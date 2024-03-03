Данные в цифровых документах изменились у некоторых казахстанцев после смены часового пояса

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы сообщают, что со сменой часового пояса в их электронных документах в еGov и банковских мобильных приложениях изменилась дата рождения, передает корреспондент агентства.





У некоторых казахстанцев после смены часового пояса изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении. В частности, у некоторых граждан дата рождения сместилась на день назад, сообщают пользователи соцсетей.





А в ряде банковских мобильных приложений цифровые документы и вовсе оказались недоступны. Сообщается, что сервис будет восстановлен с 12.30 1 марта.





Также стоит отметить, что не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перегружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время.





Ранее в Минцифры пользователям мобильных телефонов и устройств дали рекомендации по переводу гаджетов на новый часовой пояс.





Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в ведомстве.





Общие рекомендации:





проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;

включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;

перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.





Инструкция по операционным системам:





Windows:





откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время"; перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";

убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";

если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.





macOS:





откройте "Системные настройки" > "Дата и время"; убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";

если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.





Android:





откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";

включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;

если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.





iOS (iPhone и iPad):





зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";

включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";

при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату. В случае возникновения проблем: проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;

переключитесь на другую сетевую службу времени.





В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени; проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения; сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени; обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь", - добавили в Минцифры.





Дополнено 01.03.2024, 13.53





Позже в АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали некорректные данные в цифровых документах.









В ночь с 29 февраля на 01 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC+05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии". Государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении. Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме. Были выявлены отдельные кейсы по неккорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Сейчас мы проводим все необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время", - сказано в сообщении компании.





В компании принесли извинения за доставленные неудобства.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.



