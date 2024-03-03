Сбой в работе столичного аэропорта произошел из-за смены часового пояса

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О технических проблемах и неверном отображении статуса рейсов - О технических проблемах и неверном отображении статуса рейсов сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны.





Из-за некоторых технических проблем точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в аэропорту Астаны и на нашем официальном веб-сайте, может быть временно снижена. Хотя запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения", - говорится в информации.





Пассажирам настоятельно рекомендуется обращаться к представителям авиакомпаний за самой актуальной информацией о своих рейсах либо следить за обновлениями на официальных информационных каналах аэропорта.





В пресс-службе принесли извинения за причиненные неудобства и заверили, что активно занимаются решением проблемы, чтобы обеспечить безопасность и удобство всех путешественников.





Напомним, сегодня из-за смены часового пояса также произошел сбой в работе спецЦОНов. Кроме того, у многих казахстанцев изменились данные в цифровых документах. Также пользователи мобильных телефонов и устройств испытывали затруднения с настройкой времени на гаджетах.





Напомним, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".





Ранее сообщалось, что фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6. Общественница Аида Альжанова подчеркнула , что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано. Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра.





В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.