?
- Абсолютно в этом уверена. Этот вопрос требует проведения следственных мероприятий, детальной оценки адвокатов и соответствующих правоохранительных органов. Однако намеренное уничтожение доказательств очевидно.
По Вашему мнению, это можно рассматривать как превышение власти и психологическое давление на вас и детей?
- Конечно, во время обыска дома находились мои несовершеннолетние дети. Следователь, не спрашивая моего согласия, не создав необходимую спокойную психологическую атмосферу, путем запугивания требовал у детей пароли от устройств, проверял мобильные телефоны старших детей, даже изъял планшет у плачущего младшего сына, ему было всего три года. Сотрудник просматривал все фотографии в детских устройствах. В то время в условиях стресса я не задумывалась о том, что такое поведение является правонарушением. С первого дня проведения следственных мероприятий ко мне проявлялось агрессивное и предвзятое отношение. Позднее я обращалась к заместителю прокурора, говорила: "Не понимаю, что происходит. Мне страшно". Все развивалось точно по сценарию, который озвучил следователь, и это не может быть простым совпадением.
Расскажите, пожалуйста, как именно проходило Ваше скандальное задержание?
- Шел почти месяц систематического психологического давления. В тот период я проходила активное лечение в клиниках "Сколиоз" и "Рахым", наблюдалась у невропатолога. Мой адвокат подал ходатайство о переносе следственных действий до 18 сентября по состоянию здоровья.
Несмотря на это, 16 сентября меня задержали непосредственно у детского сада, куда мы с бывшим супругом приехали забирать ребенка. Из-за проблем со здоровьем я оставалась в автомобиле на заднем пассажирском сиденье (в этот день мне было очень трудно передвигаться). Внезапно черный автомобиль перегородил выезд. Из машины быстро вышли люди. Сначала я не поняла, что происходит, испугалась, привстала, насколько смогла, и инстинктивно заблокировала дверь. Затем спросила: "Кто вы такие? Что вы хотите?" Мужчины стучали во все стекла моего автомобиля и громко кричали: "Каршегенова! Каршегенова! Выходите из машины!" Даже сейчас я не могу без ужаса вспоминать это событие…
И Вы обратились за помощью к бывшему мужу?
- Да. Я сразу позвонила С. - он был в здании детского сада, забирал ребенка. Я сказала ему: "Пожалуйста, срочно выйди - здесь какие-то люди! Я не понимаю, кто они такие, что им нужно и что вообще происходит!" Затем я в панике позвонила своему отцу.
Когда подошел бывший муж, он каким-то чудом смог передать мне ребенка. Сын был в шоке и сильно плакал.
Как Вас пытались заставить выйти из машины?
- Мужчины стояли с двух сторон и раскачивали мой автомобиль, а также они стучали кулаками по окнам и дверям. Среди этих мужчин я узнала следователя Р., который ранее проводил обыск в моем доме. Именно он кричал остальным на казахском языке: "Қаттырақ соқ! Қаттырақ соқ! Қазір шығады" - "Бейте сильнее, бейте сильнее - сейчас выйдет".
Ребенок продолжал плакать. Я включила мультфильм на телефоне и сделала звук громче, пытаясь хоть как-то его отвлечь, но сама была в состоянии шока. Я не могла понять, кто эти люди, почему они все это делают около детского сада, чего они добиваются и что могут сделать с моим сыном, если я выйду. Я помнила проведение обыска; они перевернули все вверх дном, вывалили даже замороженные ягоды, объясняя это поисками "денег, как в американских фильмах". Моя кухня была похожа на убойный цех мясокомбината. Слава Богу, что вместо крови на полу были пятна от вишни и малины, которые я только через неделю смогла отмыть.
Расскажите, в какой момент Вы потеряли сознание.
- Мне стало трудно дышать, кружилась голова. В какой-то момент я отключилась. Очнулась, когда меня уже волокли. Ничего не чувствовала.
Что Вы смогли вспомнить после из происходившего?
