Новогодние выходные в Кыргызстане планируют продлить до 12 января

Рассказать друзьям

Бишкек. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социального развития КР вынесло на общественное обсуждение проект по продлению новогодних праздников в 2026 году. Согласно предложению, кыргызстанцы смогут отдыхать без перерыва с 1 по 11 января включительно - то есть целых 11 дней подряд, - Министерство труда и социального развития КР вынесло на общественное обсуждение проект по продлению новогодних праздников в 2026 году. Согласно предложению, кыргызстанцы смогут отдыхать без перерыва с 1 по 11 января включительно - то есть целых 11 дней подряд, пишет kg24.news.





Сейчас, согласно нормам Трудового кодекса, официальные новогодние выходные длятся с 1 по 7 января. Однако в 2026 году сложится особая календарная ситуация: 8 января выпадает на четверг, а 9 января - на пятницу. Чтобы избежать "разорванной" рабочей недели, когда после двух выходных следуют два рабочих дня и снова выходные, в Минтруда предложили перенести эти дни на другие субботы. 8 января (четверг) предлагается перенести на субботу, 7 февраля, а 9 января (пятница) - на субботу, 25 апреля.





Если кабинет министров утвердит инициативу, граждане выйдут на работу только 12 января 2026 года.





В пояснительной записке к проекту министерство указывает несколько ключевых целей. Прежде всего речь идет об укреплении семейных традиций: длительные каникулы позволят провести больше времени с близкими. Кроме того, ожидается стимулирование внутреннего туризма - дополнительный отдых может активизировать поездки по Кыргызстану.





Еще один важный аспект - психологическая разгрузка: продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года.



