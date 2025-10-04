03.10.2025, 11:45 80686
Ущерб от незаконного майнинга в РК составил 1,3 млрд тенге
Фото: unsplash.com
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу с начала 2024 года зарегистрировало 17 уголовных дел по незаконному майнингу цифровых активов.
Ущерб составил 1,3 млрд тенге.
Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане - 6, Шымкенте и Костанае - по 3.
В рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс. долларов США.
Часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами. В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов", - отметили в АФМ.
Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов, за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.
Майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств. Незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении", - напомнили в АФМ.
Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальном майнинге и развивать прозрачный рынок цифровых активов.