- Когда я пришла в себя, первое, что почувствовала, это как мое тело кто-то волочит. Я не понимала, что происходит, где нахожусь, не могла говорить - все онемело, особенно рот. Был ужасно противный привкус, и только позже я поняла, что настолько сильно сжала челюсти в момент потери сознания, что прикусила себе язык.
Меня заталкивали в машину, я это помню, но ощущение полной беспомощности было куда сильнее самой физической боли. Я была в джинсах, все тело было мокрое, и, честно говоря, стыдно это признавать, но я обмочилась. Мне хотелось крикнуть, что мне плохо, что мне нужна помощь, но мои челюсти были парализованы страхом, я не могла вымолвить ни слова.
Вам оказали медицинскую помощь?
- Когда я приходила в сознание, чувствовала, что меня переносили, будто бесчувственное тело, затем бросили на жесткую поверхность. Я слышала крики: "Проверьте ее на наркотики!" Требовали раздеться. Помню, как мужчины и женщины сопровождали меня в туалет для сдачи анализов. Одна из женщин держала стаканчик, требуя сдать анализ. Я находилась в полубессознательном состоянии, не контролировала свое тело. Все происходило фрагментарно: то темнота, то свет. Следующее воспоминание - я уже в камере временного содержания.
Что происходило в камере ИВС?
- Условия были ужасающими. Я чувствовала себя героиней фильма ужасов или кошмарного сна. Мне было необходимо срочно сходить в туалет. Я кричала: "Помогите дойти до унитаза!" С огромным трудом дошла до унитаза, на который я физически не могла забраться в своем состоянии.
Я была вынуждена справлять нужду в антисанитарных условиях на полу. Затем заметила кровотечение. Кричала, звала на помощь. Пришел мужчина, затем женщина… Пришедшая женщина заставила встать и осмотрела меня. Потом с язвительной улыбкой сказала: "Кровотечение. У нее порвался геморроидальный узел". Позже очнулась от ударов по лицу. Надо мной стоял следователь и кричал: "Симулянтка! Приведите ее в себя!"
Вы помните , присутствовал ли там медперсонал?
- Я мельком видела людей в медицинской одежде. Кто-то из них констатировал плохое состояние, называя причину, - критически низкое давление. Но кто-то другой утверждал, что я симулирую. Это я четко слышала.
При этом от Вас добивались ответов?
- Вокруг было много людей. Я слышала все, чувствовала все, но не могла говорить. От боли мой язык не слушался, тело не подчинялось. Я могла только открывать и закрывать глаза. Мне задавали вопросы и требовали давать ответы. Я была полностью обнажена. Женщина, предположительно медработник, причиняла физическую боль (с силой выкручивала мои соски), рядом находились мужчины. Постоянно повторялись обвинения в симуляции. Мужчины зажимали мне рот и заливали в нос нашатырь - из-за этого до сих пор нарушено обоняние. Вспышки боли были в районе пупка - туда они что-то вкалывали. Боль была такая резкая, что вызывала неконтролируемое мною мочеиспускание… Я не могла сопротивляться, только плакала. Все происходившее вызывало у меня чувства физической беспомощности, ужаса и унижения. Позже судебно-медицинской экспертизой были установлены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и колотых ран.
Что было потом?
- Очнулась уже в светлом помещении с решетками. Услышала, как один из сотрудников говорил: "Вот она, очнулась. Будет мне еще химчистку оплачивать - вчера всю машину мне обоссала". Я едва понимала, где нахожусь, кто эти люди.
Как Вы смогли это пережить?
- Я думала о детях и о родителях. Я думала о том, что живу не в ЮАР, что в Казахстане нет апартеида, что люди в тюрьмах не пропадают, что это должно обязательно закончиться! В очередной раз в бессознательном состоянии я вдруг услышала голос отца. Он плакал и говорил: "Я тебя заберу". Это придало сил. Потом меня выпустили… Водитель и отец меня, как ребенка, под руки довели и посадили в машину; довезли до дома; на руках внесли в дом... Я была вся в ужасном состоянии. Дома меня встретила мама. Мы плакали. Меня долго отмывали, я просто хотела смыть с себя все это.
