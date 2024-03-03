Казахстан перешел на единый часовой пояс
Сегодня в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности рекомендовало обновить программное обеспечение до последней версии. О том, как подготовить технику к переводу часов, рассказали также в Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.
Общие рекомендации:
- Проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети.
- Включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени.
- Перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам
Windows
- Откройте "Панель управления" > Часы и регион > Дата и время.
- Перейдите во вкладку "Время в Интернете" и нажмите на "Изменить" параметры.
- Убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с Интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас".
- Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS
- Откройте Системные настройки > Дата и время.
- Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически.
- Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android
- Откройте Настройки > Система > Дата и время.
- Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс.
- Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad)
- Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время.
- Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени.
- При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем:
Проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС.
- Переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени.
- Проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения.
- Сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени.
- Обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Стоит отметить, что из-за смены часового пояса также произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев после смены часового пояса изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
В частности, у некоторых граждан дата рождения сместилась на день назад, сообщают пользователи соцсетей. А в ряде банковских мобильных приложений цифровые документы и вовсе оказались недоступны.
Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.
Напомним, большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".