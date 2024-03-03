Данные в цифровых документах изменились у некоторых казахстанцев после смены часового пояса Дополнено
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы сообщают, что со сменой часового пояса в их электронных документах в еGov и банковских мобильных приложениях изменилась дата рождения, передает корреспондент агентства.
У некоторых казахстанцев после смены часового пояса изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении. В частности, у некоторых граждан дата рождения сместилась на день назад, сообщают пользователи соцсетей.
А в ряде банковских мобильных приложений цифровые документы и вовсе оказались недоступны. Сообщается, что сервис будет восстановлен с 12.30 1 марта.
Также стоит отметить, что не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перегружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время.
Ранее в Минцифры пользователям мобильных телефонов и устройств дали рекомендации по переводу гаджетов на новый часовой пояс.
Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в ведомстве.
Общие рекомендации:
- проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;
- включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;
- перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам:
Windows:
- откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время"; перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";
- убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";
- если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS:
- откройте "Системные настройки" > "Дата и время"; убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";
- если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android:
- откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";
- включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;
- если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad):
- зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";
- включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";
- при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату. В случае возникновения проблем: проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;
- переключитесь на другую сетевую службу времени.
В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени; проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения; сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени; обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь", - добавили в Минцифры.
Дополнено 01.03.2024, 13.53
Позже в АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали некорректные данные в цифровых документах.
В ночь с 29 февраля на 01 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC+05.00. Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии". Государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении. Системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме. Были выявлены отдельные кейсы по неккорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Сейчас мы проводим все необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время", - сказано в сообщении компании.
В компании принесли извинения за доставленные неудобства.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".