После всех этих "действий" в ИВС Вас госпитализировали?
- Да, после перенесенного ужаса и всех "попыток" привести меня в чувства мое состояние ухудшилось, давление упало до критической нормы, сотрудники ИВС были вынуждены вызвать скорую помощь, и меня госпитализировали в Атыраускую областную больницу. Врачи диагностировали - острая реакция на стресс, диссоциативный ступор.
-Это произошло на вторые сутки после содержания в ИВС?
- Да.
Следственный суд проходил в больнице?
- Да.
Как проходил судебный процесс?
- Процедуру суда помню смутно. Это было в светлой комнате. Конвоиры в наручниках водили меня в туалет. Видимо, прошел следственный суд - мне дали два месяца домашнего ареста, позже продлили арест на весь период суда первой инстанции.
Что было во время Вашего содержания под домашним арестом?
- Домашний арест стал дополнительным испытанием. Несмотря на то что судебное постановление четко разрешало мне посещение рабочего места, на практике это оказалось невыполнимым. Первое время я действительно пыталась работать в офисе. Мне нужно было вернуться к нормальной жизни, прийти в себя и контролировать свой бизнес. Однако вскоре начались систематические проверки в дневное время. Сотрудники ДЭР приходили ко мне с заранее заполненными актами нарушений, словно изначально рассчитывали на мое отсутствие. Они каждый раз приходили с актом и говорили: "Если вас не будет дома, оформим нарушение". В результате я была вынуждена перейти на удаленную работу и боялась выходить из дома даже во двор. Я пыталась объяснить следователю, что суд разрешил мне ездить на работу и что у меня обычный график - с девяти до шести, плюс дорога. Он говорил: "Ничего подобного". Пришлось подключать адвоката, который провел со следователем подробную разъяснительную работу.
Мне отказали в праве забирать детей из детского сада и школы. Я была вынуждена оформлять нотариальные доверенности на других людей, чтобы кто-то мог их забрать. Я не смогла посетить ни одного детского мероприятия. Постоянный страх повторения пережитого парализовал нормальную жизнь. Я боялась заключения в ИВС. Я бы не смогла пережить это во второй раз.
Как они проверяли Вас во время домашнего ареста?
- Приезжали по два раза в день, даже после 10 вечера, хотя, как потом адвокат объяснил мне, это вообще незаконно. Еще раз повторяю, что ко мне на проверку сотрудники ДЭР всегда приходили с уже заполненными актами, будто заранее рассчитывали, что меня не будет дома... Порой, выходя во двор, я сталкивалась с проверяющими… Они гуляли по моей придомовой территории, как у себя дома, заходили в подсобные помещения… А я не знала, куда мне от них деться.
Больше всего меня убивало то, что происходило с моими двумя дочерьми. Девочки постоянно видели, как посторонние мужчины ходят по нашему двору и заглядывают в окна. Они даже боялись выйти во двор поиграть.
Это продолжалось вплоть до апреля 2025 года?
- Да. Проверки не прекращались. Я даже начала вести видеозапись этих визитов, потому что оперативные сотрудники постоянно снимали меня на фото и видео, дважды в день.
