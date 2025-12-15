Гонконгской грипп: глава Минздрава Казахстана сделала заявление

Ученые обнаружили, что полисахарид из морской бактерии Cobetia marina способен избирательно запускать процесс самоуничтожения в клетках одного из видов рака крови

Москва. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приморские ученые нашли в морской бактерии вещество, вызывающее гибель раковых клеток, - Приморские ученые нашли в морской бактерии вещество, вызывающее гибель раковых клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова.





В поисках новых эффективных лекарственных средств от рака ученые все чаще обращают внимание на Мировой океан - неисчерпаемую кладовую уникальных и сложных веществ. Очередное открытие в этой области сделали исследователи из ТИБОХ ДВО РАН. Они обнаружили, что полисахарид из морской бактерии Cobetia marina способен избирательно запускать процесс самоуничтожения в клетках острого промиелоцитарного лейкоза, одного из видов рака крови", - говорится в сообщении.





Капсульный полисахарид (КПС), полученный из морской бактерии, замедляет рост клеток линии HL-60, которые используются как модель человеческого лейкоза. При этом вещество действует выборочно: оно практически не повреждает нормальные лимфоциты периферической крови. Потенциальное лекарство на его основе может быть менее токсичным и безопаснее для пациентов.





Ученые подробно изучили, как действует капсульный полисахарид, и выяснили, что механизм его воздействия включает два независимых пути. В обоих случаях он запускает в раковой клетке процесс апоптоза - запрограммированной клеточной гибели.





Первый путь заключается в том, что полисахарид стимулирует выработку белка TNF-a (фактора некроза опухоли-альфа). Этот белок активирует так называемые рецепторы смерти на поверхности клетки, что приводит к запуску цепочки реакций с участием фермента каспазы-8.





Во втором случае полисахарид действует изнутри, воздействуя на митохондрии - структуры, отвечающие за энергообеспечение клетки. Он нарушает их мембранный потенциал, из-за чего из митохондрий высвобождаются сигнальные молекулы, активирующие фермент каспазу-9. При этом внутри клетки резко повышается уровень активных форм кислорода (АФК), вызывающих окислительный стресс, а также нарушается соотношение белков семейства Bcl-2, контролирующих программу выживания клетки.





Как отмечают ученые, оба пути приводят к активации фермента каспазы-3, который запускает процесс разрушения опухолевой клетки.





Функция любого вещества тесно зависит от его строения. Исследователи наглядно продемонстрировали это, удалив сульфатные группы из молекулы полисахарида. В результате такой модификации полисахарид полностью потерял свою способность бороться с раком: он больше не запускал апоптоз, не стимулировал выработку TNF-α и не вызывал окислительный стресс. Сульфатные группы критически важны для проявления биологического эффекта исследуемого полисахарида.





Открытие, безусловно, является серьезным шагом вперед, но до создания нового лекарства еще далеко… Тем не менее работа в очередной раз демонстрирует огромный потенциал морских микроорганизмов как источника уникальных соединений для медицины будущего", - сообщает учреждение.





Ученым предстоит выяснить, работает ли этот механизм на других типах раковых клеток, и подтвердить эффективность и безопасность вещества в опытах на животных.