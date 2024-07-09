Странное решение - американский хронобиолог о переводе часов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян опубликовал интервью с почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов США Мэри Карскадон.
Как президент Ассоциации КПТ (когнитивно-поведенческой терапии. - Прим. ред.), я связался с международной Ассоциацией хронобиологов. Многие видные ученые вызвались дать свою экспертную оценку (скажу сразу, многие были удивлены решению о едином времени в Казахстане, и никто из опрошенных не высказался "за"), - написал на своей странице в Instagram Евгений Ян.
Он подчеркнул, что Мэри Карскадон является ведущим хронобиологом США, автором многочисленных научных публикаций и специализируется на циркадных ритмах подростков. С ней консультируются в правительстве США по поводу начала учебного дня в школах.
Мэри Карскадон отметила, что сегодня многие казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов. - Прим. ред.), поскольку их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи.
Некоторые люди просыпаются очень рано - для них такой режим (рассвет между 03.00 и 04.00. - Прим. ред.) может быть удобен, но это примерно 1% населения. Это слишком маленькое количество людей, которым выгоден такой режим. И у вас такое большое расстояние в этой временной зоне, так что, может, кому-то это будет удобно, но большинству это будет очень неудобно", - сказала она.
Как отметила Мэри Карскадон, для организма это экстремальная ситуация. По ее словам, тяжелее всего придется подросткам ввиду их биологических особенностей.
Потому что в подростковом возрасте циркадные ритмы сдвигаются в более поздний период, поэтому им гораздо тяжелее просыпаться рано и засыпать рано. Как следствие, подростки подвержены еще больше состоянию постоянного джетлага, что ухудшает длительность их сна, что далее влияет на их когнитивные возможности, регуляцию эмоций", - сказала эксперт.
Она добавила, что это также повлияет на успехи в школе.
Если закат в 3 часа дня, то им не остается дня и солнечного света после школы, у них уже нет времени пойти поиграть после школы или пойти в спортивные секции. Я очень надеюсь, что у вас и других ученых Казахстана получится убедить ваше государство в том, что это плохой план… В моей стране есть 4 временные зоны и это работает хорошо. И по вашим данным, 3 часовых пояса для вашей страны было бы оптимально. Уж точно лучше, чем одна часовая зона", - сказала Мэри Карскадон.
Директор лаборатории сна и циркадных ритмов отметила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.
Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Евгений опубликовал основные выдержки из интервью с экспертом:
- Казахстанцы находятся в "постоянном состоянии джетлага (рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом. - Прим. ред.);
- Большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой;
- Решение единого часового пояса для Казахстана - забавное и странное;
- Рассвет между 3 и 4 часами будет удобен только 1% жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства он будет неудобен;
- Тяжелее всех придется подросткам из-за их биологических особенностей;
- Не имеет смысла просыпаться в 5 утра, если рабочий день начинается в 9;
- Возможно усиление воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, снижению иммунитета и другим заболеваниям;
- Правительство иногда не думает о последствиях своих решений для граждан;
- Для правительства самое время сказать: "Мы сделали ошибку, лучше вернуться к разумным часовым поясам";
- Если начать школу на час раньше, это еще хуже отразится на здоровье подростков;
- Жизнь по естественному времени не имеет смысла в цивилизованных государствах, к которым относится Казахстан.
Полное видеоинтервью с экспертом можно посмотреть здесь.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.
Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.