Комментарии адвокатов Жансаи Каршегеновой
Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Торехан Мухтаров:
Изучив материалы дела и заключение судебно-медицинской экспертизы № 20-15-15-15/230 от 23.09.2024 года, считаю необходимым обратить внимание на следующие критически важные обстоятельства: при первичном медицинском осмотре перед помещением моей подзащитной Каршегеновой Ж.У. в ИВС 16 сентября 2024 года никаких телесных повреждений зафиксировано не было. Однако через три дня при проведении судебно-медицинской экспертизы у нее были обнаружены множественные телесные повреждения: кровоподтеки на обоих плечах, предплечьях, локтевых суставах, кистях рук, а также колотые раны на различных участках тела. Данные повреждения, согласно заключению эксперта, могли образоваться от действия тупого твердого предмета, режущих и колющих предметов в срок, указанный свидетельствуемой, то есть именно в период нахождения в ИВС. Особую тревогу вызывает тот факт, что в материалах дела отсутствуют какие-либо официальные медицинские документы о проводившихся в ИВС медицинских манипуляциях, хотя из показаний моей подзащитной следует, что медицинские работники по указанию следователя применяли к ней различные болезненные процедуры для "приведения в чувство". Полагаю, что появление множественных телесных повреждений именно в период содержания под стражей, при отсутствии их фиксации при поступлении в ИВС, является прямым доказательством применения недопустимых методов воздействия и требует проведения тщательной проверки в рамках статьи 146 УК РК (Пытки)".
Адвокат Айнур Карчегенова:
Согласно проведенному судебно-психологическому исследованию, Жансая в период задержания пребывала в состоянии эпилиптической комы, представляющей угрозу для жизни и требующей немедленного медицинского вмешательства. Однако, несмотря на ее критическое состояние, сотрудники ДЭР по Атырауской области, проявляя грубую небрежность, а также признаки жестокого и бесчеловечного обращения, отказали врачам скорой медицинской помощи в допуске к ней для осмотра и оказания экстренной помощи, утверждая, что наша подзащитная симулирует. Таким образом, ей было отказано в праве на получение медицинской помощи, что является прямым нарушением статьи 29 Конституции РК, гарантирующей каждому право на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Кроме того, ее в таком тяжелейшем состоянии волокли по земле, затащили в служебную машину, повезли на освидетельствование в наркологию и в последующем водворили в камеру ИВС."
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.05.2025, 12:53 337346
Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью телеканалу Al Jazeera
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В интервью были затронуты вопросы экспорта углеводородов, влияние на этот процесс войны в Украине, развития альтернативных маршрутов транспортировки нефти и т.д.
Касаясь вопроса транспортировки 80% казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Россию и уязвимости этого маршрута в связи с войной на Украине, президент ответил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, его непосредственным соседом и союзником.
Мы должны помнить, что у нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы", - подчеркнул Токаев.
Комментируя вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти, Токаев отметил, что Казахстан не сосредоточен только на одном транспортном звене или маршруте.
Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку - Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Казахстан учитывает происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок, но верит в стратегическое партнерство с Россией.
На вопрос журналиста: не планирует ли Казахстан изменить нынешний баланс экспорта, в котором углеводородный сектор составляет более 50%, Токаев ответил, что экспорт углеводородов по-прежнему будет составлять большую часть торговли на международном рынке.
Мы должны быть прагматичными. Я уже заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Считаю, это достаточно реалистичная и достижимая программа, основанная на уже имеющемся у нас потенциале и наших возможностях. Доля угля во внутреннем потреблении энергоресурсов страны составляет 73%. Понятно, мы не можем в одночасье отказаться от его использования. В тоже время мы обладаем такими природными запасами, как нефть. А по добыче урана мы занимаем первое место мире, 40% его поставок на мировой рынок осуществляет Казахстан", - сказал президент.
Собеседники также затронули вопрос деятельности ООН. По мнению главы Казахстана, в последнее время Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом, ему недостает как власти, так и воли для решения ключевых международных проблем.
Безусловно, это серьезный вызов. Именно поэтому я считаю, что такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основных международных проблем. Казахстан твердо выступает за реформу Организации Объединенных Наций. Когда Организация только создавалась, в нее входило 51 государство. Это были страны - основатели ООН. Сейчас в составе организации уже 193 члена", - отметил президент.
На вопрос: какие изменения он хотел бы видеть в ООН, Токаев выразил мнение, что прежде всего организации следует расширить Совет Безопасности.
