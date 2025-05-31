Варварская обрезка и незаконная вырубка: что происходит с "зелеными легкими" Алматы

Экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем

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Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.





Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.





Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.





По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.









На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями.





В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.





Впервые закреплены нормы полива, включая организацию полноценной поливочной системы, биологическую защиту растений, санитарную и формовочную обрезку, а также требования к качеству посадочного материала и соблюдению дистанции от объектов инфраструктуры. Особое внимание уделено компенсационным посадкам", - утверждают в акимате.





Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.





В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.





По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".





Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.





Фото: facebook/Экологическое Общество Алматы





К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.





Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.





По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.





Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.









В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.





Был строительный бум, на месте домов рубили все. А сейчас просто так рубят. Все улицы уже опустели. И рубят самые хорошие, ценные деревья... Самое страшное в этой ситуации, что управление экологии городского акимата в этом активно участвует", - сказал эколог.





В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.





При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".





Фото: Кадр из видео





К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.





Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития. Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.





Кроме того, как известно, деревья оказывают значительное влияние на потоки воздуха в городе. Зеленые насаждения изменяют их направление и скорость, а также фильтруют загрязнения. Также деревья играют значимую роль в снижении воздействия ураганов на города.





Жители Алматы еще помнят сильнейший ураган, охвативший южную столицу 17 мая 2011 года. Тогда территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в результате ветровала были снесены деревья на площади 480 гектаров. Объем ветровальной и буреломной древесины в урочище Медеу составил 96 тысяч кубометров. Ущерб от урагана составил 170 млн тенге.









В июне того же года 2011 в результате урагана пострадали четыре человека. По данным МЧС, по городу отмечены многочисленные порывы воздушных линий электропередачи до 0,4 кВА. Произошло отключение 13 подстанций. Сваленные деревья повредили газопроводы низкого давления, автобусные остановки, опоры ЛЭП.





В 2012 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов заявил , что пыльные бури в Алматы станут привычным явлением.





По его словам, из-за критического уменьшения деревьев и тени, которую они давали, смешение масс горячего воздуха от нагретого асфальта улиц и холодного воздуха, идущего с гор вниз, дает начало ураганным ветрам и пыльным бурям. По его словам, проблему глобального потепления нужно решать локально. Один из методов борьбы - это озеленение и сохранение растительности.





Надо сажать деревья и стараться их сохранить. Там, где деревья, - там вода. А если нет ничего, влага быстро испаряется. Вот этим надо заниматься в первую очередь", - отметил эколог.





В свою очередь заместитель председателя экосоюза "Табигат" Айдар Бекбосынов заявил, что ураганы в Алматы могли быть спровоцированы вырубкой пригородной лесополосы.





Фото: depositphotos.com





В частности, тогда жители поселка Бельбулак, расположенного в 15 километрах от Алматы, рассказали, что в населенном пункте началась обширная вырубка лесополосной зоны. Как выяснилось, территория отдана акимом поселка под индивидуальное жилищное строительство: здесь планируется строительство около 15 жилищных объектов. В результате были уничтожены несколько десятков деревьев, среди которых в основном 50-70-летние тополя.





Он отметил, что "эта лесополоса была посажена давно" и "основное предназначение - сдерживать ураганные порывы ветра".





То, что мы сейчас видим в Алматы, напрямую зависит от вырубки лесополос в предгорных районах города", - пояснил он.





Экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Недавно в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.





По мнению нового акима, Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом.





Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии", - заявил Сатыбалды.





Фото: Акорда



