В Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу

Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к родителям из-за вовлечения подростков в наркопреступления, - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к родителям из-за вовлечения подростков в наркопреступления, сообщает Polisia.kz.





Подросткам через социальные сети и мессенджеры предлагают легкий заработок в качестве так называемых закладчиков. Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов, которые, пользуясь доверчивостью молодых людей к быстрому доходу, вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность. Подростки, не осознавая всей тяжести правовых последствий, соглашаются на подобную работу, фактически становясь участниками незаконного оборота наркотиков", - заявили в ведомстве.





В МВД подчеркнули, что за совершение таких преступлений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает наравне со взрослыми.





Кроме того, несовершеннолетние, вовлеченные в незаконную деятельность, нередко оказываются в своеобразной ловушке, где администраторы наркомагазинов, используя шантаж и угрозы, оказывают психологическое давление, не позволяя им отказаться от дальнейшего участия в их преступной схеме, всяческий пытаются удерживать подростков в наркообороте", - отметили в министерства.









По данным МВД, с начала года уже задержаны 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, что вдвое больше прошлого года.





Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода. Уважаемая молодежь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок", - добавил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.





Стоит отметить, что наскопреступления формируют отдельный пласт криминальной активности, нередко сопровождаются вовлечением молодежи, распространением запрещенных веществ и связаны с деятельностью организованных групп.





В частности, в начале февраля стало известно, что в частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров. Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства.





Позже в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов. В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.





Еще одной резонансной новость стало задержание бывшего священника Иакова Воронцова. Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.