Новые развивающиеся государства должны войти в состав этого ключевого органа Организации Объединенных Наций, возможно, на ротационной основе. В любом случае, такие крупные державы, как Япония, Германия, а также представители азиатских и африканских государств, должны быть включены в Совет Безопасности или каким-то образом вовлечены в его деятельность. Это было бы справедливым решением проблемы", - заявил глава государства, подчеркнув, что изоляция некоторых крупных государств или держав вызывает обеспокоенность.
Он не исключил, что Казахстан будет использовать "так называемые рычаги воздействия".
Казахстан располагает значительными запасами редкоземельных металлов и других природных ресурсов, которые можно применить в нашей деятельности в отношении Организации Объединенных Наций. Но в то же время мы не преувеличиваем и не переоцениваем нашу роль в том, что касается реформирования ООН. Мы считаем, что все государства и в первую очередь, как Вы сказали, средние державы, должны объединить свои усилия, чтобы сделать Организацию Объединенных Наций более справедливой и соответствующей требованиям современного мира", - заявил Токаев.
Он подчеркнул важность мультилатерализма и выразил мнение, что "так называемые средние державы должны играть большую роль в обеспечении мира и безопасности на планете".
Также речь в разговоре зашла о внешней политике страны.
Я бы не сказал, что Казахстан реформирует каким-то образом свою внешнюю политику, потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор", - отметил президент.
Еще одна тема, затронутая в ходе беседы - сфера IT-индустрии и цифровой инфраструктуры. Журналист поинтересовался, как Казахстан сможет преодолеть бюрократические препоны для стартапов, а в некоторых случаях восполнить дефицит специалистов и низкие расходы на исследования и разработки.
Это также одна из насущных проблем, которая сегодня стоит на повестке дня. В то же время у нас уже есть определенные успехи в этом направлении. Прежде всего, мы создали суперкомпьютер, который недавно был доставлен в Казахстан при тесном сотрудничестве с известными зарубежными компаниями. Мы очень благодарны им за то, что они стали нашими стратегическими партнерами в этом очень важном деле. Как я уже сказал, цифровизация - наш приоритет. Я мечтаю о том, чтобы Казахстан в будущем стал полностью цифровизированной страной", - сказал президент и на вопрос о сроках достижения этой цели заверил, что это вполне возможно уже в ближайшие пять лет.
Он выразил мнение, что цифровизация и искусственный интеллект - один из самых эффективных инструментов борьбы с бюрократией. По его словам, в контексте стремительного развития искусственного интеллекта в мире различного рода конфликты, войны между государствами выглядят чем-то очень устаревшими.
Нам необходимо сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, цифровизации, повышении качества образования молодежи, просвещении людей, а не на том, чтобы ввязываться в военные конфликты, истреблять друг друга. Это пережиток прошлого, очень примитивный, я бы сказал", - заявил президент.
В завершение интервью президент поблагодарил руководство Катара за продвижение делового сотрудничества с Казахстаном.
21.05.2025, 20:30 363816
Гимнастка сорвалась с высоты в столичном цирке: эксперт рассказал, какую ответственность может понести администрация Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today инцидент с сорвавшейся с высоты гимнасткой в столичном цирке, передает корреспондент агентства.
Инцидент, произошедший в цирке столицы, вновь поднял вопросы безопасности труда артистов, исполняющих опасные трюки. В свете полученной травмы гимнастки, падение которой произошло с высоты около 5 метров, целесообразно рассмотреть, предусмотрены ли в законодательстве Республики Казахстан меры по обеспечению страхования и техники безопасности подобных исполнителей и какую ответственность может понести администрация", - отметил эксперт.
Говоря о страховке при исполнении опасных трюков, Петр Кодаш приводит в пример опыт Канады.
Международная практика государств Канады, например, также предусматривает наличие жестких стандартов техники безопасности, особенно для исполнителей высотных трюков. Например, в Канаде применение страховки в цирковых номерах регулируется положениями провинциальных актов о здоровье и безопасности на рабочем месте. Кроме того, в рамках Международной ассоциации цирков действует обязательное требование к наличию страхующих механизмов при акробатических номерах, выполняемых на высоте, а также обязательная сертификация оборудования и инструкторов", - сообщил он.
