В Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу
Фото: Depositphotos
Тараз. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе девушки толпой избили ученицу девятого класса, возбуждено уголовное дело.
В Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице семеро девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей.
Пострадавшая два дня находилась в реанимации, не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
Родители школьниц привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Также действия подростков были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которого их поставили на профилактический учет", - сказано в сообщении.
В настоящее время проводится расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в департаменте полиции.
Ранее в Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру. По словам матери пострадавшей, девочке причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. Мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
Отметим, что в Казахстане в последние годы фиксируется рост подростковой преступности. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее распространенными преступлениями среди подростков остаются кражи, хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью. Среди наиболее распространенных - побои, хулиганство, дорожно-транспортные происшествия, а также преступления против половой неприкосновенности.
Отдельную тревогу вызывают случаи насилия и тяжких преступлений среди школьников. В частности , в Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, а подозреваемым оказался другой несовершеннолетний. По данным полиции, подростка избила группа старшеклассников, после чего он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Также в разных регионах страны фиксируются конфликты между учащимися, которые заканчиваются серьезными травмами. Например, в одной из школ Западно-Казахстанской области конфликт между школьниками закончился ножевым ранением, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Стоит подчеркнуть, что внимание правоохранительных органов и общественности привлекает ситуация в Жамбылской области, где осенью прошлого года произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.