Между тем, по его словам, в соседней России этому вопросу посвящены отдельные правила.
Артисты, исполняющие трюки на высоте четырех и более метров над манежем или на высоте трех и более метров над сценой, подлежат обязательной страховке. Страховка должна осуществляться при помощи специальных устройств или опытных пассировщиков в зависимости от конкретных условий исполнения трюков, устройства цирковых аппаратов и скорости их движения, количества участников номера и степени опасности. При выполнении трюков с использованием некоторых цирковых аппаратов в местах "прихода" и возможного падения работников необходимо укладывать страховочные маты или ставить пассировщиков. Маты должны укладываться точно в местах "прихода", аккуратно, без просветов. В случаях возможности падения исполнителя с высоты 3 метров и более необходимо ставить для страховки не менее двух пассировщиков. Пассировку и страховку артистов осуществляют специально подготовленные лица", - цитирует он приказ "Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах".
В казахстанском законодательстве, подчеркнул эксперт, в отличие от законодательства других стран, отсутствуют положения, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке".
По его словам, в данной ситуации на основании отечественного права необходимо обратить внимание на ряд ключевых моментов.
В частности, заявил эксперт, согласно подпункту 2 пункту 2 статьи 182 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель обязан проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств.
Администрацией цирка пояснено, что "она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка". В то время как УЗ Астаны указывает на то, что падение произошло с 5 метров и диагностированы травма головы и сотрясение мозга". Соответственно, даже если гимнастка является мастером спорта и привыкла выполнять трюки без страховки, работодатель обязан обеспечить ее безопасность как своего сотрудника и не снимать с себя ответственности за произошедший инцидент", - пояснил Петр Кодаш.
Также, по словам специалиста, в силу подпункта 14 пункта 2 статьи 182 ТК РК в обязанности работодателя входит и страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и направление в уполномоченный государственный орган по труду сведения о заключении договора обязательного страхования работника.
Более того, такая обязанность помимо ТК РК закреплена прямо в законе Республики Казахстан по этому поводу - "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей" (...) Согласно подпункту 1,3 пункта 2 статьи 8, страхователь обязан: заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев со страховщиком в соответствии с типовым договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, утвержденным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев", - сообщил специалист.
По его словам, если в ходе внутреннего расследования будет установлено, что отсутствует регламентированная законом РК страховка и не были приняты достаточные меры безопасности, которые и привели к травме гимнастки, то администрация цирка будет признана виновной и будет нести установленную ответственность.
Несмотря на отсутствие прямого требования к технической страховке трюков в казахстанском праве, обязанности работодателя по охране труда и обязательному страхованию от несчастных случаев прямо закреплены в Трудовом кодексе. Таким образом, администрация цирка может быть привлечена к ответственности как в административном, так и в уголовном порядке - в зависимости от результатов расследования и характера допущенных нарушений", - добавил эксперт.
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.10.2025, 11:10Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау 11.10.2025, 10:506721Подравшиеся из-за сверстницы школьники предстанут перед судом в Астане 11.10.2025, 11:414671США намерены ввести 100-процентную пошлину на импорт из Китая 11.10.2025, 11:513691Мощный взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США 11.10.2025, 10:003136Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу 05.10.2025, 17:02315826Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре 06.10.2025, 13:16258996Казахстану в 2,5 раза необходимо увеличить приток инвестиций для удвоения ВВП 06.10.2025, 14:05258526Холдинг "Байтерек" изменил стратегию развития после госаудита 04.10.2025, 11:28255276Правительство РК отказалось от предложения проводить техосмотр авто раз в три года 04.10.2025, 10:43249906Раздельные ценники на реализуемый в рассрочку и оплачиваемый сразу товар вводят в Казахстане 30.09.2025, 22:35462791Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451236За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков448576Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков 02.10.2025, 17:15446596АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ 17.09.2025, 18:05441756В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?